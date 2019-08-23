Rüyasında hapse girdiğini gören kişinin dertleri bitiyor

Rüyada hapse girdiğini görmek neye delalet eder merak ediliyor. İzlediğiniz aksiyon filminin etkisinde kalıp rüyanızda hapse girdiğinizi görebilirsiniz. Rüyada hapse girdiğini görmek ne anlama geliyor sorusunun yanıtı haberimizde…

RÜYADA HAPSE GİRMEK

Rüyada hapse girmek, rüya sahibinin, sağlığına dikkat etmesi ve yeterli ve dengeli beslenmesi sayesinde çok uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olacağına delalet edilir. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, çok sevdiği ve değer verdiği insanlar ile uzun bir zaman sonra tekrar bir araya geleceğine işaret edilir.

RÜYADA HAPİSHANE GÖRMEK

Rüyada hapishane görmek, aile hayatında yaşanan sıkıntılara karşı sakinliği korumak gerektiğine, kötü, kırıcı ve gereksiz söz söylemekten kaçınmaya ve çekemeyen insanlar tarafından kışkırtılmaya alamet edilir. Ayrıca, yapılan iyi şeylerden ötürü başarılı ve her alanda sözü geçen insanlar ile irtibat kurulacağına yorumlanır.

RÜYADA BİRİNİ ÖLDÜRMEK

Rüyada birini öldürmek, uzun zamandır dert edilen bir konuda duyulan endişenin son bulmasına, yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına ve ruhsal olarak kötü durumlara düşmekten kurtulmaya işaret eder.

RÜYADA HAPSE GİRMEK VE AĞLAMAK

Rüyada hapse girmek ve ağlamak, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında çok güzel ve hayırlı şeylerle karşılaşacağına ve çok huzurlu ve mutlu bir hayat süreceğine yorulur. Ailesi içinde yaşanan sürtüşme ve tartışmaların nihayete ereceğine tabir eder.

RÜYADA TUTUKLANMAK

Rüyada tutuklanmak, rüya sahibinin, çok büyük bir parasal sıkıntı içine gireceğine, çevresindeki insanlardan yardım ve destek göremediğine ve bu yüzden çok problemli bir döneme girdiğine alamet edilir.

RÜYADA HAPSE GİRMEK VE ÇIKMAK

Rüyada hapse girmek ve çıkmak, rüyayı gören kişinin, uzun bir zamandan beri çektiği ve maddi ve manevi olarak çok zarar gördüğü rahatsızlıktan kurtulup ayağa kalkmasına işaret edilir.

RÜYADA HAPSE GİRMEK VE KAÇMAK

Hayır ve iyiliktir. Rüyayı gören kişinin güzelliklerle karşılaşmasına, yaşadığı tüm kötü günleri, olayları, karşılaştığı art niyetli kimseleri, uğradığı yenilgileri, kayıpları, zararları kısacası tüm dertleri arkasında bırakmasına, yaşamının geri kalanı için deyim yerindeyse yepyeni bir sayfa açmasına alamet eder. Yeni başlangıçlar yapmaya, bunalımdan, umutsuz düşüncelerden ve hastalıklardan kurtulmaya yorulur. Rüyada tünel kazarak hapisten kaçmak, yarınlara dair içerisine girilen beklenti ve hedeflerden bir an olsun vazgeçmemeye, ne olursa olsun galibiyetten bir an olsun şüpheye düşmemeye ve hayallere er ya da geç kavuşmaya işaret eder. Rüyada hapisten kaçmak istemek fakat bunu başaramamak, gerçeklerin farkına varmak ve bu doğrultuda yaşamayı kabullenmek demektir.

RÜYADA HAPSE GİRMEK ÜZERE OLMAK

Bir karar noktasında olmak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin alacağı bir kararın geleceğini ya olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceğine fakat kendisinin hangisinin daha doğru ve isabetli olduğu konusunda kesin bir karara varamayışına yorulur. Rüya sahibi bu durumun sıkıntısı içindedir. Rüyada hapse girmek üzere olduğunu ve ellerinde kelepçe bulunduğunu görmek, yaşanacak bir olay karşısında yapacak hiçbir hamlenin kalmamasıdır. Rüyada hapse girmek üzere olduğunu ve çevrede askerlerin bulunduğunu görmek, kişinin etrafındaki güvenilir ve hayırlı kimselerden gelecek yardım demektir.

RÜYADA SUÇSUZ YERE HAPSE GİRMEK

Rüya sahibini çok incitecek, yüreğini yaralayacak ve umutlarını kıracak bir muameleyle karşılaşacağına alamet eder. İyi niyetler taşımaya ve güzel şeyler yapmayı isterken şerle karşılaşmaya üzülmeye ve mutsuz olmaya yorulur. Rüyada suçsuz yere hapse girip ağladığını görmek, tam tersine suçsuzluğun ortaya çıkması demektir. Yani rüyayı gören kişinin hiçbir şekilde alakası hatta haberi bile olmadan arkasından çevrilen bir şaibeden aklanmasına ve masumluğunun anlaşılmasına delalet eder.

RÜYADA KISA SÜRELİĞİNE HAPSE GİRMEK

Bir vicdan muhakemesi içine girmeyi gerektirecek durumların ve olayların içinde kalmaya yorulur. Kişinin, yaptığı bir iş, söylediği bir sözün, attığı bir adımın ya da hal ve hareketinin doğruluğu konusunda kaygıları olduğuna bunun için de bu konuda kendini sorguladığına işaret eder. Rüyada kısa süreliğine hapse girmemek için kaçtığını görmek, rüya sahibinin kendisine kusurlarını, eksiklerini ve yetersizliklerini gösterecek bir işe girişeceğine ama yine de hatalarını kabul etmek istemeyeceğine alamet eder.

RÜYADA ADAM ÖLDÜRMEK VE HAPSE GİRMEK

Pişmanlık duymaya neden olacak bazı gelişmelerin yaşanması, kişinin sürekli olarak bundan kendini sorumlu tutması ve tabiri caizse kendini yiyip bitirmesi anlamına gelir. Hep hata olarak anılacak fakat her insanın başına gelebilecek insani bir olayın gerçekleşmesi demektir. Rüyada adam öldürmek ve hapisten kaçmak, bir konuda büyük bir endişe ve huzursuzluk içinde olunacağına alamet eder. Rüya sahibinin açığa çıkmasından ve duyulmasından çekindiği bir meseleye ve bu meselenin beynini kemirip durmasına delalet eder.