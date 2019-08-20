Rüyada ekmek görmek hangi anlama gelmektedir?

Rüyada ekmek görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık. Rüyada ekmek görmek; bereket olarak yorumlanmaktadır. Yine de rüya tabirleri arasında çeşitli anlamlara görülmektedir. Kişi birkaç somun aldığını görür ve bunlardan yerse, menfaattir; yemez ise, düşmanı çok olur olarak yorumlanabilmektedir.

20 Ağustos 2019 Salı 08:15
20 Ağustos 2019 Salı 08:15
Rüyada ekmek görmek hangi anlama gelmektedir"

Rüyada bilmediği bir yerden yarım ekmek aldığını ve bunu yediğini gören, ömrünün yarısını geçirmiş olarak yorumlanabilir. Rüyada ekmek kesmek; bir işi sonuçlandırmak anlamına gelir. Peki, rüyada buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yufka ekmeği, darı ekmeği ve nohut ekmeği ekmek çeşitlerini görmek tabirleri değiştirir mi? Rüyada ekmek görmek ile ilgili detaylı bilgi haberimizin devamında sizlerle…

RÜYADA EKMEK GÖRMEK

Ekmek maldır, ömürdür, menfaattir, rızıktır, evlattır, akrabadır. Bilmediği bir yerde yarım ekmek aldığını ve bunu yediğini gören, ömrünün yarısını geçirmiştir. Birkaç somun aldığını gören, bunlardan yerse, menfaattir; yemezse, düşmanı çok olur

Buğday ekmeği: Sürüncemede kalmış olan bazı önemli işler yoluna girecek demektir.

Çavdar ekmeği: İçinde bulunulan ruh sıkıntısından kurtuluş yolunun açılacağına işarettir.

Yufka ekmeği: Büyük bir sevince işarettir.

Arpa ekmeği: Kazançta umulmadık bir miktarda artış olacak demektir.

Darı ekmeği: Bir miktar sıkıntıdan sonra refaha erişileceğine işarettir.

Nohut ekmeği: Gelirde azalma, sağlık durumunda düzelmeye işaret sayılır.

Ekmek kesmek: Bir işi sonuçlandırmak anlamına gelir.

Ekmeği kabuğu kesmek: Çok güç bir meseleyi halletmek şeklinde yorumlanır

Ekmeğin kanatlanıp uçması: Kıtlık ve pahalılıktır.

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