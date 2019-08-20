Rüyada yüksek bir yerden mi düştünüz? İşte anlamı

“Rüyada bir yerden düşmek” merak ediliyor. Uyku halindeyken görülen rüyalar birçok farklı anlama yorumlanmaktadır. Gün içinde yaşadığımız olaylar uykuya daldığımızda rüya olarak karşımıza çıkabilmektedir. Rüyada bir yerden düşmek birçok farklı anlama yorumlanmaktadır. Rüyanın durumuna göre olumlu ve olumsuz yorumlanabilen rüyada bir yerden düşmenin neye işaret olduğu öğrenilmek isteniyor.

20 Ağustos 2019 Salı 08:54
20 Ağustos 2019 Salı 08:54
Rüyada yüksek bir yerden mi düştünüz" İşte anlamı

Uyku halindeyken görülen rüyaların anlamları araştırılan konulardan biri olarak söylenebilir. Rüyada bir yerden düşmek birçok farklı anlama delalet etmektedir. Olumlu ve olumsuz yorumları merak edilmektedir. Rüyanın durumuna göre farklı şekillerde yorumlanabilen rüyada bir yerden düşmek neye delalet eder, araştırılıyor. 

RÜYADA YÜKSEK BİR YERDEN DÜŞMEK

Rüyada yüksek bir yerden düştüğünü görmek, her şey yolunda giderken çıkan bir probleme yorumlanır. Tam da bir şeyleri yolla koymuşken çıkan aksilikler yüzünden keyfiniz kaçabilir ve bir şeylere sıfırdan başlamak zorunda kalabilirsiniz. Mesela iş hayatında verdiğiniz emekler boşa gidebilir ya da eğitim hayatında bir değişiklik söz konusu olabilir. Ancak bu durum sizin harcadığınız emekleri yeniden harcamanıza sebep olacak ve moralinizi bozabilir. Rüyada kendini yüksek bir yerden aşağı düşerken görmek, aynı zamanda beklentilerin boşa gitmesi anlamına da gelir. Size verilen sözler tutulmayabilir ve bu sebeple de tek başınıza bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu durum hevesinizi kırabilir.

Rüyada başkasının yüksek bir yerden düşmesi, bazı şeylerin hayalleriniz dışında gerçekleşmesi anlamına gelir. Çok hayal ettiğiniz bir şey gerçek olmayabilir. Mesela garanti olarak gördüğünüz bir iş eğitim ya da başka bir konuda her şey bir anda değişebilir. Rüyada birinin yüksek bir yerden düştüğünü görmek, ortak iş yapanlar için ortaklıktan ayrılmak anlamına gelir. Başkasına güvenerek yaptığınız bir işten olumsuz sonuç alabilirsiniz.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞÜP KURTULMAK

Çok büyük bir sıkıntı atlatmak anlamına gelir. Ancak bu zorlukları tez zamanda atlatırsınız. Her şey yolundayken bir anda çıkan aksilikler her ne kadar üzücü olsa da tez zamanda çözüme kavuşur. Aile içerisindeki parasal sorunlarda kısa zamanda hallolur. Sizin zor durumdan kurtulmanıza yardımcı olacak akrabalarınız da olabilir. Yakın çevrenizden yardım gelebilir.

RÜYADA YÜKSEKTEN DÜŞMEK VE ÖLMEMEK

Bazı şeylerin hayalleriniz dışında gerçekleşmesi ile birlikte adapte olmakta zorluk çekmek anlamına gelir. Mesela hiç ummadığınız anda iş hayatında önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. Yeni bir yere taşıyabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Bu büyük değişime adapte olmak her ne kadar zor olsa da sizin için hayırlısı olacaktır ve korkulan şeyler başa gelmez.

RÜYADA BİR YERDEN DÜŞMEK VE KALKMAK

Bazı insanların size gerçekten zararı dokunduğunu anlayacaksınız ve onları hayatınızdan çıkarmak isteyeceksiniz. Özellikle arkadaş çevrenizde sürekli size külfet olan ya da kendi çıkarları için arkadaşlık kuran birileri varsa bunların maskeleri düşer.

RÜYADA BİR YERDEN DÜŞMEK UYANMAK

Günahlardan tövbe etmeye, hataların farkına varmaya yorumlanır. Eğer bir şey yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız ya da birinin hakkını çiğ diyorsanız bu sizde vicdan azabına yol açacak ve bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Yolunda gitmeyen bazı şeyler yoluna girecek. Ancak bu süreçte maddi ve manevi kayıplar söz konusu olabilir.

RÜYADA YÜKSEKTEN YERE ÇAKILMAK

Sevdiğiniz insan ile yollarını ayrılmasını ve çok büyük bir ihanet anlamına gelir. Hiç hak etmediğinizi düşündüğünüz bir şey başınıza gelebilir. Belki de hayatta olmaz dediğiniz bir şey olabilir. Özel hayatınızda yaşanacak büyük değişimler ile birlikte kendinizi tek başımıza yalnız hissedebilirsiniz.

RÜYADA YÜKSEK BİR YERDEN ATLAMAK

Kendi kararınızın size hayatınızda bir yenilik getireceği anlamına gelir. Belki de işlerinizde çok başarılı olabilirsiniz ya da eğitim hayatınızı iyi gidiyor olabilir. Ancak bir şeylerden sıkılmak ve monoton hayatınızı değiştirmek için önemli bir değişim yapacaksınız. Bu durum çevrenizin tepkisini çekse de yeni başlangıçlar yapmak sizi korkutmayacak.

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