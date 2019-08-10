Rüyada ceviz görmek hangi anlama geliyor?

Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz toplamak Aile yaşantınızın mutlu olmasının belirtisidir. Bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mala işarettir. Rüyada ceviz ağacı görmek, rüyada ceviz toplayıp yemek, ceviz kabuğu yemek, kurumuş ceviz ağacı görmek ile ilgili bilgileri haberimizin devamında okuyabilirsiniz…

RÜYADA CEVİZ GÖRMEK

Rüyada Ceviz Görmek, üzerine hazine edilmiş helal mala, salih kimseler, kardeşler, başkanlar, uzun ömre, şifaya, sağlıklı vücuda, zekaya, ele geçecek para ve nimete ve helal rızka işaret eder.

Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile tâbir olunur. Yine ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere delâlet eder. Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir.

Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala delâlet eder.

Rüyada Hind cevizi görmek, kâhin ve falcıların sözü ile tâbir olunur. Hind cevizinden yediğini görmek, insanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veya onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete delâlet eder.

Bazıları da demiştir ki: "Rüyada görülen ceviz ağacı, uğursuz çetin ve artan mala sahip olan bir adama delâlet eder."

Neblusî (rh.a) demiştir ki:

"- Rüyada ağaçtan düşüp iki eli veya ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır, bir belâya girer, fakat sonra bundan halâs olur.

Rüyada cevizin kabuğunu yemek, cimri bir adamı gıybet etmeye işarettir. Rüyada ceviz yemek görmek para kazanmak demektir.

RÜYADA CEVİZ TOPLAMAK

Ceviz toplamak Aile yaşantınızın mutlu olmasının belirtisidir. Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mala işarettir. Eğer Rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada çürük ceviz birisinin sizi kandırılacağını belirtir.

RÜYADA CEVİZ AĞACI GÖRMEK

Ceviz ağacı: kötü ve açgözlü bir adamla karşılaşacağınıza yorulur. Ceviz ağacından düşmek ise başınız belaya girecek ancak kurtulacaksınız anlamına gelir. Ceviz koparmak mecburi bir seyahat nedeniyle sevdikleriniz ayrı kalacağınız anlamındadır.

RÜYADA KURUMUŞ CEVİZ AĞACI GÖRMEK

Kurumuş ceviz ağacı para durumunuzun bozulacağını işaret eder.

Ceviz ağacı yıkılırsa yakınlardan boyu uzun birisinin ölümünü haber verir.

Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile yorumlanır.

Yine ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere işaret eder.

Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir.

Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile tâbir olunur.

Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala delâlet eder.

Rüyada Hind cevizi görmek, kâhin ve falcıların sözü ile tâbir olunur.

Hind cevizinden yediğini görmek, insanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına delâlet eder.

RÜYADA CEVİZ TOPLAYIP YEMEK

Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veya onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete işaret eder.

Bazıları da demiştir ki: "Rüyada görülen ceviz ağacı, uğursuz çetin ve artan mala sahip olan bir adama işaret eder."

Neblusî (rh.a) demiştir ki:

Rüyada ağaçtan düşüp iki eli veya ayağının kırıldığını gören belaya girer, fakat sonra bundan kurtulur."

Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mala işarettir.

Eğer rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır.

RÜYADA CEVİZ KABUĞU YEMEK

Rüyada cevizin kabuğunu yediğini görmek, cimri bir adamı gıybet etmeye işarettir.

CEVİZ KABUĞU: Bir kimsenin rüyada kabuk görmesi, elbiseye delâlet eder.

Çünkü meyvenin kabuğu onu örten elbise gibidir. Bazı kere de kabuk görmek, hâmile bir hatunun çocuğunu düşürmesine işaret eder.

Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala işarettir.

Rüyada alında ceviz, badem, ya da ondan büyük veya küçük fazlalık görmek, erkek çocuk ile yorumlanır.

Rüyada ceviz ağacı üzerinde bekçi olduğunu görmek, büyük bir şahsiyet olmaya işarettir.

Rüyada ceviz, badem gibi şeylerden yağ çıkardığını görmek, zahmet ve güçlükle para kazanmaya işarettir. Çünkü cevizden yağ çıkarmak zahmetli bir iştir.

Rüyada Ceviz görmek; gömülü bir servete, ceviz ağacı; kötü bir adama, ceviz yemek; önemli bir hastalığa tutulmaya, ceviz toplamak; yanlış bir hareketinizle birilerinin kavgasına sebep olacağınıza, ceviz ağacının kuruduğunu görmek; sıkıntıya düşmeye işarettir.