Rüyada fare görmek kişiyi neden huzursuz eder?

Rüyada bit görmek birçok insanın rüyadan huzursuz kalkmasına sebep olur. Fare aslında kendi taşıdığı özelliklere göre bireyin rüyasını anlamlandırır. Rüyaların çoğunda fare, bireye zarar veriyorsa ve ya kötü bir şekilde görülüyorsa yaşanacak olumsuzluklara delalet eder.

RÜYADA FARE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

İŞTE, RÜYADA FARE GÖRMEK

Rüyanızda fare görmenin çeşitli yorumları vardır. Genellikle fare rızkınızın artacağına işarettir. Bunun nedeni fareler, yiyeceklerin, rızkın olduğu yerlerde gezindiği için bu şekilde yorumlanır. Evinize bolluk gelecek ve eviniz rahatlayacaktır. Bunun yanında bazı rüya tabirlerinde farelerin yiyecekleri çalmasından kaynaklı olarak rüyada fare görmenin evinizde fesatlık çıkacağı anlamına geldiği belirtilmektedir.

RÜYADA FARE ÖLÜSÜ GÖRMEK

Farelerin pis hayvanlar olması sebebiyle evinizde ölmesi ev halkının zarar görebileceği bir düşmana sahip olduğunuzu gösterir. Bu düşman sizin her adımınızı takip edebilecek ve hain planlar yapabilecek kadar tehlikeli bir düşmandır.

Rüyasında ölü fare gören kişinin rüyası, çok dişli ve çok güçlü bir düşmanı olduğuna işaret eder. Yani ölü fare gizli ama çok güçlü bir düşman demektir. Bu kişi, rüya sahibinin adeta izini sürer ve ona zarar vermek için yakalayacağı bir anı kollar. Eline geçen ilk fırsatı değerlendirmek peşindedir.

RÜYADA FARE PİSLİĞİ GÖRMEK

Rüyada fare pisliği görmek, dedikoduya, küfürlü söze, yapılan ahlaksız davranışlara, günahlara ve münafık kimselerin oynadıkları oyunlara işarettir. Rüyada fare pisliği yiyen kişi dedikoduya maruz kalır veya bu rüya o kimsenin küfürbaz olduğunun ve insanlara diliyle eza ettiğinin bir göstergesidir. Rüyada fare pisliğini yatağından gören kişi, ahlaksız ve kendisine güvenilemeyecek bir kadına evlenir ve onun yüzünden aile yaşamı cehenneme döner.

RÜYADA FARE ISIRDIĞINI GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında fare tarafından ısırılan kişi, bazı insanların zararına uğrar. Aslında bu rüya temkinli davranmanız ve dikkatli olmanız gerektiğine dair uyarıcı bir rüyaya işaret etmektedir.

RÜYADA FARE SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada çok fazla farenin olduğunu görmek rüya tabircilerine rüya, rızkın genişlemesine, maddi açıdan ferahlamaya, bütün sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Bazılarına göre ise bu rüya ele geçecek haram mal ve paradır.

RÜYADA FARE ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyasında ölü fare gören kişinin rüyası, çok dişli ve çok güçlü bir düşmanı olduğuna işaret eder. Yani ölü fare gizli ama çok güçlü bir düşman demektir. Bu kişi, rüya sahibinin adeta izini sürer ve ona zarar vermek için yakalayacağı bir anı kollar. Eline geçen ilk fırsatı değerlendirmek peşindedir.

RÜYADA RENKLİ FARE GÖRMEK

Menfaatçi arkadaşlara ve sahte ilişkiler kurmaya işarettir. Sahte görüntüleriyle sizi etkilemeye çalışan fakat içindeki niyeti size zarar vermek olan hasetlik çeken arkadaşlarınız olabileceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA FARE ÖLDÜRMEK

Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işarettir.

RÜYADA YAVRU FARE GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada yavru fare görmek iffetsiz ve ahlaksız bir kadına işarettir. Fare yavrusu ile karşılaşan kişi aynı o şekilde bir kadınla karşılaşarak ondan kötülük görür. Bu rüya insanları kandıran, onların arkasından işler çeviren, sıkıntıya girmelerine sebep olan ahlaklı gibi görünen ama gerçek yüzünü saklayan hilekâr bir kadındır.

RÜYADA FARENİN BİR ŞEY YEDİĞİNİ GÖRMEK

Bu rüya o senin pahalılıkla geçeceğinin ve durgun bir dönem geçireceğinizin işaretidir. Eğer fare sizin evinizden aldığı bir şeyleri yiyorsa, elinizden çıkacak mal ve paraya, fakirleşmeye, umduğu kazançları sağlayamamaya bazen de haram mal yemeye, helal olmayan kazanca, süreli anne babasından geçinen ve çalışmayan hayırsız evlada, evinden bir şeylerin kaybolmasına yorulur. Bazı alimlere göre ise bu rüya evinize rahatça girip çıkabilen fakat size kötülük düşünen dost görünümlü bir düşmandır.

