Rüyada dişini kaybettiğini görmek neye delalettir? Rüyada diş çıkması, kırılması, dökülmesi veya düşmesi ne anlama gelir?

Rüyada diş dökülmesi görmek de sık karşılaşılan bir durumdur. Rüyada diş dökülmesi, nadir olarak dişlerin avuca dökülmesi olarak da karşımıza çıkar. Peki Rüyada diş çıkması, kırılması, dökülmesi veya düşmesi ne anlama gelir? Rüyada diş görmek neye delalettir? Diş çıkması, kırılması, dökülmesi veya düşmesi neyi işaret eder?



Rüyanızda sıradan bir gün yaşarken bir anda dişleriniz dökülmeye başlıyor ya da dişleriniz çıkıyor! Eğer siz de bu rüyayı gördüyseniz, her ay bu rüya ile karşılaşan binlerce insandan birisiniz demektir. Çünkü rüyada diş dökülmesi ya da rüyada dişlerin dökülmesi, çok sık karşılaşılan bir durumdur.

İmam-ı Nablusi'nin yorumu: Kişinin rü­yada dişlerinin düştüğünü görmesi, kendi akranlarından (yaşıtlarından) daha fazla ömrünün olduğuna (daha fazla yaşayacağına) işaret eder şeklinde tabir olunur.



Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve onları eteğinde veya kuca­ğında tuttuğunu gören kişinin bu rüyası, onun bütün dişlerinin bir tane bile kalmayıncaya kadar yaşayacağına ve böyle bir ömür süreceğine ve ailesinin artacağına işarettir.Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve gözünden kay­bolduğunu gören kişinin, kendi yaşıtlarının öleceğine ve aile efradının hastalanacağına işaret olarak yorumlanır.

Borçlu olan bir kişinin rüyada dişlerinin düştüğünü görme­si, onun (rüya sahibinin) borçlarını ödeyeceğine işarettir. Rüyasında dişlerinden bir tek dişinin düştüğünü görse, bu onun bir tek kişiye olan borcunu ödeyeceğine işarettir. Ba­zı tabircilere göre ise, herkese olan tüm borçlarını tama­mıyla ödeyeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında dişlerinde hiçbir ağrı olmadan hepsinin birbiri ardınca döküldüklerini (düştüklerini) görmek, bu rüyası onun (rüya sahibinin) amellerinin (ibadetlerinin) kabul edil­meyeceğine işarettir. Eğer bu düşen dişler ağrı ve sızlayarak düşmüş olursa, o zaman tabiri, rüya sahibinin, evinde bulunan bazı eşyanın gideceğine (zarar geleceğine) ve bu eşyanın elinden çıkacağına işarettir şeklinde yorumlanır.