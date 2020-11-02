Rüyada erkek/kız bebek gören vatandaşlar, rüyanın ne anlama geldiğini araştırırken konuya ilişkin ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Bilindiği üzere çeşitli kültürlerdeki inanışlara göre rüyalar bazen gelecekten haber taşır ve bizi uyarır. Rüyada bebek görmek rüyasının tabiri, ne anlama geldiği ve neye işaret olduğuna dair uzmanlardan bir çok yorum yapıldı. Peki Rüyada doğum yaptığını görmek nedir? Rüyada (erkek/kız) bebek görmek ne anlam ifade ediyor? Rüya tabirlerine göre bebek görmek hayırlı mıdır?

Rüyada bebek görmek sıkça rastlanan bir rüya nesnesidir. Bebeklerin rüyalarımızda bizlere verdiği mesajlar bebeğin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK HAYIRLI MIDIR?

Rüyada bebek görmek, en hayırlı rüyalardan olup rüyayı gören kişinin yakın zamanda hayırlı ve güzel haberler alacağına yorumlanmaktadır. Rüyada kucağında bebek gören kişinin merhametli ve sevgi dolu bir insan olduğuna işaret ederken rüyada bebek emzirmek bolluk ve berekete delalet etmektedir.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK NEDİR?

Rüyada bebek görmek, haber alınacağını ifade eder. Tabirciler, rüyada bebek görmenin, gelecek olan habere işaret ettiğini belirtirler. Bebeğin güzelliği, büyüklüğü gibi durumların, tabiri değiştireceğini söylerler. Rüyada güzel bebek görmek, alınacak çok güzel haberlere işarettir. Rüya sahibinin kendisi veya ailesi kısa sürede mutlu olacakları birçok haber alabilirler.

Rüyada çirkin bebek görmenin manasını tabirciler, kötü haberler şeklinde yorumlarlar. Bazı İslam alimleri, bebeklerin ister güzel ister çirkin olmasının, mutluluğa işaret ettiklerini söylerler. Alimler, bebeklerinin tümünün Allah'ın güzel nimeti olduğunu söylerler. Bu yüzden bebeklerin kötüye yorumlanmasının mümkün olmadığını dile gelirler. Tabi sadece eski İslam alimleri bunu ifade ederler. Tabirciler ise olaya daha farklı bakarlar.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bebek görmenin çok sayıda manası vardır. Alimler genellikle rüyada bebek görmenin anlamını alınacak habere yorarlar. Bir kısım alim, rüyada bebek görülmesinin para geleceğine yorumlanabileceğini söylerler. Rüya tabirinde bulunan kişiler, rüyada bebek görmenin, erdemlik simgesi olduğunu, rüyayı görenin, ilimle uğraşacağını ifade ederler.

Rüyada bebek gören kimsenin, kısmeti tez zamanda açılabilir. Kişinin yaptığı işler rast gitmeye başlar. Rüya sahibi kısa sürede istediği mevkilere gelir. Rüyada bebek görmek, ağzı sıkı olan dostlarla tanışılması manasına gelir. Rüyada bebek görmenin ne anlama geldiği konusunda, alimler, güzel işler şeklinde yorumlarlar.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada bebek görmenin neye işaret ettiğini yukarıda az çok belirtmiş olduk. Rüyada bebek, gelecek habere işarettir. Bu haber çok uzaktan veya yakın yerden gelebilir. Haberin nereden geleceği bilinemez. Haber alındıktan sonra mutlu olunacağı ifade edilmiştir. Tabircilerin bir kısmı rüyada çirkin bebek görmenin, üzücü haberler almaya delalet ettiğini bildirirler.

Küçük boyutta bebek görmenin ise, bir düğüne veya anlaşmaya hikmet ettiğini söylerler. Rüyada bebek görmek genel olarak, habere işarettir. Rüyada erkek bebek müjdeye, kız bebek görmek zorluk sonrası kolaylığa işarettir. Gülen bebek görmek, samimi arkadaşlara işaret eder. Rüyada ağlayan bebek görmek ise tatlı sözlerin söylemine yorumlanmıştır.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK

Rüyada görülen bebek, sevinçli ve sağlıklıysa aile içi huzurun tam olacağına hikmet edilir. Rüyada görülen bebeği sevmek, onu okşamak sevinçli yuvaya yorumlanmıştır. Kişinin yuva kuracağı veya kurmuş olduğu yuvada mutlu yaşayacağı belirtilir. Rüyada terk edilen bebek görmek, çok yakın akrabalardan gelecek olan miras anlamına gelir.

