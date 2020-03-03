Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama geliyor?

Rüyada deprem korku ve şiddet olarak yorumlanırken büyük hayal kırıklıklarına ve acılara da işaret eder. Rüya tabirlerinde büyük bir deprem olduğunu görmek, ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır. Bazen de iş yaşamında sıkıntılar yaşanması anlamına gelen rüyada deprem, bir yerden başka yere göçe de işarettir.

RÜYADA HER TARAFIN YIKILMASI

Rüyada deprem olduğunu ve insanların kaçıştığını, karmaşayı görmek o halkın zahmet çekeceğine işaret eder. Rüyada evlerin yıkıldığını görmek devlet tarafından gelecek zam olarak yorumlanır. Rüyada deprem olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek devlet büyüğünden gelecek bir felakete yorumlanır. Rüyada depremle evinin yıkıldığını sadece kendinin kurtulduğunu görmek ecelinin yaklaştığına işaret eder.

RÜYADA DEPREM OLMASI

Rüyada bulunduğun yerde bir depremin olması, o yerden başka yere göç etmeye delalettir. Rüyada bilinen bir bölgede depremlerin olması, o bölgeye isabet edecek bela ve musibete delalet eder. Bir dağın sarsılarak yerinden oynaması ve tekrar yerine oturması halka gelecek olan şiddet ve korkuya işarettir.

RÜYADA GERÇEKMİŞ GİBİ DEPREM YAŞAMAK

Derler ki gerçek hayattaki gibi deprem yaşamak, feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder. Her şeyin en güzelini ve doğrusunu ancak Allah Teâlâ bilir. Depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize işarettir. Çünkü zelzele büyük afetlerdendir. Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.

RÜYADA BAHÇEDE DEPREM OLMASI

Kıtlık hüküm süren bir yerde deprem olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Bağ ve bahçede deprem olması, o bahçede mahsulâtın çok olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna işaret eder.

AYLARA GÖRE DEPREM YORUMU

Mayıs ayının gece ve gündüzünde deprem olduğunu görmek, halk arasında çıkacak kavgaya ve devamlı meydana gelecek fitnelere delâlet ederken, haziranda görülen deprem, şerli ve kötü insanların helakine işarettir. Temmuz ayı içinde deprem görmek ise şanlı ve ulu bir zatın vefatına delâlet eder. Ağustos ayında görülen deprem, o yere yönelecek bir düşmana işarettir.

Rüyada deprem olduğunu hissetmek korkuya işarettir. İş hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalacağınıza işaret eder.

Bazı tabirciler rüyada depremi yaşamayı iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete yorumluyor.

Rüyada yerin sarsıldığını görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek dolu, kıtlık veya şiddetli korkuya işarettir. Deprem köyde meydana gelecek fitnelere işarettir.

Rüyada depremler, her şeyin aniden değişeceğini haber verir. Rüyada depremde her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder.

BİR DAĞIN DEPREMLE YER DEĞİŞTİRDİĞİNİ GÖRMEK

Deprem, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın deprem ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğine işarettir.

Depremle birlikte gökten tas veya kartopu veya herhangi bir şey düşüyorsa ve insan korkup oraya buraya kaçıyorsa mutlaka Allah’ın razı olmadığı bir tehlike bulunuyor ve bu Allah’tan bir uyarıdır.

Rüyada depremde sallanmak, etrafınızdaki dost görünümlü insanlara dikkat etmek gerektiğini gösterir ve tehlikeli bazı olayların olacağını gösterir. Rüyada depremi yaşamak üzüntü, zarar, ziyan ve işlerin kötü gitmesine tabir olunur. Rüyada aynı zamanda deprem görmek, korku ve şiddete de alâmettir.

RÜYADA DEPREMDEN KURTULMAK

Rüyada depremden kurtulmak, rüya sahibinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabasıyla kurtulmaya işaret eder. Başınıza gelecek her türlü belayı kendi çabanızla atlatacağınızı ifade eder.