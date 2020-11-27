Rüyada beyaz ayakkabı görmenin tabiri nedir? Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?





Rüyada ayakkabı gören vatandaşlar, bunun ne anlama geldiğini ve ayakkabı görmenin tabirlerini araştırıyor. Rüyasında ayakkabı gören bir kimse için yaşamında atacağı adımların, gideceği yolları işaret ettiği belirtilir. Rüyada beyaz ayakkabı görmek, rüya sahibinin aklında olan projeleri hayata geçirmek için fırsat bulacağına delalet eder..

Rüya içinde görülen veya giyilen ayakkabı yaşamdaki duruşun nasıl korunduğu ya da hayatın sürdürülürken kişinin kendisini nasıl ifade ettiğini temsil etmektedir. Kimi alimlere göre bu rüyayı görmek, bireyin kuvvet ve güç kazanmasına, kendisine hizmet edecek hanıma, hizmetçiye yorulur. Rüyanın doğru şekilde yorumlanması adına görülen ayakkabının vaziyeti de göz önünde bulundurulmalı.

RÜYADA AYAKKABI KAYBETMEK

Bu rüyanın görülmesi, özel ya da mesleki yaşamda atılacak adımlar adına gerekli şeyin noksan olmasına işaret etmektedir. Ayakkabıyı kaybeden birey; kuvvetini, mevkisini ve gücünü kaybeder. Eldeki işten olma, çalışma yaşamında kimi başarısızlıkların yaşanması ve bireyin elinden kaçıracağı avantajlara da işaret eder. Bu rüyanın kimi zaman da; aile ile tartışma yaşanmasına, akrabalar ile iletişimi kesmeye ve kimi sorunlar yaşamaya da yorumlanmaktadır.

RÜYADA AYAKKABI GİYMEK

Rüyanın bu şekilde görülmesi; yaşanan güçlüklerin ve zahmetlerin unutulması, isteklerin yerine gelmesi, duaların kabul olması ve amaçlara ulaşılacak kadar yakınlaşmak manasına gelir. Bireyim hem fazla çalışması ile hem de Allah'ın kendisine desteğiyle mutsuz, kötü, parasız ve hasta günlerinin atlatılmasının kesin olacağına ve arzu ettiği yaşamı yaşamaya, mutluluğa ulaşmak şeklinde yorulur. Rüyayı gören bireyin yaşamında yeni bir döneme girileceğinin işaretçisidir.

RÜYA İÇERİSİNDE SİYAH AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada siyah ayakkabı görmek; tatsız ve beklenmeyen olaylarla karşılaşmak anlamına gelmektedir. Rüyayı gören bireyin canının sıkılacağı, keyfinin kaçacağı, moralinin ve ağız tadının bozulmasına sebep olacak kimi gelişmelerin ortaya çıkacağına, bireyin bir süre güçlük çekeceğine ve kötü günleri geçireceğine işarettir. Manevi ve maddi şekilde sıkıntıya düşmek, darda kalmak, mutsuz olmak ve yokluğa düşmek anlamına da gelir.

RÜYADA YEŞİL AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada yeşil ayakkabı görmenin anlamı; bireyin dini görevlerini yerine getirmek konusunda tembellik etmesine, haram mala el uzattığına yorulur. Yeşil renkte ayakkabı giydiğini gören birey, manevi şekilde sıkıntıya düşerek depresyona girer. İtaat bakımından zayıf düşülmesine ve İslam şartlarına uyumlu şekilde yaşanmadığına da işarettir. Rüya içerisinde yeşil ayakkabıyı gören birey, aynı şekilde söylediği yalandan dolayı ailesini güç duruma düşürmektedir. İş bakımından da yeşil ayakkabıyı giyen bireylerin yaşça kendisinden büyük bireyler ile ortaklığa gireceğine delalet etmektedir.

RÜYADA KIRMIZI AYAKKABI GİYMEK

Rüyada kırmızı ayakkabı giymenin anlamı; rüyayı gören birey bekar ise yakın zamanda ailesi zengin olan, namuslu ve güzel genç kızla evleneceğine işaret eder. Kırmızı ayakkabı kimi zaman gönül ilişkisi ve aşık olmak şeklinde de tabir edilir. Rüya içerisinde tek ayağında kırmızı ayakkabıyı giyen birey, sonunun iyi biteceği ufak bir yolculuğa çıkacaktır. Kırmızı ayakkabının anlamı; herkesin ilgisini çeken ve çekici bir kadın şeklinde de yorumlanır. Ayakkabıyı giyen birey, bu tür bir kadınla beraber olur.

RÜYADA AYAKKABI ALMAK

Rüyada ayakkabı almanın anlamı; aslen kısmet almak anlamına gelir. Rüyayı gören bireyin sorunlarının ve sıkıntılarının biteceğine, kötü günlerinin atlatılmasına, hanesinde bolluğun ve bereketin geleceğine işaret edilir. Geçim sorunun biteceği, konforunun yerinde olacağı, bunun sayesinde keyfinin, ağız tadının ve neşesinin yerine geleceği biçimde tabir edilmektedir. Rüyayı gören bireyin gelirinin çoğalacağına ve bireyin zengin olacağına işarettir.

RÜYA İÇERİSİNDE YENİ AYAKKABI GİYMEK

Rüyada yeni ayakkabı giymek; bireyin hak ettiği dereceye ulaşacağına, çok kazançlı işlere girileceğine, çalışma ve iş yaşamında oldukça önemli başarılar kazanıp pek çok bireyin takdirini toplayacağına işaret etmektedir. Rüya içerisinde yeni ayakkabının anlamı; yeni başlangıçlara yorulur. Rüyayı gören bireyin geçmiş zamanda yaşadığı bütün problemleri unutup, güzel ve parlak döneme gireceği tabir edilir.