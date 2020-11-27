Balık görmenin rüya tabiri nedir? Rüyada balık görmek ne anlama gelir?





Rüyada balık görmek, yada pişirmek rüya tabirlerince farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Balık görmenin rüya tabirlerince ne anlama geldiği internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Rüyasında balık gören vatandaşlar, bunun ne anlama geldiğini ve balık görmenin tabirlerini araştırıyor.



Rüyada balık görmek; genel şekilde hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada balık görmenin anlamı daha çok kısmet şeklindedir. Kişiye gelecek kısmetler, mülkler ve mallar, balık simgesiyle rüyada görülür. Balık, görülen rüyaların en hayırlısı olarak tanımlanabilir.

RÜYADA BALIK TUTMAK

Rüyada balık tutmanın anlamı; önemli bir kısmet şeklinde tabir edilir. Rüyayı gören kişinin uzun seneler çalışıp emeğinin karşılığı şeklinde maddi manada elinin raht edeceği oranda kazanç ve mal geçeceği biçimde ifade edilmektedir. Rüyayı gören kişi bundan sonraki yaşamını geçim sıkıntısı olmayarak, bir sahil kasabasında alacağı yazlık evinde bütün gün dinlenip ve çalıştığı senelerin acısını çıkarıp geçireceği söylenebilir. Kimi rüya yorumcuları; rüyada balık tutmayı, rüyayı gören kişinin çalışmayarak elde edeceği ancak hak ettiği kazanç şeklinde tabir edilir.

RÜYADA BALIK YEMEK

Rüyada balık yemenin anlamı tek olarak tabir edilmemektedir. Rüyanın birkaç tane yorumu bulunur. Örnek olarak; kişinin rüyasında, henüz ölmeyen balıkların olduğu gibi yemesi o bireyin maddi manada sahip olacaklarının artması ile tabir edilmektedir. Ya da bir bireyin rüyasında balığı tuzlu olarak yemesi, o bireyin içerisine düşeceği problemlere, kötü günlere ve dertlere rivayettir. Bunun dışında bozulmuş bir balık yediğini gören birey, yaşamının en önemli yerlerinde hatalı kararlar alacaktır.

RÜYADA PİŞMİŞ BALIK YEMEK

Rüyada pişmiş olan bir balık yemek; güzel olarak yorumlanır. Rüyayı gören bireyin kimi amaçlarını gerçekleştirmek adına kimi zamanda havası değişsin diye yapacağı ortam değişikliğine alamettir. Bireyin kendini daha güzel hissetmesi adına kimi zaman değişiklik yapma alışkanlığının olduğu anlamına gelmektedir.

RÜYADA BALIK AVLAMA

Rüyada balık avlamak, genel olarak zenginliğe yorulur ve hayırlı bir rüyadır. Balığı avlayan bireyin şansı ve talihi artar, eline yüksek tutarda bir mal, mülk geçer. Bu rüyanın dünya, ahiret mutluluğa, kazanılacak olan başarılara, bireyi bekleyen parlak geleceğe, istek ve arzuların kabulüne, iş yaşamında oldukça büyük bir makama gelmeye, mevki sahibi olmaya ve sorunlardan kurtulmaya işaret eder.

RÜYADA BÜYÜK BALIK AVLAMAK

Rüyasında büyük boyutlu balık avlayan kişi; gerçek yaşamda da pek çok fırsatı değerlendirip, oldukça önemli bir makam kazanır. Bu rüyanın bilhassa ticaret ile uğraşanlar adına yapacakları işlerde başarıya ve büyük kar elde edilmesine işarettir. Büyük boyutlu balık, rüya sahibinin karşısına çıkacağı iyi bir kısmettir.

RÜYADA KÜÇÜK BALIK AVLAMAK

Rüyada küçük boyutlu balık kimi zaman sorunlara ve ufak dertlere, kimi zaman da bireyin eline geçecek az ancak değerli bir mal demektir. Ufak balık yakalayan, sıkıntı sonrası refaha erişir. üzüntüleri biterek, mutlu ve huzurlu bir hayat sürer. Kimi zaman böyle rüyanın, paraya eğer birden çok ufak balık yakalamış ise mala ve değerli eşyalar şeklinde yorumlandığı söylenebilir.

RÜYADA BÜYÜK BALIK GÖRMEK

Rüyada büyük balık görmenin anlamı; rüya sahibinin iş yaşamında ve eğitim konusunda oldukça önemli işler ve oldukça başarılı projeleri ortaya koyacağına, bunun sayesinde hiç beklenmeyen önemli ve saygın bir yerden yeni bir iş teklifi alınacağına alamet eder. Aynı şekilde iş yaşamında ve eğitim konusunda sevimsiz, kötü durumlarla karşı karşıya kalınacağına işaret eder.

RÜYADA ÖLÜ BALIK GÖRMEK

Rüyada ölü balık görmek; şansızlık manasına gelir. Rüyayı gören bireyin alamayacağı kısmet şeklinde açıklanmaktadır. Fırsatların doğru biçimde değerlendirilmemesi ve önemi bilinmeyecek oluşundan ötürü yaşanacak pişmanlık ve mutsuzluk şeklindedir. Rüyasında ölü balığı gören birey, gerçekten çok güzel bir şansı kaçıracak ya da tepecektir. Bunun sonucunda da mutsuz olacak ve böyle bir karar aldığı için çok pişman olacaktır.