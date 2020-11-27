Rüyada yağmur ve dolu görmek neye işarettir? Rüyada kar görmek ne anlama geliyor?





Rüyasında kar gören bir kimse için hastalık, geçim ve üzüntü demektir. Mevsiminde kar yağdığını görmek üzüntü ve kederden kurtulmak anlamına geldiği belirtilmektedir. Rüyasında yağmur yağması hayırlara alamet eder ve rüya sahibi için kurtuluş ve şifa olarak kabul edilir. Rüyada gökten dolu yağdığını gör­mek ise, iyiye yorumlanmaz. Peki Rüyada kar görmek ne anlama geliyor? Rüyada yağmur ve dolu görmek neye işarettir?

Kar yağması hastalığa ve bazı işlerin ertelenmesine işarettir. Rüyada kar görmek hastalıklardan şifa bulup iyileşmeye, menfaatli şeylere ve rızka tabir edilmektedir.

Yerde biriken fazla kar yönetimden gelecek sıkıntı ve zorluklara delalet etmektedir. Bazen de rüyada kar görmek rızk, mal, yaşam ve ucuz mal anlamına gelmektedir. Nablusi'ye göre Rüyada karla ateşi bir arada görmek muhabbetle sevgiye yorumlanır.

RÜYADA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Kış mevsiminde yahut soğuk bölgelerde kar yağdığını görmek hayır ve berekettirFakat rüyada bahar mevsiminde kar yağması yenilgi anlamına gelir. .Üzerine kar yağması yolculuğa yahut bir işten zarar görmeye yorulur. Genel anlamda kar yağması güzelliktir.

İslami tabirlerde kar yağdığını görmek geniş rızk, mutlu hayat, çok fazla mal ve Asker anlamlarına gelmektedir. Rüyada kar yemek sevindirici habere delalettir. Yaz mevsiminde rüyada kar yağdığını görmek ise hastalık demektir. Kış mevsiminde kar yağması rüya sahibi için üzüntü ve kederin bitmesine işarettir.

Rüyada yağmur yağması hayırlara alamet eder ve rüya sahibi için kurtuluş ve şifa olarak kabul edilir. Kişinin içinde bulunduğu kötü ruh halinden sıyrılacağı, iç dünyasının hafifleyeceği, bedenin de ruhunun da hafifleteceği ve esenlik bulacağı anlamına gelir. Rüyada yağmur yağması öte yandan da kıtlığın son bulması, düşmanlıkların bitmesi, şanssızlığın, kısmetsizliğin ve uğursuzluğun artık geride kalması şeklinde tabir edilir.

RÜYADA YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada yağmur yağdığını görmek, çok büyük ve hayırlı kısmetlerin geleceğine, sıkıntıların ve dertlerin son bulacağına, yaşanan hastalıklara şifa geleceğine ve küs insanların barışacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin, işlerinde yaşanan durgunluğun yavaş yavaş düzeleceğine ve uğranılan zararın fazlasıyla geri kazanılacağına alamet eder.

RÜYADA YAĞMURDA YÜRÜMEK

Rüyada yağmurda yürümek, endişe dolu günlerin Allah tarafından gelecek kısmetler ile son bulacağına, rüyayı gören kişinin uzun zamandır ağlayan gözlerinin artık güleceğine ve çekilen hastalıklardan Allah'ın izniyle kurtulacağına tabir eder.

RÜYADA YAĞMURDA ISLANMAK

Rüyada yağmurda ıslanmak, iş hayatında uzun zamandan beri devam eden kısmetsizliğin sona ereceğine, yaşanan para sıkıntılarının son bulacağına ve rüya sahibinin evine ve iş yerine bereket yağacağına işaret eder. Belirtileri epey bir zamandır görüldüğü halde doktorların yeni farkettiği bir hastalığın iyileşeceğine de yorumlanır.

RÜYADA DOLU YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada gökten dolu yağdığını gör­mek, iyiye yorumlanmaz. Evinizde geçimsizlik ve sıkıntı olacağına işarettir.Rüyasında üzerine gökten dolu yağdığını gören bir kimsenin, birçok malı elinden gider, zarar görür şeklinde tabir edilir.