RÜYADA FARE SESİ DUYMAK

Rüyada fare sesi duymak, karşılaşacağınız tehlikelerin işaretidir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişi oldukça dikkatli olmalıdır. Bazı sıkıntılara yaşayacağınıza, başınıza gelecek bazı musibetlere, kötü adamlarla muhabbete, ahlaksız bir kadınla düşüp kalkmaya, ölüm tehlikesi atlatmaya yorulan bu rüyanın uyarıcı bir niteliği vardır.

RÜYADA FARE KAPANI GÖRMEK

Rüyada fare kapanı görmek, rüya sahibinin insanları kandıracak ve onları zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmasına, hile ile mal elde etmeye, yalan söylemeye işarettir. Eğer fare kapanında bir fare yakaladığınızı görürseniz, kötü niyetli insanların sizin üzerinizdeki emellerini engeller ve onları mağlup edersiniz. Fare kapanında birden fazla fare görmeniz, size zarar vermek isteyen ama bir türlü bu emellerine ulaşamayan insanların varlığına işarettir.

RÜYADA FARE AVLAMAK

Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.

RÜYADA FARE İLE OYNADIĞINI GÖRMEK

Bu rüyayı gören kimse, ahlaksız bir kadınla vakit geçirir, onunla aynı evde yaşar ve uzun süre bu hanımla birlikte olarak birçok zarara maruz kalır. Bazen de bu rüya insanlara zulüm eden bir adama işarettir.

RÜYADA FARE YUVASI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında fare yuvası görmesi, rüya sözlüğü yorumcularına göre, münafıkların evlerine, kötü insanların yaşadığı mekânlara yorulur. Farenin yuvaya girmesi, bu tarz insanların yaşadıkları mahalle veya muhitlerdir.

RÜYADA EVE FARE GİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyasında farenin evine girdiğini gören kişinin maddi olarak kayba uğrayacağına işaret eder. Rüya sahibi kişinin maddi olarak zarara uğrayacağı anlamına gelir. Bazen de bu rüya dost görünen tehlikeli ve zararlı bir düşmanla dost olup onunla vakit geçirmeye yorulur.

RÜYADA FARE İLE KONUŞMAK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında fare ile konuşan kimse, sürekli insanlara kötülük düşünen ve doğru yoldan sapmış bir kişi ile arkadaş olacağına delalet eder. Bu rüya size zararı dokunacak dostlar edinmenize veya içerisinde kötü niyetli insanlar bulunan bir mecliste bulunmanıza, sizin de doğru yoldan çıkmanıza, insanlara zarar verecek davranışlarda bulunmanıza delalet eder.

RÜYADA KUYRUĞU KOPUK FARE GÖRMEK

Rüyada kuyruğu kesilmiş fare görmek rüya sözlüğü yorumcularına göre ahlaksız bir kadına işaret eder. Aynı zamanda fare düşman anlamına gelmektedir. Kuyruğu kopmuş fare içten pazarlıklı, kötü niyetli, küçük planlar yaparak, küçük zararlar vermek niyetinde olan bir kadına delalet eder.

RÜYADA SİYAH VEYA BEYAZ FARE GÖRMEK

Rüyada metruk bir yerde ya da harap olmuş bir kuyuda siyah ve beyaz fare olmak üzere çok sayıda fare görmek o kişinin ömrünün kısa olacağına işaret eder.

RÜYADA FAREDEN KORKMAK VEYA ONDAN TİKSİNMEK

Sağlığınıza veya malınızla ilgili bir soruna işarettir. İşinizle ilgili sorunlar yaşayabileceğiniz ve bir takım maddi kayıplar yaşayabileceğiniz manasına gelir. Sağlık konusunda da dikkatli olmanız gerektiği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA FARE DELİĞİ GÖRMEK

Rüyada Fare deliği, haktan sapıp batıl yolda yüründüğüne işarettir. Fare deliğini ağızla kıyaslarlar. Bu sebeple bir fare deliğinden çıktığını görmek, kötü bir söz söyleyerek, kendisini sevenleri inciteceğine veya ev halkı arasında bir huzursuzluk doğuracağına delalet eder. Bir başka rivayete gören ise rüyada görülen fare deliği, bidatlara tabi olmaya, bidatçı ve sapıkların eserlerine uymaya işaret eder.

RÜYADA FAREYİ TAKİP ETMEK

Rüyasında fareyi takip eden insan hidayetten sonra sapıklığa düşer ve insanların kötülüklerine olacak hareketlerde bulunarak toplum tarafından dışlanır ve tahkir edilir.

RÜYADA FARE YEMEK

Eğer rüyanızda fare eti yiyorsanız iki şekilde yorumlanır. Yediğiniz zaman tadı kötü geliyor ve tiksiniyorsanız bu girişeceğiniz işin olumlu sonuçlanmayacağını gösterir. Eğer yediğiniz zaman bundan tiksinmiyorsanız hatta keyif alıyorsanız o zaman etrafınızdaki kişilerin olumsuz düşüncelerine rağmen yapacağınız bir işte başarılı olacaksınız diye yorumlanır.