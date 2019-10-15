Rüyada ekmek yemek hangi anlama geliyor? İşte yorumu

Rüya tabirlerine çok sık başvuruluyor. Uykusunda ekmek gören vatandaşlar uyanınca rüya tabirlerini okuyor. Rüyada ekmek yediğini gören vatandaşlar uyanınca bunun anlamını araştırıyor. Rüyada sıcak ekmek yemenin de farklı bir anlamı bulunuyor. Rüyada görülen ekmek ile ilgili merak edilen tüm yorumları sizler için derledik.

RÜYADA KATIKSIZ EKMEK YEMEK

Rüyada katıksız ekmek yemek ya da başka bir deyişle sade ekmek yemek hayırlara alamet etmez. Rüya sahibinin yaşam hikâyesinin herkesi ağlatacak kadar acı olacağı anlamına gelir ve çözümsüz kalmaya işaret eder.

RÜYADA SICAK EKMEK YEMEK

Rüyada sıcak ekmek yemek, sorun, sıkıntı, tatsızlık, baş ağrısı ve mutsuzluk olarak kabul edilir ve rüya sahibinin huzurunu kaçıracak, rahatını bozacak ve sinirlerini alt üst edecek sorunların yaşanacağına delalet eder. Kişi gergin ve stresli günler geçirecek demektir.

RÜYADA MISIR EKMEĞİ YEMEK

Rüyada mısır ekmeği yemek rüya sahibinin dünya malından kaybetmesine ama ahiret hayatından kazanmasına alamet eder. Kişi maddi anlamda zayıflayacak ama hak yoluna dönecek, inancı güçlenecek ve bu sayede huzuru yerine gelecek demektir.

RÜYADA YUFKA EKMEĞİ YEMEK

Rüyada yufka ekmeği yemek, zenginlik olarak kabul edilir ve rüyayı gören kişinin geçim derdinden kurtulacağı, kurulu bir düzenin olacağı, rahatının ve alım gücünün de yerine geleceği anlamına gelir.

RÜYADA PİDE EKMEĞİ YEMEK

Rüyada pide ekmeği yemek hayırlara işaret etmez. Rüya sahibinin hayatta her anlamda şanssız ve kısmetsiz olduğuna yaşayacak gününün de sınırlı olduğuna rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin yaşlanmadan evvel göçeceği ve torunları göremeyeceği şeklinde kabul edilir.

RÜYADA SİYAH EKMEK YEMEK

Rüyada siyah ekmek yemek maddi sıkıntılar yaşamaya tabir edilir.

RÜYADA BAYAT EKMEK YEMEK

Nefsini köreltmiş olan rüya sahibinin daha fazlasında gözü olmadığı gibi, hayatın getirdiği her nimeti büyük bir şükranla kabul ettiğine alamettir. Allah katında makbul, sevabı bol bir mümin olunduğunu bildiren rüya, aza kanaat getiren, cefa çeken kimselerin niyetlerini bozmadıkları sürece her zaman iyilikle karşılaşacaklarına, hayatlarında pek çok iyi gelişme olacağına, rızık artışıyla beraber daha ferah bir hayata adım atacaklarına yorumlanır.

RÜYADA KURU EKMEK YEMEK

Gelirde artış olmasa bile kişinin elindeki parayı ağız tadıyla harcayacağını, kimseye minnet duymadan, el açmadan ve asla muhtaç kalmadan yaşayacağını, fakirlik çekilse bile huzur içinde yaşanacağını tabir eder. Kuru ekmek yemek gönül zenginliğine de işarettir.

RÜYADA KÜFLENMİŞ EKMEK YEMEK

Hayra yorulmaz ve kişinin hayırsız insanlarla karşılaşacağına, bu insanlardan gelecek bir fenalığa alamettir. Haksızlık ya da iftira gibi üzücü bir olayın etkisi altında kalmaya da yorumlanır.

