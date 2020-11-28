Rüyada suçsuz yere hapishaneye düşmenin tabiri nedir? Rüyada hapse (cezaevine) girmek ne anlama geliyor?





Rüyada hapse (cezaevine) girmek ne anlama geldiği merak ediliyor. Bazı zorluklar çekme üzerine yorumlanan rüyada hapse girmek ya da hapishane görmek, farklı rüya alimlerine bağlı olarak değişik yorumlar üzerinden aktarılır. Bu konuda görmüş olduğunuz rüyaya göre yorumları okuyabilir ve gelecek üzerine olası tahminler hakkında bilgi alabilirsiniz.

RÜYADA HAPSE (CEZAEVİNE) GİRMEK

Rüyada hapse (cezaevine) girmek şer üzerinden yorumlanır. Kişinin psikolojisini bozacak bazı olayların meydana gelebileceği üzerine yorumlar yapılır. Aynı zamanda rüya sahibinin bir ömür boyu çekmek zorunda kalabileceği bazı sıkıntı ve sorunları işaret eder.

Çevresinde kötü olaylar yaşanabileceğini ve bu yüzden ceza alabileceği üzerine de yorumlanmaktadır. Eğer rüyayı gören kişi bekar ise kolay kolay evlenemeyeceğini, eğer evli ise yakın bir zamanda boşanma durum ile karşı karşıya kalabileceği üzerine ifade edilir.

RÜYADA BİRİNİN HAPİSHANEYE GİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada birinin hapishaneye girdiğini görmek rüya sahibinin ciddi zararlara uğrayabileceği üzerine yorumlanır. Özellikle ortaklaşa yapılan iş konusunda başarısız bir dönem geçirileceğine delalet eder. Bu başarısızlık ile beraber ciddiyim mal ve mülk kaybı ile maddi açıdan zarar kişiyi bekler.

RÜYADA DEVLET HAPİSHANESİNE GİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada devlet hapishanesine girdiğini görmek kötü haberlere yorulur. Özellikle keder ile beraber vahim durumlara işaret eder. Eğer rüya sahibi bir hastalık yaşıyorsa bu hastalığın uzun bir zaman sürecini anlatır. Eğer bir yolculuğa çıkıyor ise zahmetli bir yolculuk olacağına delalet eder.

RÜYADA HAPİSHANEDEN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada hapishaneden çıktığını görmek hayırlı şekilde yorumlanır. Özellikle rüyasında cezasını tamamlayarak hapishane çıktığını gören kişilerin dertlerinden kurtulacağına rivayet edilir. Mutlu ve huzurlu bir yaşam aile ile beraber sürerken, iş ve maddi konularda yeniden düze çıkacağı üzerine ifade edilir.

RÜYADA BİR ODADA HAPİS TUTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada bir odada hapiste olduğunu görmek rüya sahibi için hayra yorulur. Özellikle ev gibi bir oda içerisinde tutuklu olduğunu gören kişiler, güzel bir evlilik ile beraber mutlu bir beraberliğe adım atacağını yorumlanır.

RÜYADA HAPİSTEN KURTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hapisten kurtulduğunu görmek rüya alimleri tarafından iyiye yorulur. Özellikle istenmeyen bazı olaylardan rüya sahibinin kurtulacağına ve yeniden düze çıkacağına dair yorumlanmaktadır.

RÜYADA HAPİSHANE KAPISI GÖRMEK

Rüyada hapishane kapısı görmek iki farklı biçimde ele alınarak yorumlanır. Eğer rüya içerisinde hapishane kapısı kapalı ise rüya sahibinin gerçekten hapse düşebileceği üzerine ifade edilir. Eğer hapishanenin kapısı açık olarak görünüyorsa, o zaman kişinin herhangi bir sebepten dolayı hayatında özgürlük yaşayacağı üzerine delalet eder.

RÜYADA BİR KADININ KENDİNİ CEZAEVİNDE GÖRMESİ

Rüyada bir kadının kendini cezaevinde görmesi mutlu bir evliliğe adım atacağı üzerine yorumlanır. Eğer rüya sahibi kadın evli ise o zaman farklı bir hayır üzerinden ifade edilir. Mutlu bir beraberliğin yanında çocuk sahibi olacağına delalet eden bir rüyadır.

RÜYADA MAHKEMEYE ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada mahkemeye çıktığını görmek rüya sahibinin yaradana karşı gösterdiği saygı ve sevgiyi anlatır. Özellikle ahiret inancı ile beraber vicdanın sesini gerçek yaşamda dinlediği üzerine yorulur. Halam mala el uzatmayan, İftira atmayan ve alnının akıyla ile iyi bir kazanç elde eden kişileri anlatır. Aklından kötü söz geçirmeyen ve her zaman dürüst yaşayan insanlar üzerine yorulur. Kısacası merhametli ve adaletli olan kişileri anlatan bir rüyadır.