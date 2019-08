Rüyanızda gördüyseniz mallarınıza dikkat etmelisiniz

Rüyada et görmek, çiğ et ise sıkıntı, üzüntü ve hatta hastalık olarak yorumlanmaktadır. Etin yenme şekli ile bile rüyanın anlamında değişiklik yaratmaktadır. Eğer eliniz ile et yediğinizi gördüyseniz helal para kazandığınıza işaret etmektedir.

RÜYADA ET GÖRMEK

Rüyada et görmek; eti pişmiş veya çiğ görmenize göre farklı anlamlar taşır. Rüyada et görmek; et eğer pişmiş ise helal mala, çiğ ise sıkıntıya yorulur.

Rüyada et görmek; çiğ et ise sıkıntı, üzüntü ve hatta hastalık olarak yorumlanmaktadır. Rüyada pişmiş et görmek ise helal maldır. Rüyada kasaptan et aldığını görmek; sorun ve kedere işaret eder. Ayrıca görülen taze et gıybet etmeye de yorulur. Etin yenme şekli ile bile rüyanın anlamında değişiklik yaratır. Rüyada çatal ile et yediğini görmek; ziyafet, bolluk anlamını taşır. Eğer eliniz ile et yediğinizi gördüyseniz helal para kazandığınıza işaret eder.

Rüyada çiğ et görmek; ve çiğ et yediğini görmek bazen hayırlı gelişmelere de işaret etse de genel itibari ile çiğ et görmek iyi anlama gelmez.

Rüyada pişmiş sığır eti yediğini görmek; kız çocuğu doğacağına işaret etmektedir.

Rüyada tavuk eti yediğini görmek; kötü bir kadın şeklinde yorumlanır. Bir kadından size bir kötülük geleceğini anlatır.

Rüyada balıketi görmek; helal kazanılan mal şeklinde yorumlanır. Balıketi görmek bir konudan çok menfaatli çıkacağınız şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada et yemeği görmek; rızık, bolluk ve bereket şeklinde yorumlanmaktadır. Fakir kimse için et ile pişmiş olan yemeği görmesi zenginliğe işaret eder. Etsiz pişmiş yemek görmek ise; ibadet ve ihtiyaç şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada et görmek, et yemek; yalnızca et kavurduğunu görmek dua kapılarının açık olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada et görmek ve çevresindeki kişilere dağıtmak hayır işlemeye işaret eder. Eğer rüyada bir kimsenin et yemeği yaptığını gördüyseniz arkanızdan konuşuluyor manasına gelir. Eti eğer ailenizden bir kişi yediyse bir isteğinizin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada et doğradığını görmek; kendisinin veya başkasının et doğradığını görmek büyük bir kötülüğe çağrışım yapmaktadır. Ayrıca rüya sahibinin geçmiş dönemde yaptığı bir şeyin pişmanlığını duyması şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada et kavurması görmek; kişinin kendisinin et kavurması veya birinin et kavurduğunu görmesi bir iş için hayırlı ortaklık yapılacağı manasına gelir. Kişinin hayırlı işler yaptığının ve hayırlı rızık yediğinin göstergesidir. Kavurduğunuz etin pişmemesi yakınınızdaki bir kişinin sürekli sizin dedikodunuzu yapacağı manasına gelir.

Rüyada et çalmak; rüya sahibinin mutluluğa ereceğini işaret eder. Ummadığı bir kişi ve yerden ummadığı bir iyilik ile karşılaşacağı manasına gelmektedir. Ayrıca rüyada et çalan kişinin borçları var ise borçlarından kurtulacağı anlamına gelir.

Rüyada et dövmek; et dövdüğünü gören kişi bugüne kadar yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını alacak manasına gelir.