Rüyasında at gören muradına eriyor

Rüyada at görmek murada ermeye yorulur. At genel itibari ile güzel bir hayvandır ve güzel anlamlar ile yorumlanmaktadır. Rüyada at üzerinde olmak doğruluk yolunda olmaya işaret etmektedir. Attan indiğini görmek ise iyi değildir. Rüyada ata binmek, ata bindiğini gören kimsenin genellikle istediği bir şey olur. Güzel ve temiz bir ata bindiğini görmek rüya sahibinin kudretli ve şerefli bir kimse olduğuna işaret eder. Rüyada at görmek hangi anlama geliyor sorusunun yanıtı haberimizde…

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
Rüyasında at gören muradına eriyor

Rüyada siyah at görmek dinine düşkün bir kadın manasına gelir. Aynı zamanda rüyada siyah at görmek devlet ve dünyalığa işaret etmektedir. Rüyada at görmek makam ve yolculuk anlamına da gelir.  Rüyada ata binmek, ölmüş at görmek, huysuz ata bindiğini görmek, at almak, attan düşmek ile ilgili tabirler haberimizde…

RÜYADA AT GÖRMEK

Rüyada at görmek son derece iyiye yorulur. Rüyada at görmenin birçok farklı anlamı olsa da en bilineni at murattır. Rüyada at görmek makam ve yolculuk anlamına da gelir.

Rüyada at görmek murada ermeye yorulur. At genel itibari ile güzel bir hayvandır ve güzel anlamlar ile yorumlanmaktadır. Rüyada at görmek yüksek mevkiye işaret eder. Bereketin, bolluğun ve kısmetin işaretidir. Rüyada at üzerinde olmak doğruluk yolunda olmaya işaret etmektedir. Attan indiğini görmek ise iyi değildir. Rüyada atın kuyruğunun çok gür ve uzun olması çevrenizdeki akrabalarınızın ve çocuklarınızın çok olması ile yorumlanır.

Rüyada siyah at görmek nedir; dinine düşkün bir kadın manasına gelir. Siyah ata bindiğini gören kişi karsız bir yolculuğa çıkar. Aynı zamanda rüyada siyah at görmek devlet ve dünyalığa işaret etmektedir.

Rüyada beyaz at görmek nedir; murattır. Kişinin inancının kuvvetli olmasına, düşmana karşı galip gelmeye, mala ve hatta itibara delalet etmektedir. Rüyada beyaz ata bindiğini görmek iyidir. Bu rüya sahibi şerefe ulaşacak manasına gelir. Ayrıca rüyada beyaz at görmek rüya sahibinin sevdiği kişiye kavuşacağına, aşk hayatının yolunda gideceğine işaret eder.

Rüyada ata binmek; Ata bindiğini gören kimsenin genellikle istediği bir şey olur. Güzel ve temiz bir ata bindiğini görmek rüya sahibinin kudretli ve şerefli bir kimse olduğuna işaret eder. Rüyada erkek ata bindiğini görmek düşmana galip gelmeye, kır ata bindiğini görmek ise düşmanını bozguna uğratmaya delalet eder. Rüyada doru rengi ata bindiğini görmek maddi durumu iyi olan biri ile evlenmeye delalet eder. Rüyada bekar bir kimsenin ata binmesi asil ve maddi durumu iyi olan bir kadın ile evlenmesi anlamını taşır. Sağlıklı ve genç bir ata bindiğinizi görmek ise iş hayatında hep başarılı olacağınız, aşk hayatında da iyi gelişmeler yaşayacağınız anlamına gelir.

Rüyada attan inmek; zorluğa ve darlığa düşmek manasına gelir.

Rüyada ölmüş at görmek; rüya sahibinin itibara kavuşacağı manasına gelmektedir.

Rüyada gemsiz ata binmek; eğersiz ve gemsiz at kötü huylu fitne bir kadın ile tabir olunmaktadır. Dişi at şerefli bir kadına tabir olunur. Erkek at ise güç, şeref ve iktidar manasına gelmektedir.

Rüyada attan düşmek; rüya sahibinin sağlığının bozulacağına veya bir miktar para kaybedeceğine delalet eder.

Rüyada huysuz ata bindiğini görmek; rüya sahibinin yalancı bir kimse ile sevgili olmasına işaret eder. Bu kişi rüya sahibine huzursuzluk ve zarar verecektir. Bu yüzden rüyada huzursuz bir ata binmek iyi şekilde yorumlanamaz.

Rüyada at almak; kişinin işi hayatında gelişmelere işaret eder. At satın aldığını gören kişi memur ise yakın bir zamanda terfi eder.

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