Rüyasında balık görenler sorguluyor! İşte anlamı

Rüyada balık görmek neye delalet eder merak ediliyor. Rüyada balık görmek kısmet olarak yorumlansa da rüyanın farklılığına göre yorumda değişebiliyor. Uyku halinde görülen rüyaların birçok farklı anlamı olabiliyor. Bilinçaltında yerleşen görüler rüyalarda görülebiliyor. Rüyada balık görmek ne anlama gelir merak ediliyor.

RÜYADA BALIK GÖRMEK

Mal, ganimet, Rüyada büyük balık, salih kimselerin mescidi, âbidlerin meclisi, küçük balık üzüntü, balıkları birarada görmek: mal, parayla tabir edilir.

RÜYADA TUZLU BALIK GÖRMEK

Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada tuzlu "balık" Görmek keder, gamdır. Rüyada tuzlu balığın pişirilmiş yada kızartılmış şekilde görmek, o pişirilmiş balıklardan yemek, para kazanma, rızık, eğitim için sefere çıkmaya işaret eder.

RÜYADA BALIK YEMEK

Balık yemek zenginlik, mutluluk, mal, para, mülk, çocuk sahibi olunacağına yorumlanır. Balığı Canlı canlı yemek mülk edinmeye tabir, canlı balık yediğini görmek, mülke nail olcağı anlamını taşır. Balığı Rüyasında canlı yediğini görenin kişinin mülk sahibi olacağına, Deniz veya nehirde toplanmış büyük balıkları yediğini gören, yediği miktarca menfaate, ganimet malına kavuşacağına, avladığı balığı yediğini gören kişinin sevineceğine delalettir.

RÜYADA BALIK PİŞİRMEK

Rüyada balık pişirmek Rüyayı gören kişinin yakın zamanda kendisine yüklü miktarda para kazandıracak, sıkıntılarını giderecek, uğradığı zararı karşılayacak ve çok daha fazla sorun yaşamasının önüne geçecek bir işe gireceğine ve bu iş sayesinde çok daha güzel yerlere gelerek çok büyük bir rahatlığa kavuşacağına işaret eder.

Rüyada gökten kendisine kızartılmış balık indiğini görmek, duasının kabulune, düşmanlarına karşı zafere, kadr ve kıymeti ile şanının büyüyeceğine işarettir.

BÜYÜK BALIK TUTMAK?

Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir. İbn-i Kesir demiştir ki: "Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder." Rüyada Balık Tutmak, büyük kısmet olarak tabir edilir. Rüya sahibinin uzun yıllar çalışmasının ve emeğinin karşılığı olarak maddi anlamda eline rahat edeceği oranda mal ve kazanç geçeceği şeklinde ifade edilir. bazı rüya tabirleri, rüyada balık tutmayı, rüya sahibinin çalışmadan elde edeceği ama hak etmiş olduğu kazanç olarak tabir eder.

Rüyada Hamile kadının karnından balık çıkması, bir kız çocuğu doğuracağına işarettir.

BALIK SATMAK

İsmail el-Eş'aş der ki: Rüyasında balık sattığını gören, kendisi, çoluk çocuğu ve ailesi için menfat ve hayıra yorumlanır. Yine rüyada balık satmak, rüya gören ile ailesi için hayır, rızık, fayda ve menfaatte işaret eder.

TUZLU BALIK GÖRMEK

Devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balığı kokmaktan beri kılar. Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir nesneye nail olmaya işarettir.

YUNUS BALIĞI GÖRMEK

Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder. Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.

SAZAN BALIĞI GÖRMEK

Bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra alâmettir. Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir. Rüyada temiz ve güzel yemeği bırakıp kokmuş balık yemek, kendi hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine işarettir. Kişinin rüyada balığın karnında mühür bulması, devlet, şeref ve izette işaret eder.

CANLI BALIK GÖRMEK

Her zaman kısmet olarak yorumlanır. Rüyada canlı balık görmek, aşkta, ticarette, Aile hayatında, kazancında ve işte şansının açıldığına yorumlanır.