Kişinin yakın zamanda akrabalarından birinden miras alabileceğine yorumlanır. Rüyada bir bebeğin uyuduğunu görmek, iş manasına gelir. Rüya sahibinin iş konusunda yakın zamanda güzel haberler almasına yorumlanır. Rüya sahibi, işsizse işe girer, işi varsa durumu daha iyi hale gelir. Rüyada bebek görmek işte bunlara hikmet edilir.

RÜYADA BEBEK EMZİRMEK

Rüyada bebek emzirmek, güzel işler manasına gelir. Sevinçli zamanı ifade eden rüyada bebek emzirme durumu, tabirciler tarafından yorumlanır. Rüyasında bebek gören bir kimsenin, evlatlarından 1 veya 2 tanesi çok makbul makamlara geleceklerdir. Rüya sahibinin rüyasını kimseyle paylaşmaması gerektiği de alimler tarafından ifade edilir. Rüyada bebek görmenin diğer hikmeti, sağlıklı ve dindar erkeğe ve kadına işaret eder.

Rüyasında kendi çocuğunu emzirdiğini görmek, kısa sürede güzel habere tabir edilir. Rüyada başkasının bebeğini emzirdiğini görmek, yapılmış bir sevabın karşılığı manasına gelir. Kişi başkasının bebeğini emzirdiğini görüyorsa, dar günündeyse mutlaka sevindirici bir haber kapısını çalacaktır. Rüyada bebek emzirmenin anlamı bu şekildedir.

RÜYADA ERKEK BEBEK GÖRMEK

Rüyada erkek bebek görmek, iyi, sevindirici, mutluluk verici haberler manasına gelir. Rüyada erkek bebeğin diğer anlamı, servet edinmeye işaret eder. Rüya sahibinin kendi servetini edinmesine, başka birinin servetinden pay almaya hikmet edilmiştir. Erkek bebeği ağladığını görmek, hafif hüzün manasına gelir.

Görülen bebeğin durmadan ağladığını görmek, bazı işlerin yolunda gitmeyeceğine işaret edilir. Rüyada erkek bebeğin güldüğünü görmek, çok akıllı insana delalet eder. Kişinin akrabalarından veya tanıdıklarından birinin mevki makamının artacağına hikmet edilmiştir. Rüyada erkek bebek görmek, zamanında yapılmış hatanın kişinin karşısına çıkacağına mana edilir. Ancak bebeğin sağlıklı olduğu görülürse, çıkan hatadan kurtulmak olarak ifade edilir.

RÜYADA KIZ BEBEK GÖRMEK

Rüyada kız bebek görmenin genel olan yorumu, dertlerden kurtulmak manasına gelir. Rüya sahibinin dertlerinden kurtulacağı, refaha kavuşacağı ifade edilir. Rüya kız bebek görmenin diğer anlamı, borçların kapanacağına, güzel işlerin yapılacağına rivayet edilir. Rüyada ağlayan kız bebeğin görülmesi, münasip insanlarla tanışmaya işaret eder.

Rüyada kız bebeği olduğunu görmek, Allah'ın sunacağı nimetlerden faydalanma manasına gelir. İslam alimleri kim rüyasında kız bebeği olduğunu görürse, o kişi kısa zamanda nimetlerden faydalanacak demişlerdir. Rüyada yakınlarının kız bebeğini görmek, yakınlarının hayatının çok güzel olacağına delalet edilmiştir.

RÜYADA ERKEK BEBEK DOĞURMAK

Rüyada erkek bebek doğurmak, huzurun geleceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin birkaç günlük bunalım yaşayabileceğine, bunun atlatılacağına yorumlanır. Rüyada erkek bebek doğurmanın diğer manası, zenginliktir.

Yapılan ticaret işlerinde başarılı olmaya tekabül eder. Rüyada erkek bebek doğuran birini görmek, alın yazısı anlamındadır. Kişinin alın yazısında eğer biriyle evlenmek varsa, bunu başaracağına işarettir. Rüyada yakınlarının erkek bebek doğurduğunu görmek, ticarete atılmayı ifade etmektedir. Rüyada erkek bebek doğurmanın hikmeti, yalnızlıktan kurtulmaktır.