RÜYADA SOĞAN EKMEK YEMEK

Güçlü ve sebat içinde yaşayan rüya sahibinin karşılaştığı engellerde asla karamsarlığa kapılmayacağını, her zaman gönlündeki Allah sevgisine güvenerek yaşayacağını, inancına sarılarak her türlü zor günü geride bırakacağını delalet eder.

RÜYADA PEYNİR EKMEK YEMEK

Peynirli ekmek yemek yüz güldürecek yeni havadisler alınacağının altını çizer. Büyük gelişmeler olmasa da kişinin gününü güzelleştirecek olayların, iş yaşantısında hak edileni almaya da tabir edilir.

RÜYADA BAŞKASININ EKMEĞİNİ YEMEK

Gaflete düşülecek olduğunu ifade eden rüya, anlık bir kararla, nefse kapılmak suretiyle yapılacak yanlışların, başka kişilerin hayatlarında olumsuz olaylara neden olmanın işaretidir. Birinin elinden ekmeğini alarak yemek ise, kendine ait olmayan bir mala göz koymak, gasp etmek manasına gelir ve günaha düşüleceği konusunda uyarı verir.

RÜYADA EKMEK HAMURU YEMEK

Kişinin alçakgönüllü davranışları ile alkış aldığı iş ortamında, tutarlılığı, çalışkanlığı ve adaletli yapısı ile göze gireceğini, uzun süredir kendisini takip eden amirlerinden övgü dolu sözler duyacağını ve bulunduğu konumdan bir üst konuma yükseleceğini bildirir.

RÜYADA EKMEK YAPMAK

Ekmek yapan kişi evine helal lokma götüren, çocuklarını güzel ahlaklı ve terbiyeli yetiştiren biri olur. Hayatını İslami kurallara göre yaşamak konusunda ısrarcı olan rüya sahibinin asla harama el uzatmadığı gibi, nefsine yenik düşmeden de yaşayacağına alamet eder.

RÜYADA ESMER EKMEK YEMEK

Zorluklarla kazanılan paralara, kalabalık aileye sahip olanlar için herkesin isteklerine yetişememek yüzünden yaşanan strese işarettir. Esmer ekmek helal lokma yiyen ancak geçim sıkıntısı çeken kişilerin bir müddet daha zorluklarla geçecek bu sürece katlanmak zorunda kalacaklarına işaret eder.

RÜYADA KEPEKLİ EKMEK YEMEK

Rüya sahibinin her işine karışan aile üyelerine veya akrabalara alamettir. Özgür karar vermekte zorlanan kişinin aynı zamanda özgüveninin zedeleneceğini, herkesi memnun etmek istese de başaramayacağını, zorluklarla kazandığı paralar yetmediği için ek iş yapmak zorunda kalacağını da tabir eder.

RÜYADA ÇAVDAR EKMEĞİ YEMEK

Çavdar ekmeği, hakkını almak için verilecek bir mücadelenin ifadesidir. Özellikle kendisinden çalınan bir malın, hakkı olunduğu halde elde edilemeyen bir mirasın peşine düşecek olan rüya sahibinin mahkemelik olacağını, hakkını savunacağını işaret eder.

RÜYADA TAHILLI EKMEK YEMEK

Kişinin her gününün birbirinden güzel ve bereketli geçeceğini ifade eden rüya, kazancın bereketini de bildirir. Eve giren insanların aile mutluluğuna katkıda bulunacaklarına, rüya sahibinin zor zamanlarında da desteklerini esirgemeyeceklerini gösterir.

RÜYADA KÖY EKMEĞİ YEMEK

Temiz kalpli bir eşe sahip olan rüya sahibinin doğruluktan ayrılmadan yaşadığı hayatında nasibinin bol olacağın, kısmetlerinin fazlalaşacağını, zengin bir hayat sürülmese de her zaman mutluluk dolu bir yuvaya sahip olunacağına alamettir. Köy ekmeği yiyen kişinin çocukları çok çalışkan olur.

