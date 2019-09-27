Rüyada ıhlamur ağacı görmek zenginliğin habercisi mi?

Rüyasında ıhlamur ağacı görenler için rüya tabirlerindeki yorum büyük önem taşıyor. Rüya tabirlerinde ıhlamur ağacı görmenin hayra dalalet ettiği düşünülüyor. Ihlamur ağacı görmenin manası sorgulanıyor.

RÜYADA IHLAMUR AĞACI GÖRMENİN ANLAMI NEDİR?

Rüyada ıhlamur ağacı görmenin mali durumu düzeltme anlamı taşıdığı söyleniyor. Rüyada ıhlamur görmek, genellikle hayra işaret olarak yorumlanır. Örneğin: Eş, dost ve ahbaplar ile ıhlamur içtiğini görmek, tanıdığınız bir hastanın şifa bulacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA LİMONLU IHLAMUR İÇTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada limonlu ıhlamur suyu içtiğini görmek hiç umulmadık bir azamanda, beklenmeyen bir sevindirici haber almaya işarettir.

RÜYADA IHLAMUR ÇİÇEĞİ GÖRMEK

Rüyada ıhlamur çiçeği görmek, evlenme yolunda atılacak iyi bir adım ve hayırlı sonuçla biteceğine işarettir.