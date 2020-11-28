Rüyada işe geç kalmak, genelde olumsuz olarak değerlendirilse de rüyaya bağlı olarak farklı yorumlar üzerinden de ele alınır. Rüya alimleri kişinin görmüş olduğu rüyaya uygun şekilde gelecek üzerine tahminlerini açıklamışlardır. Böylece rüyanızın daha anlamlı hale gelmesine fırsat verebilir ve konu hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Peki rüyada işe geç kaldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada işe geç kaldığını zannetmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA İŞE GEÇ KALMAK

Rüyada işe geç kaldığını zannetmek acısı olan ya da borcundan dolayı sıkıntı çeken bir kimseye yardım ederek büyük bir sevap işleyeceğine, yaşadığı kötü günlerin son bulacağına, sıkıntıların ve sorunların aşılmasında çok sevilen ve değer verilen kişilerin yardımlarının alınacağına, manevi mutluluğu tadacağına, rahat edeceğine, dost ya da akrabalarından birinin yardımı sayesinde işlerinin yoluna gireceğine delalet ettiği söylenir.

Rüya tabircisine göre rüyayı gören kimsenin eğitim hayatındaki engellerin birer birer aşılacağına, kurulan dostlukların yaşanan olaylarla daha da perçinleneceğine, hayırlı insanlarla ahbaplık kurulacağına, sorunlarını sevdiği kişilerden alacağı destek ile kısa bir zaman içinde ortadan kaldıracağına, kendisini çok iyi tanıtarak ve yeteneklerini ortaya dökerek dikkat çekeceğine ve çok büyük bir firmadan iş teklifi alacağına, başını ağrıtan konuları konuşarak ya da adli yollara başvuru yaparak çözüme kavuşturacağına, zor durumların biteceğine işaret ettiği söylenir.



Rüyada işe geç kaldığını zannetmek herkesten ileriye gideceğine, hayırlı haberler duyacağına, büyük aşamalar kaydedeceğine, farklı şeyler deneyeceğine, işlerin gittikçe artacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine, iş sahibi olunacağına, çeşitli güzel olaylara vesile olacak adımlar atılacağına, hayırlı ve dürüst bir kişi ile evlilik yoluna girileceğine yorulur.



Rüya tabirleri sözlüğüne göre rüyayı gören kişinin çok doğru bir yol tutulacağına, eş, dost ve akrabanın işlerine yardım edileceğine, zor geçen bir dönemin yakın zaman içinde biteceğine, sorunlarını sevdiği kişilerden alacağı destek ile kısa bir zaman içinde ortadan kaldıracağına, deneyim kazanacağına, işlerini büyüteceğine işaret etmektedir.

Rüyada işe geç kaldığını zannetmek konfor içinde yaşayacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından çok rahat bir şekilde kurtulacağına, hayatının kalan kısmında işinin ehli bir kimseyle birlikte işler yapacağına, düzenli ve sözünün eri kişiliğinin kendisine hem başarı ve şöhret hem de kazanç getireceğine, parasının ve malının çoğalacağına, sağlık konusunda bazı olumlu gelişmeler olacağına yorulur.



Rüya lugatına göre rüya sahibinin makam sahibi olacağına, ilerleyeceğine, vefakar bir insan olunacağına, kazancının çoğalacağına, mutluluğun ve başarının sırrını çözmeyi bileceğine, sevdiği birçok şeye kısa süre içinde kavuşacağına, hayırsız kişilerin aileden uzaklaştırılacağına delalet etmektedir.

RÜYADA GEÇ KALMAK YÜZÜNDEN AZAR İŞİTMEK

Rüyada geç kalmak yüzünden azar işitmek rüya sahibinin iş yaşantısında bazı problemler ile karşı karşıya kalacağı üzerine yorumlanır. Özellikle ona ait olan sorumlulukları yerine getiremeyeceği ve o yüzden iş konusunda ciddi sorunlar yaşayacağına yorulur. İşine özen gösterilmemesi ve üstünkörü bir iş yapması sebebiyle, Arzu ettiği mevkiye ulaşamayacağın ay olur. Böylece terfi edemeden istediği maddi kazancı elde edemeyeceğine, bunun da rüya sahibini keder ve üzüntüye sevk edeceğine delalet eder.

RÜYADA İŞE GEÇ KALARAK KOVULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada işe geç kalarak kovulduğunu görmek rüya sahibinin gerçek yaşamda da iş hayatında önemli sıkıntılar yaşayacağını delalet eder. Hatta bu sıkıntıların aile hayatına tesir edeceği ve bazı kavgalar ile karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Özellikle kendisinden üst olan amirlerinden gelen emirleri yerine getirmeyeceği ve bu yüzden olumsuz yönde dikkatleri üzerine toplayacağını delalet eder. Ve bu sebepten dolayı iş aramaya başlamak zorunda kalacağına yorumlanmaktadır.

Rüya yorumlarına göre rüyada sabah işe geç kalmak sosyal hayatında da bazı değişiklikler yaşanacağına, kısa vadede olmasa bile uzun vadede büyük maddi kazanç sağlayacağına, sevdiği ve yardım istediği kişilerden de yardım göremeyince uzun süreli bir depresyonun ortasında kalacağına ve çok kötü günler geçireceğine, yakın zaman içinde çok büyük çalışmalar gerçekleştireceğine, ancak bu kişilerin pes etmemesinden ötürü kendilerine büyük bir ders vereceğine, eline geçen yüklü miktarda kazancı hayırlı bir iş için kullanacağına inanılmaktadır.

Rüya yorumlarına göre rüyada iş geç kalmak sorunların kısa süre içinde biteceğine, yalan ve dolanları ile onu kandıracağına, sermayesini riske etmeyeceğine bunun için de mutlaka kazanacağına, kendisini üzen ve kıran bazı olaylardan sonra sıkıntı çekeceğine, çok tahsilli bir kişi olacağına, iletişim konusunda daha güçlü olunacağına ve rüya sahibinin çevresi ile uyum içinde bir hayat süreceğine alamettir.

Rüya alimlerine göre rüyada işe geç kaldığını zannetmek işlerin kısa bir süre için bile olsa büyük bir zarara uğrayacağına, hane içinde aile fertlerinin sayısının artacağına ve rızkının da hiç kesilmeyeceğine, sıkıntılara neden olacağına, var olan dertlerinin hepsinin son bulacağına, hayal edilen şeylere kısa zaman içinde ulaşılacağına, iyi bir mümin hayatı yaşayarak herkese örnek biri olacağına rivayet eder.

Rüyada işten geç çıkmak rüya sahibi kişi için kısa bir zaman içinde çok zahmet çekmeden bütün hayallerine kavuşacağına, maddi olarak zor zamanlar geçirileceğine ve işlerin rayından çıkacağına, kötü kişilerden uzak durulacağına ve uzun zaman önce kırgınlık yaşanmış birisi ile aranın düzeltileceğine, zararlarını telafi edeceğine ve uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere ulaşacağına, rahata kavuşacağına ve keyfini süreceğine, silkelenip üzerindeki ağırlığı atıp rahatlayacağına tabir olunur.