Cafer-i Sadık (r.a.)'ın yorumu:



Rüyada gökten dolu yağdı­ğını görmek, beş cihete işaret olarak yorumlanmıştır.Bela ve musibete işaretle,Husumete (düşmanlığa) işaretle,Düşman askerine işaretle,Kıtlık ve yokluğa işaretle,Hastalığa işaretle tabir edilmiştir.

Kirmani'nin yorumu:

Dolu rüyası hayırla yorumlanmaz. Rüyada dolu yağdığını görmek, azap, sıkıntı ve ihtiyaçları­nı görememek ile tabir olunur. Ancak mevsiminde biraz­cık dolu yağdığını görmek, iyidir. Bu rüya, o bölgede ucuz­luk olacağına işaretle yorumlanır. Bir bölgeye zarar vermeyen (zararsız) dolu yağması da iyiye işaretle yorumla­nır. Cenab-ı Allah'ın o bölgeye yardımına işarettir.



Etrafa zarar verecek bir şekilde yağan dolu ise, Cenab-ı Allah'ın o bölgeye gelecek gazabına işaretle tabir etmiştir Kirmani.İmam-ı Nablusi'nin yorumu:Kişinin rüyada zamansız dolu veya kar yağdığını görmesi, kısa sürecek bir hastalığa yakalanacağına ve bu hastalığını çabuk atlatacağına işa­ret olarak yorumlanır.



Rüyada zamansız kar veya dolu yağdığını görmek, rüya sahibinin hastalanacağına ve bunu çabuk atlatacağına işârettir.Rüyasında üzerine dolu yağdığını gören kişinin bu rüyası, onun bir kısım malının elinden gideceğine ve maddeten zarar göreceğine işarettir şeklinde tabir edilmiştir. Rüyada dolunun üzerine yağdığını gör­mek, elden çıkacak mala işârettir.

Rüyada gökten dolu yağdığını görmek, devletin insanlara zulüm etmesi, mallarına el koyması, şiddetle cezalandırılması, bazı kim­selerin canlarını acıtması ile tabir olunur.Zamanında yağan dolu ise, üzüntü ve ke­derlerin gitmesine, düşmanın ve hainlik yap­mak isteyenlerin kahrolmasına işâret eder.

Rüyada dolunun etkili bir şekilde çok fazla yağdığını ve bir şeylere zarar verdiğini görmek, azaba, dert ve belaya, düşmanlığa, geçi­min darlığına, sıkıntı ve meşakkatlere, kıtlık ve hastalığa işâret eder.Rüyada dolunun çok fazla yağdığını, yer ve yolları bozduğunu ve yolcuları yollarından alıkoyduğunu görmek, halinin durgunluğuna ve yolculuğun imkansızlığına işârettir.

Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise yahut içine su konulmayan kaplara koyduğunu gören kimse, eğer zengin ise malı ve kazancı elinden gider, malı noksanlaşır. Eğer o kimse­nin ticaret için denizde mal ve sermayesi var­sa, o mal ve sermayeden korkulur.



Rüya sahibi fakir ise, muhtaç olduğu, giydiği ve istifade ettiği şeyler o kimsenin yanında kalmaz ve geleceği için de bir şey biriktiremez.Rüyada az yağan dolu görmek, ucuzluğa işârettir.Rüyada dolunun yağdığını ve fakat bir yere zarar vermediğini görmek, Allah Teâlâ'nın rahmet ve yardımına ile tabir olunur.Bir kimsenin rüyada yağan doluyu yerden toplayıp kaplara doldurduğunu görmesi, hayır, rızık ve berekete işâret eder.

Rüyada dolunun bitkiler üzerine yağması ve fakat hiç birine zarar vermemesi, kimseyi de zarara sokmaması o yere inecek bolluk ve ucuzluğa işâret eder.Bazen de dolunun bitkiler üzerine yağma­sı ve fakat hiç birine zarar vermemesi, zararsız çekirgeye işârettir.