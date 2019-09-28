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  3. Dünya ile ilgili rüya görmek ne anlama gelir?

Dünya ile ilgili rüya görmek ne anlama gelir?

Dünya ile ilgili rüya görmek ne anlama gelir"

Rüyasında dünya ile ilgili rüya görenler bunun anlamını sorguluyor. Rüya tabirleri uykusunda gördüğü rüyadan etkilenenler için başvurulan bir rehber oluyor. Her rüyanın bir anlamı olduğuna inanılır. Rüyasında dünya ile ilgili herhangi bir durum görenler anlamını araştırıyor.

Rüyasında dünya görenler bunun anlamını araştırıyor. Derin uykularda görülen rüyalar bazen hatırlanmaz. Hatırlanan ve etki bırakan rüyalar için rüya tabirleri önemli bir rehber görevi görür. Rüya tabirlerini düzenli takip edenler rüyada dünya görmenin anlamını sorguluyor. Rüyada dünya görmenin neye delalet ettiği merak ediliyor. 

RÜYADA DÜNYA GÖRMEK

Rüyasında dünya ile ilgili görülen rüyaların çok farklı anlamları vardır. Rüyasında dünyanın etrafında dolaştığını gören kişilerin dilek ve muradına yakında erişileceği düşünülür. Bazı yorumlara göre de dünya Kuran'ı Kerim'e delalet eder. Dünya ile ilgili görülen rüyalar genelde iyiye ve güzelliğe yorulur.

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