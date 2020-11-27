Rüyada erik görmek ne anlama geliyor? Rüyasında erik yiyen neye işaret eder?

Rüyada erik görmek, rüyanın görüldüğü mevsime göre farklı anlam taşır. Mevsiminde görülen erik hayra delalet ederken, mevsimi dışında görüldüyse hayırlı anlamlar taşımaz. Mevsiminde görülen erik bir yitiğin bulunması yahut rızka, Hastanın erik yemesi şifa bulmasına, Mevsimi dışında görülen erik üzüntü, keder ve hastalığa delalet eder.Rüyada erik görmek, hiç beklemediği bir yakının ihanetine uğrayacağına işaret eder. Olgun erik görmenin mutluluk getirdiği yorumu yapılır. Erik toplamak emellerinize ulaşamayacağınızı bildirir.

Rüyada siyah erik görmek, iyi bir hekime delâlet eder. Erik rüyası, erik ağacının cinsine göre değişir ve mana taşır.

Seyyid Süleyman demiştir ki: Mevsiminde kırmızı yahut siyah ve aynı zamanda tatlı erik görmek; mal husulüne delalettir.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında erik yiyen, hasta ise, şifa bulur. Hasta değilse sağlıklı yaşamaya devam eder.

Olgun erikler mutluluğun işaretidir. Rüyada erik topladığınızı gördüyseniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Ağaçta görülen erik, zenginliği haber verir. Eriğin rengine ve güzelliğine göre yorumlanır.Yine bostan içinde erik ağacı olduğunu görmek, ilim ve edep öğrenecek bir evlâda alâmettir.

Rüyada ve mevsiminde erik görmek ne renk olursa olsun, eger tatlı ise eline mal geçecegine isarettir. Rüyada erik yedigini gören eger hasta ise iyilesir, isi bozulmus ise düzelir. Bir baska rivayete görede: Vaktinde görülmesi riziktir. Mevsimsiz olarak görülürse, hastalik yahut üzüntü ve kederdir. Hasta, rüyasinda erik yedigini görse hastaligi iyilesir.

ERİK YEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada erik yediğini görmek, rüya sahibinin yaptığı hataların farkına varacağı ve bunları tekrarlamaktan kaçınacağına, uzun zamandır emek verdiği çalışmalarının sonucuna ulaşacağına ve rüya sahibinin hayallerini gerçekleştireceğine delalet eder. Bunula birlikte bu rüya, kişinin yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatacağı şeklinde de yorumlanır.

MOR ERİK GÖRMEK

Rüyada mor erik görmek, rüya sahibinin yatırım amaçlı çalışmalarının sonunda maddi kazanca dönüşeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüyada görülen mor erik, kişinin hatalarından pişmanlık duyacağı ve planlarını gerçekleştireceği anlamlarını da taşır.

SARI ERİK GÖRMEK

Rüyada sarı erik görmek, rüya sahibinin kısa zamanda büyük işlere imza atacağına işaret eder. Kişinin çalışmaları sonunda karşılığını bulur, alın teri dökülen konularda güzel sonuçlar elde edilir. Rüyada görülen sarı erik, rüya sahibinin her zaman için sağlıklı olacağı şeklinde de yorumlanır.

YEŞİL ERİK GÖRMEK

Rüyada yeşil erik görmek, uyarı niteliğinde bir rüyadır. Rüya sahibinin elinde olanların kıymetini bilmesini sağlayacak olaylar yaşanacağına delalet eder. Rüyasında yeşil erik gören kişinin ailesinde ufak tartışmalar yaşanacağı ancak büyüklerin araya girmesi ile sorunların çözüleceği anlamını taşır.