Rüyada aslan görenin makamı da ömrü de uzun...

Rüyada aslan sürüsü görmek; iş konusunda birçok fırsat yakalayacağınıza, bozulmuş işlerinizin yoluna girip, düzeleceğine ve işle ilgili yeni sayfaların açılacağına işaret eder. Rüyada aslan ısırması; resmi işlere yorulan rüyalardan biridir.

RÜYADA ASLAN GÖRMEK

Rüyada aslan görmek, devlet ile ilgili anlamlar taşır. Aslan başı bulmak veya aslan eti yediğini görmek mertebe makama delalet eder. Aslan tarafından ısırıldığını görmek ise bir konuda zarar görüleceğine yorulur.

Rüyada aslan görmek; evde aslan görmek sağlıklı bir kişi için uzun ömür olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen aslan aynı zamanda mal ve güç şeklinde yorumlanır. Rüyada aslan görmek ve aslanı sevmek başarılı olmak ve yardımlaşmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada aslan yavrusu görmek; erkek çocuğa işaret etmektedir. Aslanın evde olduğunu gömek hayır, saltanat ve uzun ömür şeklinde yorumlanır.

Rüyada aslan sürüsü görmek; iş konusunda birçok fırsat yakalayacağınıza, bozulmuş işlerinizin yoluna girip, düzeleceğine ve işle ilgili yeni sayfaların açılacağına işaret eder. Rüyada aslan sürüsü arasında kaldığınızı görmeniz; iş hayatında risk almayı seven biri olduğunuza işaret eder. Hatta iş konusunda yakaladığınız başarılarla başkalarına da örnek olacağınız anlamına gelir.

Rüyada beyaz aslan görmek; kazancın arttırılacağı atılımlar yapacağınıza işaret eder. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda çok güzel bir olay ile karşılaşacağı ve birisine yardım etmesi halinde hayır duası alacağın anlamına da gelir.

Rüyada aslan eti yediğini görmek; devlet büyükleri ile tabir olunur.

Rüyada aslan ısırması; resmi işlere yorulan rüyalardan biridir. Aslanın sizi ısırması halinde sizden kan geldiğini görmeniz sorunlarınızın kolay bir şekilde çözüleceğine işaret eder. Yaşanmış olan ufak bir tatsızlığın çözüleceğini anlatır.

Rüyada aslan kovalaması; üzüntülerinizin mutluluğa dönüşeceğine ve yakın bir zaman içerisinde çok azimle çalışmanın sonucunda zengin olacağınıza araba ya da ev alma konusunda adımlar atacağınıza yorulur. Rüyada aslan görmek ve aslanın sizi kovalaması isteklerinizin gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada aslan öldürmek; rüya sahibinin gücü, başarısı ve zaferi şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında aslan öldüren kimse yaşamında genellikle azimli ve başarılı olur. Bu sayede isteklerine kavuşur ve birçok başarı elde eder.

Rüyada aslan beslediğini görmek; devlet kurumunda işe girileceğine ve bu iş sayesinde rahat bir hayata kavuşulacağına delalet eder. Rüyada aslan besleyen başka bir kimseyi görmek fırsatları kaçıracağınıza fakat bu fırsatların geri geleceğine, size kazançlar getireceğine işaret eder. Rüyada dişi aslan beslemek ise, bolluk ve bereket dolu günlere işaret eder. Ayrıca alınacak müjdeli haberler olarak da yorumlanmaktadır.

Rüyada dişi aslan görmek; zalim, kötü niyetli ve kötü düşüncelere sahip, cahil bir kadın ile tabir edilmektedir. Rüyada dişi aslan görmek iyi ve hayırlı değildir. Dişi aslanın sütünü içtiğinizi görmek ise o kimsenin devletle ilgili bir mal alacağı manasına gelir.