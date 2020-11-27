Rüyada eski sevgiliyi görmek ne demek? Rüyada aşık olduğunuz kişiyi eş olarak görmenin anlamı

Rüyada eski sevgilisini görenler rüya tabirlerini araştırıyor. Peki, rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Özellikle rüyada aşık olunan kişiyi görmek ya da eski sevgiliyi görmek bazen kafa karışıklığına sebep olur. Bu nedenle rüyanın anlamından bir şeyler çıkarılmaya çalışılır. Gece rüyasında aşık olduğu kişiyi görenler ne anlama geldiğini rüya tabirlerine bakarak öğreniyor. İşte rüyada aşkla ilgili anlamlar...

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK

Eğer şimdi başka birisine aşıksanız ama daha önce aşık olduğunuz kişiyi rüyanızda görmüşseniz bu ilişkinizin iyi gitmeyeceğine, ilişkinizin biteceğine, mutsuzluğa, sadakatsizliğe işaret eder. Ama şu an hayatınızda birisi yoksa yeni bir aşka adım atacağınıza, mutlu bir birlikteliğe delalet eder. Eğer evli biri rüyasında eskiden aşık olduğu birini görürse bu evlilik hayatında yaşayacağı sorunlara, sıkıntılara, anlaşmazlıklara yorulur.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ SEVGİLİNİZ OLARAK GÖRMEK

Rüyada aşık olduğunuz kişiyle sevgili olduğunuzu görmek iyiye yorulur. Zorluklarla mücadele ederek başarıya kavuşacağınıza, çok çalışmanızın karşılığını alarak servete ve şöhrete ulaşacağınıza, sıkıntıları ve problemleri aşarak ulaşmayı umduğunuz hayata ulaşacağınıza, çok görmek istediğiniz ve özlediğiniz kişiye kavuşacağınıza işaret eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ EŞİNİZ OLARAK GÖRMEK

Rüyanıza aşık olduğunuz kişiyle kendinizi evli olarak görmüşseniz bu bir müjdeli haber alacağınıza, elinize toplu bir para geçeceğine, sağlık probleminiz varsa sağlığınıza kavuşacağınıza, size manevi huzursuzluk veren bir kişiden uzaklaşacağınıza işaret eder. Rüyada aşık olduğunuz kişiyi eşiniz olarak görmek refah, saadet, huzur, sevinç anlamına gelir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYE SARILMAK

Rüyanızda aşık olduğunuz kişiye sarıldığınızı gördüyseniz bu huzurlu ve mutlu bir birlikteliğe, sadakate, kendinizi güvende hissedeceğiniz bir beraberliğe işaret eder. Aşık olduğunuz kişiyle saadet dolu anlar paylaşacağınıza, hiç ayrılmayacağınıza, daha da yakınlaşacağınıza yorulur. Rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu evliliği aşık olduğu bu kişiyle yapacağı anlamına gelir. Bu rüya aşık olduğunuz kişinin sizi sarıp sarmalayacağı, el üstünde tutacağı, size her zaman değer vereceği bir birliktelik ve ardından gelen mutlu bir evlilik demektir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ MUTSUZ GÖRMEK

Böyle bir rüya gördüyseniz çözümü zor olan bir problemle karşılaşacağınıza ama bu problemi halledeceğinize yorulur. Zahmet çekerek istediğiniz başarıya, zafere, galibiyete ulaşacağınıza, çekilen sıkıntıların ardından feraha ve huzura kavuşacağınıza, zenginliğe erişeceğinize, aşık olduğunuz kişinin yardımıyla hayalini kurduğunuz hayata kavuşacağınıza dalalet eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ GÜLÜMSERKEN GÖRMEK

Rüyanızda aşık olduğunuz kişiyi gülümserken görmek aşk hayatınızın iyi gittiğine, mutlu bir beraberliğiniz olduğuna, sevince, hoşgörülü bir ilişkiye, sadakate işaret eder. Ayrıca şöhrete ve başarıya delalettir.

RÜYADA PLATONİK AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ GÖRMEK

Rüyada platonik olarak aşık olduğunuz kişiyi görmüşseniz bu üzüntü duyacağınıza, mutluluğun peşinizi bırakmayacağına, karışık bir olayla yüzleşeceğinize, bir takım ufak tefek sorunlara, daha da küçük sıkıntılar yaşayacağınız anlamına gelir.