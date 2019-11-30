Rüyanızda gördüyseniz nikah yakındır...

Rüyada inek sütü görmek zenginlik, bolluk, sevinç ve huzurun işaretidir. Rüyada inekten süt sağmak yeni iş kapılarına, yeni kazançlara ve yeni kısmetlere delalet eder. Rüya sahibinin zengin olacağına delalettir.

RÜYADA İNEK GÖRMEK

Rüyada inek görmek, kadın için ayrı anlam ifade eder, erkek için ayrı anlam ifade eder. Bir kadının rüyasında inek görmesi nikah, bir erkeğin rüyasında inek görmesi variyet ve dünya malının çokluğu anlamına gelir. Rüyasında inekten süt sağdığını gören bir kişi için rüyası hayatta yeni başlangıçlara ve açılacak olan yeni fırsat kapılarına işaret eder. Rüyada süt içtiğini gören kişinin huzuru, mutluluğu, kazancı ve rızkı daha da çoğalır. Rüyada ineğin memelerinde bol süt olduğunu görmek de hem kazancın hem de huzurun artarak çoğalması anlamına gelir. Rüyada ineğin memesinden süt sağdığını görmek rüya sahibinin kadın akrabasının ya da bir yakının aracılığıyla bir fırsat ya da şans yakalayacağı anlamına gelir.

Rüyada inek görmek hayırlı kısmetlere, kurulacak olan yeni ve mutlu ailelere, iyi niyete, zenginliğe, bolluğa, berekete ve rızka işaret eder. Bir kadın rüyasında inek görürse bu onun için izdivaç anlamına gelir, erkek içinse sıkıntıdır.

RÜYADA İNEK SÜTÜ GÖRMEK

Rüyada inek sütü görmek zenginlik, bolluk, sevinç ve huzurun işaretidir. Rüyasında ineğin memelerinde süt olması o kişinin rızkının artacağına ve zenginlik içinde yaşayacağına işaret eder. Bazen de bu rüya kişinin halis ve iyi niyetinin göstergesidir. Bu rüyayı gören kimse insanlar arasında saygın ve güzel bir adla anılır.

RÜYADA İNEK SAĞMAK

Rüyada inek sağmak çok hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Rüyada inekten süt sağmak yeni iş kapılarına, yeni kazançlara ve yeni kısmetlere delalet eder. Rüya sahibinin zengin olacağına delalettir. Aynı zamanda rüya sahibinin yakınlarından bir kadın tarafından eline güzel bir fırsat geçeceği anlamına gelir.

RÜYADA İNEĞİN SÜTÜNÜ İÇMEK

Rüyada, kişi sağdığı ineğin sütünü içerse, sağlık sorunu varsa, şifa bulur, borcu varsa, borcundan kurtulur, işsizse iş sahibi olur. Yani böyle bir rüya kişinin yaşadığı hayat standardının artmasına işaret eder. Rüyada inek sütü için eğer özgür değilse yakında hürriyetine kavuşur. Bu nedenle inek sütü içmek hapishanede bulunan mahkumlar için yakında özgürlüklerine kavuşacaklarına işarettir.

RÜYADA SEMİZ VE GÜÇLÜ BİR İNEK GÖRMEK

Rüyasında semiz, güçlü ve etli bir inek gören kişi, yine kuvvetli ve varlıklı bir adamla karşılaşır veya eğer bekarsa böyle bir adamın kızı ile evlenir. Bazen de bu rüya tek başına kalıp çalışmak zorunda kalan, güçlü ve namusunu koruyan bir kadınının göstergesidir. Bu nedenle böyle bir ineğe sahip olan kimse bahsi geçen özelliklere sahip birisi ile evlenir veya öyle bir kadına yardım eder.