RÜYADA KIZ BEBEK DOĞURMAK

Rüyada kız bebek doğurmak, itibarlı olunacağına, değer görülmeye yorumlanır. Rüyada kız bebek doğurmanın hikmeti, uysal insanlarla iş yapmaya da tabir edilmiştir. Rüyada kendisi kız bebek doğurmak, mantıklı işlerden pay alınacağı manasına gelir.

Kişinin rüyasında kız bebek doğurmayı görmesi, dikkat etmenin gerekliliğine tabir edilmiştir. Kız bebeğin kim tarafından doğrulduğunu bilmemek, bazı soru işaretlerinin olacağına yorumlanır. Kişinin etrafındaki insanları yeterince iyi tanımadığına hikmet edilmiştir.

RÜYADA İKİZ BEBEK GÖRMEK

Tabirciler, rüyada ikiz bebek görmenin, şansın yaver gideceği manasına geldiğini ifade ederler. Kişinin tüm hayatı boyunca her anlamda çifter şanslı olacağını belirtirler. Rüyada ikiz bebek görmenin diğer hikmeti, rüya sahibinin istediği hemen her şeye sahip olması manasına gelir.

Rüyasında ikiz bebeklerin kendisinin olduğunu görmek, herkes için zor olan şeylerin, basit geçilmesi manasına gelir. Kişinin şansının gerçekten mükemmel olacağı şeklinde yorumlanır. Alimler rüyasında ikiz bebek gören kimselerin, sadakalarını artırmalarını tavsiye etmişler. Neden olarak; rüya sahibinin çok daha karlı olmasını sağlaması şeklinde söylenmiştir.

RÜYADA ÜÇÜZ BEBEK GÖRMEK

Rüyada üçüz bebek görmek, farklı yerlerden gelen haberler şeklinde değerlendirilir. Gelecek olan tüm haberlerin çok güzel olacağına işaret edilir. Rüyasında üçüz bebek gördüğünü söyleyen kişiler için alimle, iş hayatının başarılı oluşundan bahsederler.

Rüyasında üçüz bebekleri olduğunu görmek, makbul, tez canlı çocukların habercisidir. Üçüz bebeklerin başkasının olduğunu görmek, yakın zamanda gelen ve faydası olan güzel habere yorumlanır. Rüyasında üçüz bebeklerin kız olduğun görülmesi, bilinçli yaşama yorumlanır. Kişinin sağlığını çok iyi koruduğuna yorumlanmıştır.

RÜYADA ERKEK BEBEK EMZİRMEK

Rüyada erkek bebek emzirmek, rızkın bolluğuna rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin hem kendisinin hem ailesinin kısmetlerini çok genişleyeceğine hikmet edilmiştir. Rüyada erkek bebek emzirdiğini gören kimseler için mal ve kazanç kapılarının açılması demektir.

Rüyada kendi erkek bebeğini emzirdiğini görmek, hayırlı iş şeklinde tabir edilmiştir. Kişinin kendisi veya yakını için hayırlı olan kısmet manasına gelir. Rüyada erkek bebek emzirdiğini görmek, güzel işlere, kısmetin açılmasına hikmet edilmiştir.

RÜYADA YENİ DOĞMUŞ BEBEK GÖRMEK

Rüyada yeni doğmuş bebek, her yerde hayırlı ve güzel olanını ifade eder. Yeni doğan bebeğin ağladığını görmek, her şeyin yolunda olacağının, bazen sevinç bazen mutluluk olacağının işaretidir. Rüyada yeni doğan bebek esasında alimlerce en müjdeli haber biçiminde yorumlanır. Bunun dışında devlet büyükleriyle bir araya gelme yeni doğmuş bebek için diğer tabirler arasındadır.

Eski tabirciler, rüyada yeni doğan bebeğin kendisinin olduğunu görmenin, kısmet kapalılığının sona ereceğine işaret ederler. Rüyada yeni doğmuş bebek, Salih amelleri işleyen, güzel evlatlara sahip olmaya yorumlanır. Rüyada yeni doğan bebeğin güldüğünü görmek berekete işaret eder. Rüyada yeni doğan bebeğin konuştuğunu görmek, tevazu göstermeye delalet edilir.

RÜYADA BEBEK SEVMEK

Rüyada bebek sevmek, güzel olan habere delalet edilir. Rüyada bebeği severken okşadığını görmek, sıkıntıların bitmesi manasına gelir. Rüyada sevilen bebeğin erkek olduğunu görmek, zararlı işlerden uzak durulmasına yorulur. Sevilen bebek kız ise Allah'ın rahmetine nail olmaya yorumlanmıştır.

