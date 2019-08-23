Rüyasında fare gören kişi iki kere düşünsün...

Fare çoğu insanın korktuğu bir hayvandır. Görünce çığlık çığlığa korku salabiliyor. Rüyada fare görmek birçok anlamda yorumlanmaktadır. Fare rızka gelir derler ve bu nedenle iyiye yorumlansa da görüldüğü duruma göre farklı manalara yorulabilir. Rüyada fare görmek ne anlama geliyor sizin için araştırdık…

23 Ağustos 2019 Cuma 15:10
23 Ağustos 2019 Cuma 15:10
Rüyasında fare gören kişi iki kere düşünsün...

Fare birçok insanın korktuğu bir hayvandır. Rüyada fare görmek bu nedenle kötüye yorumlanabilir. Fare rızka gelir diye bilinir ve birçok farklı anlamda yorumlanmaktadır. İşte rüyada fare görmek hakkında merak edilenler…

RÜYADA FARE GÖRMEK

Rüyada fare görmek birçok tabirci için farklı anlamlara gelmektedir. Bir rüyada bir şeyi görürken nasıl gördüğün çok önemlidir. İşte farklı farklı şekillerle rüyada fare görmenin anlamları;

RÜYADA FARE ÖLDÜRMEK: Rüyada fare öldürüldüğünü görmek bir düşmanının veya art niyetli bir kişinin alt edileceğine işarettir.

RÜYADA FARE İLE KONUŞTUĞUNU GÖRMEK: Kişinin kötü niyetli bir kişiyle arkadaşlık kuracağına işarettir.

RÜYADA FARENİN ISIRDIĞINI GÖRMEK: Rüyada farenin rüya sahibini ısırdığını görmek uyarıcı bir rüyadır. Çevrenizdekilere dikkatli olmanız ve temkinli davranmanız gerektiğine işarettir.

RÜYADA FAREYİ TAKİP ETMEK: Rüyasında fareyi takip eden insan hidayetten sonra sapıklığa düşer ve insanların kötülüklerine olacak hareketlerde bulunarak toplum tarafından dışlanır ve tahkir edilir.

RÜYADA FARE İLE OYNADIĞINI GÖRMEK: Bu rüyayı gören kimse, ahlaksız bir kadınla vakit geçirir, onunla aynı evde yaşar ve uzun süre bu hanımla birlikte olarak birçok zarara maruz kalır.

RÜYADA FARE YEMEK: Eğer rüyanızda fare eti yiyorsanız iki şekilde yorumlanır. Yediğiniz zaman tadı kötü geliyor ve tiksiniyorsanız bu girişeceğiniz işin olumlu sonuçlanmayacağını gösterir. Eğer yediğiniz zaman bundan tiksinmiyorsanız hatta keyif alıyorsanız o zaman etrafınızdaki kişilerin olumsuz düşüncelerine rağmen yapacağınız bir işte başarılı olacaksınız diye yorumlanır.

RÜYADA SEVİMLİ FARE GÖRMEK / GÜZEL RENKLİ FARE GÖRMEK: Menfaatçi arkadaşlara ve sahte ilişkiler kurmaya işarettir. Sahte görüntüleriyle sizi etkilemeye çalışan fakat içindeki niyeti size zarar vermek olan hasetlik çeken arkadaşlarınız olabileceği şeklinde yorumlanır.

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