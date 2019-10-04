Rüyada hapishanede miydiniz? İşte yorumu!

Rüya tabirleri sık başvurulan adreslerden biri oluyor. Gördüğü rüyanın etkisinde kalanlar uyandıktan sonra rüya tabirlerine bakıyor. Rüya tabirlerinde rüyada görülen anların yorumlanması bulunabiliyor. Uykusunda gördüğü rüyaların etkisi kişilerde uyandıktan sonra etki bırakabiliyor. Rüyada birinin hapse girdiğini görmek, hapishanede olmak vb. durumlar görenler uyandıktan sonra bunu sorguluyor.

RÜYADA SUÇSUZ YERE HAPİSHANEYE GİRMEK

Uzun zamandan beri iş hayatı ve hayat koşuşturmasından ötürü bir türlü biraraya gelemeyen rüya sahibi ile arkadaşlarının yakın bir zamanda bir davet için biraraya geleceklerine, buluştuklarına çok sevineceklerine ve davette çok eğlenip hasret gidereceklerine işaret eder. Aynı zamanda, tekrar biraraya geleceklerine alamet eder.

RÜYADA BİRİNİN HAPSE GİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin, çok uzun zamandan beri biraraya gelemediği arkadaşlarıyla bir arkadaşlarının önayak olması sayesinde biraraya geleceklerine, çok mutlu olacaklarına, birbirleri ile bol bol konuşup hasret gidereceklerine ve tekrar biraraya gelmek için sözleşeceklerine tabir edilir.

RÜYADA HAPİSHANEDE OLMAK

Rüya sahibinin, uzun zaman önce yaptığı hataların ya da günahların bedelini ödediğine, Allah katında bu hata ve günahların affedildiğine, rüyayı gören kişinin artık çok daha huzurlu ve sevinçli olması gerektiğine delalet eder.

RÜYADA HAPİSHANEYE DÜŞMEK

Rüyayı gören kişinin, çok büyük ve zor bir işin altından alnının akıyla çıktığına, etrafındaki insanları çok şaşırttığına, çok büyük bir şöhret kazanıp çok büyük başarılara imza attığına, herkes tarafından takdir edildiğine ve bu sayede çok daha zorlu işlerin altından kolayca kalkabileceğine rivayet eder. Aynı zamanda, aile hayatında çok rahat ve huzurlu bir döneme girileceğine ve çok mutlu olunacağına tabir edilir.