Kim ki rüyasında bebek sevdiğini görürse, onun işleri düzelecek, dünyada hayırlı işler yapacaktır. Rüyasında bebek sevdiğini gören kimsenin, yakın zamanda fakirlere yardım edeceği yorumları yapılmıştır. Yardım eden kişi için karşılığını kat kat alması hiç uzak değildir.

RÜYADA BEBEK DOĞURMAK

Rüyada bebek doğurmanın bir takım yorumları vardır. Kimi alimler, rüyada bebek doğurmanın, ihsan sahibi olmaya işaret ettiğini ifade ederler. Rüyasında bebek doğurmak, iki türlü yorumlanır. Fakir kimsenin sıkıntılardan kurtulacağına, zenginlerin ise bazı zor zamanlar geçireceğine yorumlanır. Rüyada bebek doğurmak, akılsız bir kişiyle tanışma manasına gelir.

Doğuma şahit olmak, zararlı işten kurtulmaya, kendisi bebek doğurmak gelir kapısı manasına gelir. Rüyada kendisi bebek doğurduğunu görmek, tez zamanda yeni gelir kapısına işarettir. Aile içerisinde veya kendisinin gelirlerin artacağı manasına gelir. Rüyada bebek doğurmanın hikmetleri birbirlerinden farklıdır.

RÜYADA OYUNCAK BEBEK GÖRMEK

Oyunca bebek görmenin iki fazileti vardır. Bunlardan biri mutluluk iken diğeri kavuşmaktır. Rüyada oyuncak bebek görmenin iki hikmeti şöyle açıklanmıştır. Kim ki rüyasında oyuncak bebek gördüyse, onun için mutluluk yakındır. Mutluluk kişinin kalbine göre gelecektir. Kimisi parayla, kimisi borçlardan kurtulmayla mutluluğa erişecektir.

İkincisi, rüyada oyuncak bebek görmek, kavuşmaya yorumlanmıştır. Rüyasında oyuncak bebek gören kimse, kısa zamanda sevenleriyle kavuşacaktır. Bunlar akrabaları, eşi, çocukları şeklinde tanımlanır. Rüyada oyuncak bebek görmek, mutlu yuvaya işaret eder. Aile bireylerinin tümünün bir araya gelmesini ifade eder.

RÜYADA BEBEK YIKAMAK

Rüyada bebek yıkamak, okul hayatının düzeleceğine işaret eder. Okulda çekilen sıkıntıların tamamı sona erecek, aileyle barışma aşamasına gelir. Rüyasında bebek yıkadığını görmek, mutlu ve bereketli işlerin gelişine işaret etmiştir. Rüyada bebek yıkamanın faziletleri birbirlerinden farklıdır. Tabirciler, rüyada yıkanılan bebeğin erkek olması durumunda, bu durumun geleceği ifade ettiğini söylerler.

Kişinin geleceğinin hiç istemediği şekilde etkileneceğine işarettir. Aynı zamanda rüyasında bebek yıkayan kimsenin, geleceğiyle ilgili karar vermesi gerekebilir. Rüyada kendi bebeğini yıkadığını görmek, aşırı yoksulluğa rivayet edilmiştir. Ama diğer tabirciler kendi bebeğini yıkamanın hayırlara vesile olacağına hikmet edildiğini söylerler.

RÜYADA KUCAKTA BEBEK SALLAMAK

Kucakta bebek salladığını görmek, çok parlak olan geleceğe yorumlanır. Rüya sahibinin geleceğinin çok parlak olacağını, mutluluğunu ifade eder. Rüyada kucakta bebek sallamak, borçları olan kişiler için gerçek müjde manasına gelir.

Kişi başkalarına olan tüm borçlarını tez zaman içerisinde ödeyecektir. Rüyada kucakta bebek sallamak, güzel şeylerin yaşanması manasına gelir. Tabirciler, kendi bebeğini salladığını görenler için parlak gelecek, başkasının bebeğini salladığını görenleri de huzurlu yaşam bekler.

RÜYADA BEBEK DÜŞÜRMEK

Rüyada bebek görmek esasında tabirciler tarafından genel olarak olumlu olarak yorumlanır. Ancak rüyada bebek düşürmek bunun dışındadır. Rüyada bebek düşürdüğünü görenlerin, huzursuz olacağına işaret edilir. Kişinin gündelik hayatında çok fazla sorun yaşayacağına yorumlanır. Rüyada bebek düşürmek, zamanın kısalığına, mutsuzluğun kişiye kene gibi yapışacağına yorumlanır.

