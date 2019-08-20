Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!

‘Rüyada evliliği görmenin’ ne demek olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rüyada evliliği görmek hem olumlu hem olumsuz şekilde yorumlanabiliyor. Çoğunlukla olumlu yönde yorumlar yapılan rüyada evlenmek için bazı durumlar kötü haberlerin işaretçisi de sayılmıştır. Birçok farklı şekilde rüyada evlenmek görülebilir. Mesela rüyada evlilik teklifi almak, rüyayı gören kişinin bekâr ya da evli olması durumunda değişir.

20 Ağustos 2019 Salı 08:19
20 Ağustos 2019 Salı 08:19
Rüyada evleniyor muydunuz" İşte anlamı!

Rüyada evlenmek ile yapılan ortak yorumların başında Allah tarafından size gelecek bir yardımın işareti olarak kabul edilmesi gelir. Bunun yanında rüyada evlenmek; borca girmek, üzüntü, kötülük gibi olumsuz tabirleri de yapılmıştır. Mesela İmam Nablusi’ye göre; rüyada evlenmek, esarete, borca, sıkıntıya, üzüntü ve keder şeklinde yorumlanırken Ebu Sait El Vaiz’e göre; rüyada evlilik görmek, servete, zenginliğe delalet eder şeklinde tabir edilir. Farklı bir yorumda ise rüyada evlenmek sanat ile uğraşmak anlamına da gelmektedir. 

RÜYADA EVLİLİĞİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada evlendiğinin görülmesi Allah tarafından alınacak bir yardıma delalet etmektedir. Bu anlamda rüyaların en anlamlısı ve en güzellerinden biridir. Rüyada evlenmek. Kişi rüyasında daha önce ölmüş olan bir kişi ile izdivaç gerçekleştiriyor ise daha öncelerden umutsuz olarak gördüğü bir olayı gerçekleşeceğini bilmelidir. Rüyada annesini tanımadığı bir adam ile evlendiğini gören kişi mallarının büyük bir bölümünü kaybedecektir. Şeklinde yorumlanmaktadır. Çocuğu olan bir kadın rüyada evlendiğini görmüş ise çocuğunu evlendireceği zaman yakınlaşmıştır.

Rüyada evlenip gelinlik giydiğini gören kişi eğer bekar biri ise yakında evlenecektir. Eğer gelinlik ışıltılı ve parlak ise ömür boyu mutlu olunacak bir evliliğe delalet ederken, kirli ve çamurla dolu bir gelinlik giymek ise sonu kötü bitecek bir evliliğe delalet etmektedir. Rüyada temiz gelinlikler içerisinde evlenildiğinin görülmesi daima güzelliktir. Çünkü gelin huzur, mutluluk, saflık ve güzelliğe yorumlanmaktadır. Bu sebeple güzel bir gelinlik içinde evlilik gerçekleştirilmesi kişi için çok güzel şeyler olacak demektir. Kişi eğer kendini ya da evleneceği bir kişiyi yırtık bir gelinlik içerisinde görmüş ise bu evliliğin belirsiz olduğu ve soru işaretleri barındırdığı şeklinde yorumlanmaktadır.

ilgili yazılar
Rüyada ekmek görmek hangi anlama gelmektedir?
Rüyada ekmek görmek hangi anlama gelmektedir?
Patates yiyerek güzelleşin
Patates yiyerek güzelleşin
Müzik ve resimde popülerliğini sürdüren sanat: Minimalizm!
Müzik ve resimde popülerliğini sürdüren sanat: Minimalizm!
Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?
Prostat kanseri ve belirtileri nelerdir?
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Potasyum alarak stresten kurtulun
Potasyum alarak stresten kurtulun
En Yeniler
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Göbek çevresinden kurtulmanın en etkili çözümü
Göbek çevresinden kurtulmanın en etkili çözümü
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Sütten yoğurt yapmanın kolay yolu!
Sütten yoğurt yapmanın kolay yolu!
Rüyada ekmek görmek hangi anlama geliyor?
Rüyada ekmek görmek hangi anlama geliyor?
Saç serumunun 4 mucizevi etkisi!
Saç serumunun 4 mucizevi etkisi!
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Dut bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Dut bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin