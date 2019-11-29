Anlamı oldukça farklı: İşte rüyada kar görmenin yorumu

Rüyada kar yağdığını görmek, kimi zaman iyiye kimi zaman kötüye yorulabiliyor. Rüya yorumlanması her ne kadar kişinin yaşam tarzına göre yapılsa da çoğu rüyanın aslında kendi içerisinde oluşturduğu bir anlamı vardır. Rüyada kar yağdığını görmenin de birçok çeşidi var.

RÜYADA KAR GÖRMENİN TABİRLERİ

RÜYADA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada kar yağdığını görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında, doğru ve kazançlı atılımlar yapması ile çok iyi ve hayırlı gelişmelerin ortaya çıkacağına ve uzun bir zamandan beri muzdarip olunan ve çok büyük ağrılar çekilen bir hastalık varsa tamamen düzeleceğine delalet edilir.

RÜYADA ÜZERİNE KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada kar yağdığını görmek, mevsimine bağlı olarak iki şekilde tabir edilir. Rüyada yaz mevsiminde kar yeniliyorsa, iş hayatında çok iyi işler ve projeler yapılacağına ve bu sayede çok iyi yerlere gelineceğine ve aile hayatında çok güzel haberler alınacağına işaret edilir. Eğer kış mevsiminde kar yendiği görülürse, iş hayatında ve aile hayatında çok kötü zamanların yaşanacağına ve eğer dikkat edilmez ve önlemi alınmaz ise çok büyük zararlara uğranacağına alamet edilir.

RÜYADA KAR YEMEK

Rüyada kar yediğini görmek, mevsimine bağlı olarak iki şekilde tabir edilir. Rüyada yaz mevsiminde kar yeniliyorsa, iş hayatında çok iyi işler ve projeler yapılacağına ve bu sayede çok iyi yerlere gelineceğine ve aile hayatında çok güzel haberler alınacağına işaret edilir. Eğer kış mevsiminde kar yendiği görülürse, iş hayatında ve aile hayatında çok kötü zamanların yaşanacağına ve eğer dikkat edilmez ve önlemi alınmaz ise çok büyük zararlara uğranacağına alamet edilir.

RÜYADA KAR YAĞIŞINI İZLEMEK

Rüyada kar yağışını izlemek, rüya sahibinin, yaşadığı tüm sıkıntılardan en iyi ve hızlı şekilde kurtulacağına ancak bu durumun yakın bir zamanda yaşanacak büyük bir hastalığın atlatılmasının ardından olacağına delalet edilir.

YAZ GÜNÜ KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Mevsimsiz görülen bu rüya beklenmedik aksiliklerin kişinin ruhsal dengesini bozacağına, bir anda karamsarlığa kapılacak olan rüya sahibinin düşünmeden alacağı kararlar yüzünden daha sonra rahatsızlık duyacağına yorumlanır. Sorunlar hakkında kimseyle konuşmayan, ailesini üzmemek için her türlü derdini içine atan rüya sahibinin şanssızlıklar yaşayacağına da alamet eder. Birine aşık olup hayatını ona göre düzenleyen kişinin yaşayacağı ayrılıktan sonra duyacağı pişmanlığa, geç kalınan fırsatlara da delalettir.

RÜYADA DAĞLARA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Uzun bir yola çıkmaya hazırlanılan bir süreçte alınacak kötü bir haberle bu yolculuğu ertelemek zorunda kalmaya işarettir. Gelecek için planlanan hedeflerin değişeceğine, kişinin çok istediği bir dileğinden vazgeçerek, kendisini bambaşka bir yola sevk edeceğine tabir edilir.