Rüyasında başkasının bebek düşürdüğünü görmek, güzel olmayan amele işaret eder. Alimler, rüyasında başkasının bebek düşürdüğünü gören kimselerin, maneviyatlarına dikkatli olmaları gerektiğini söylerler. Rüya sahibinin namaz kılması, zekatını aksatmadan daha fazla vermesi gerekecektir.

RÜYADA BEBEK AĞLAMASI

Rüyada bebek görmenin, birtakım olumsuz yorumları yapılmıştır. Lakin tabirciler bu rüyanın hayra alamet ettiğini bildirirler. Rüyasında bebek ağladığını gören kişinin çok kudretli kişi olacağı yorumlanır. Kişinin bu kudretini hayırlı ve güzel işlerde kullanacağına dair yorumlar yapılır. Rüyasında bebek ağladığını gören kişi bazı sınavlarla karşılaşabilir.

Sınavlar imtihan şeklinde kişinin karşısına çıkacaktır. Manevi olan imtihanlardan geçmek, kişi için oldukça zor olabilir. Burada kişinin nefsi zorlanır. Rüyada bebek ağladığını gören kimseler, çok zorlu bir görev için çağrılırlar. Rivayetlere göre rüyada ağlayan bebek görmeyi alimler, sessiz sedası bir servete yorumlamışlardır.

RÜYADA KONUŞAN BEBEK GÖRMEK

Rüyada konuşan bebek görmek, hataların son bulacağına, kişinin zorlu yollardan sonra huzura kavuşacağına rivayet edilir. Rüyada konuşan bebek, kişi için hayallere ulaşma biçiminde yorumlanır. Rüyada konuşan bebeğin gülmesi, kişi için itibarlı mesleğe işaret eder. Tabirciler, itibarlı mesleği sadece kişi değil, oğlu, kızı veya kardeşleri şeklinde açıklarlar.

Rüyada konuşan bebek görmek, parmakla hayırlı işler için gösterilmeye delalet eder. Kişinin bulunduğu toplulukta örnek konumuna geleceğine rivayet edilmiştir. Rüyasında bebeklerin konuştuğunu görenler için vali ya da kaymakam olma imkanı doğacaktır. Aynı şekilde kişinin adalet konularında ilerleyebileceğine rivayet edilir.

RÜYADA HAMİLEYKEN BEBEK EMZİRMEK

Rüyada hamileyken bebek emzirmek ile ilgili yapılan yorumların tamamı birbiriyle aynıdır. Rüyada hamileyken bebek emzirmek, zorlu zamanlara işaret eder. Fakat zorlu zamanların çabalar sayesinde çabuk atlatılması manasına geldiğini söylemek mümkün. Rüyasında hamile olup bebek emzirmek, hayırlı haber alırken, başka güzel habere de işaret eder.

Hamile birisinin bebek emzirdiğini görmek, uyarıya işaret edilir. Kişinin bir zamanda uyarılmasının mümkün olabileceği üzerine yorumlar yapılır. Rüyada hamileyken emzirilen bebek, akıl karı olan işler anlamında tabir edilir. Rüyada hamileyken bebek emzirmek istediğini görmek, çok zor bir işin kolaylaşacağına işaret edilir.

RÜYADA BEBEK UYUTMAK

Rüyada bebeği uyuttuğunu görmek, tabirciler tarafından hayırlı olan rüya şeklinde tanımlanır. Kişinin ailesiyle çok iyi geçinmesine işaret eder. Rüyasında bebek uyutmak, sevinç dolu bir geleceğe rivayet edilmiştir. Rüyada bebek uyutmaya çalıştığını ama başaramadığını görmek, kaçan fırsat manasına gelir. Bu kişinin hayatında çok fazla hata yaptığına ifade edilir.

Rüyada bebek uyuttuğunu gören kimseler için zamanında bazı sorunların çıkabileceği rivayet edilir. Rüyada kendi bebeğini uyutmak, söz geçirememe manasına gelir. Ama bunun bir şekilde çözüleceği alimlerce dile getirilir. Rüyada bebek uyutmak esasında gören kişi için güzel haberler, sevinçli günler biçiminde alimler tarafından yorumlanmıştır.