Rüyada kan görmenin 7 farklı yorumu

Rüyada kan içtiğini gören ya kan döker veya haram mal yer olarak yorumlanmaktadır. Kanın üstünü lekelemediğini gören kişi ise günahtan kurtulur olarak yorumlanır. Peki, rüyada kan gölü veya kan akan çeşme, bir yerde birikmiş kan, ağzından gelen kan, vücuttan akan kanın üst lekelemesi gibi rüyalar görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada kuş görmek ile ilgili detaylı bilgi haberimizin devamında sizlerle…

RÜYADA KAN GÖRMEK

Kan yaradan çıkıyorsa gam, keder ve zarardır. Yara olmadığı halde bedeninden kan çıktığını gören memur ise, rüşvet alır veya verir. Kan içtiğini gören ya kan döker veya haram mal yer. Kanın üstünü lekelemediğini gören, günahtan kurtulur.

Kan işediğini görmek: Sakat çocuklar olarak tabir edilir. Bazen de dul bir kadınla nikahsız düşüp kalkmayı gösterir.

Kan gölü veya kan akan çeşme görmek: Görülen yerde kan döküleceğine yorumlanır.

Burundan akan az miktarda kan: Keder ve sıkıntılarından kurtulup huzura kavuşma anlamına gelir.

Damarlarından kan geldiğini görmek: Zengin için zarar görmeye ve fakirleşmeye, fakir için mal kazanma ve zenginleşmeye işaret eder.

Bir yerde birikmiş kan görmek: O yerde haksızlık ve zulüm yapılacağını gösterir.

Vücuttan akan kanın üstünüzü lekelemesi: Hayırsız ve gayrı meşru yollardan kazanılan ve sonunda size hayır sağlamayan mal demektir.

Ağzından kan geldiğini görmek: Yalan söylemeye, dost, akraba ve yakınlarınıza iftira etmeye veya kandırmaya işaret eder.