RÜYADA EKMEKLE YOĞURT YEMEK

Alnı ak, helal süt emmiş bir kısmetle evlenip, yuva kurmak, helal kazanç ve haramdan uzak bir hayat sürmek manasına gelen rüya, kişinin gururlu, itibarlı biri olacağına, isteklerinin gerçekleşeceğine, sıkıntıların zamanla çözüleceğine ve refah içinde olunacağına, ruhen de sakin, huzurlu hissedileceğine yorumlanır.

RÜYADA EKMEK KADAYIFI YEMEK

Varlıklı ve rahat içinde geçecek yaşamı müjdeleyen rüya, kazancın bereketinin asla kesilmeyeceğini de haber verir. Kişinin dara düşmeden, hayalini kurduğu hayatı elde edeceğine, evlatlarının yüksek makamlara geleceğine, şirket kurmaya veya şirket ortağı olmaya, hisse, arsa ya da gayrimenkul yatırımları yaparak eldeki parayı daha da artırmaya delalet eder.

RÜYADA EKMEK DOĞRAMAK

Dilimler halinde ekmek doğradığını gören kişi elindeki birikimi bir işe yatırarak başka kişilere de kazanç kapısı açar. Eli de, gönlü de bol olan rüya sahibinin verdikçe artan kazancının yanı sıra, maneviyatını da bu şekilde zenginleştirdiğini, sahip olduklarını insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eder.

RÜYADA EKMEK BÖLMEK

Eliyle ekmek bölen kimse güçlü bir imanla yaşadığı gibi, her daim namazını kılan, tüm ibadetlerini vaktinde ve yerinde yapan biridir. Ulema sınıfına girecek olan rüya sahibinin ilim konusunda dersler vereceğine, kendisinden hikmet almak isteyen kişiler olacağına tabir edilir.

RÜYADA EKMEK YERKEN DİŞİ KIRILMAK

Birine kefil olmak ya da o kimse için para konularında aracı olmak yüzünden çekilecek sıkıntıya işarettir. İyi niyeti suiistimal eden insanlar olacağına dair uyarı veren bir rüyadır.

RÜYADA SOMUN EKMEK YEMEK

Fırından çıkmış taze somun ekmek yiyen kişi güzel makamlara gelir. İş sahibi olmak yahut yeni bir işe girmek, kazancını eskisine göre artırmak, sıkıntılardan, kuruntulardan, çözülemeyen her sorundan kolayca kurtulmak ve sakin bir döneme girmek manasına da gelir.

RÜYADA BALLI EKMEK YEMEK

Tatlı diliyle kişiyi bir anda kendisine bağlayacak güzel bir bayanı işaret eden rüya, özellikle bekar kimseler için uzun yıllar sürecek büyük bir aşkın müjdecisidir. Evli kişiler için kız evlada, eşlerinden görecekleri ilgiye ve sevgiye yorumlanır.

RÜYADA REÇELLİ EKMEK YEMEK

Ballı ekmek benzeri şekilde yorumlanan rüya, afiyette olmak, sağlık problemlerini aşmak, güzel ve anlayışlı bir eşe sahip olmak, hayat boyu sevilmek anlamına gelir.

RÜYADA EKMEK ARASI KAVURMA YEMEK

Yapılan işten ilerleyen dönemlerde elde edilecek gelirin çok büyük rakamlara ulaşacağına ve altın birikimi yapılacağına, her geçen gün zenginleşen rüya sahibinin çok sayıda mal varlığına sahip olacağına tabir edilir.

RÜYADA EKMEK ARASI SALATA YEMEK

Renkli bir hayata sahip olmak, yabancı arkadaşlıklar edinmek, yeni ülkeler, yeni insanlar tanımak ve iş alanında doğru atılımlar yaparak maddi durumunu düzeltmek anlamına gelir.