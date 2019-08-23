Rüyada dolar görmenin şaşırtıcı anlamı!

Rüyada dolar görmek, rüyayı gören bireyin idealist bir kişiliğe sahip olduğuna işarettir. Bu rüyayı gören kişiler hem maddi hem de manevi açıdan her zaman en fazlasını beklerler. Rüyada dolar görmek, olumsuzdan ziyade daha çok olumlu yorumlar alıyor. İşte, rüyada dolar görmenin anlamları...

RÜYADA DOLAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada dolar görmek, gerçekte de maddi değeri olan şeylere sahip olmaya işaret eder. Rüya sahibi geleceği için bir kenara üç beş kuruş atıyor ve yarınlarda başına gelebilecek olan iyi ve kötü günleri düşünüyor demektir. Bu kişinin idealist bir kişi olduğuna, azla ya da ucuz olanla yetinmeyeceğine, gözünün her zaman yükseklerde olduğuna yorulur. Ama gözü ne kadar yükseklerde olursa olsun, haram mala sahip olmayı ya da haram para yemeyi, aklının kıyısından köşesinden geçirmez. Bilakis haksızlıklara karşı susmayan ve adaletsizliğe her zaman itiraz eden kişi olduğu tasviri yapılır.

Rüyada dolar çalmak: Bir kişinin mahremiyetine girmek anlamına gelir. Rüya sahibi hiçbir kasıt gözetmeksizin, yakından tanıdığı bir kişinin kendi içinde yaşadığı bazı şeylere şahit olacak ve onları öğrenecek demektir.

Rüyada dolar saymak: Rüya sahibinin her işinin yolunda gideceğine, emeline ulaşması için önünde hiçbir engel olmadığına, kötü kimselerin yoluna çıkmayacağına ve zaferine engel olamayacağına tabir edilir.

Rüyada dolar aldığını görmek: Rüyada dolar aldığını gören kişinin karamsarlığı ve bahtsızlığı son bulacak, rüya sahibi için kurtuluş denebilecek kadar güzel ve bereketli günler gelecektir. Aynı bereket rüya sahibinin kazancına da yansıyacaktır.

Rüyada dolar bozdurmak: Rüya sahibinin yeni projeler almayı düşündüğü ve bunun için sermaye ayırdığını işaret eder. Rüyasında dolar bozdurduğunu gören kişi yakın zamanda hayırlı ve temiz olacak bir işe girmek için parasından verecektir.

Rüyada dolar toplamak: Rüya sahibinin karşısına çıkacak ve kendisine bol kazanç getirecek olan fırsat kapılarına tabir edilir. Temiz ve hayırlı paradır. Eğer rüya sahibi rüyasında şaibe ile ya da kuşku içinde dolar topladığını görürse o halde günahkâr olarak kazanç elde edeceği şeklinde ifade edilir.