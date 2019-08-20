Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!

Rüyada evlenmek ile yapılan ortak yorumların başında Allah tarafından size gelecek bir yardımın işareti olarak kabul edilmesi gelir. Bunun yanında rüyada evlenmek; borca girmek, üzüntü, kötülük gibi olumsuz tabirleri de yapılmıştır. Mesela İmam Nablusi’ye göre; rüyada evlenmek, esarete, borca, sıkıntıya, üzüntü ve keder şeklinde yorumlanırken Ebu Sait El Vaiz’e göre; rüyada evlilik görmek, servete, zenginliğe delalet eder şeklinde tabir edilir. Farklı bir yorumda ise rüyada evlenmek sanat ile uğraşmak anlamına da gelmektedir.

RÜYADA EVLİLİĞİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada evlendiğinin görülmesi Allah tarafından alınacak bir yardıma delalet etmektedir. Bu anlamda rüyaların en anlamlısı ve en güzellerinden biridir. Rüyada evlenmek. Kişi rüyasında daha önce ölmüş olan bir kişi ile izdivaç gerçekleştiriyor ise daha öncelerden umutsuz olarak gördüğü bir olayı gerçekleşeceğini bilmelidir. Rüyada annesini tanımadığı bir adam ile evlendiğini gören kişi mallarının büyük bir bölümünü kaybedecektir. Şeklinde yorumlanmaktadır. Çocuğu olan bir kadın rüyada evlendiğini görmüş ise çocuğunu evlendireceği zaman yakınlaşmıştır.

Rüyada evlenip gelinlik giydiğini gören kişi eğer bekar biri ise yakında evlenecektir. Eğer gelinlik ışıltılı ve parlak ise ömür boyu mutlu olunacak bir evliliğe delalet ederken, kirli ve çamurla dolu bir gelinlik giymek ise sonu kötü bitecek bir evliliğe delalet etmektedir. Rüyada temiz gelinlikler içerisinde evlenildiğinin görülmesi daima güzelliktir. Çünkü gelin huzur, mutluluk, saflık ve güzelliğe yorumlanmaktadır. Bu sebeple güzel bir gelinlik içinde evlilik gerçekleştirilmesi kişi için çok güzel şeyler olacak demektir. Kişi eğer kendini ya da evleneceği bir kişiyi yırtık bir gelinlik içerisinde görmüş ise bu evliliğin belirsiz olduğu ve soru işaretleri barındırdığı şeklinde yorumlanmaktadır.