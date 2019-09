Rüyada aşık olduğunuz kişiyi görmek ne anlama gelir?

Rüyasında aşık olduğu kişiyi görenler bunun anlamını sorguluyor. Rüya tabirlerinde rüyada aşık olunan kişiyi görmenin çeşitli yorumları var. Uykusunda gördüğü rüyanın etkisinde kalanlar uyandığında rüya tabirlerine başvuruyor. Rüyasında aşık olduğu kişiyi mutsuz, ağlarken, gülümserken vb. durumlarda görenler bunun anlamını araştırıyor.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ MUTSUZ GÖRMEK

Eğer rüyanızda aşık olduğunuz kişiyi mutsuz gördüyseniz hemen kötüye yormayın. Çünkü bu rüya çözümü zor olan bir problemle karşılaşacağınıza ama bu problemi çözeceğinize yorulur. Ya da çok zahmet çekerek istediğiniz başarıya, zafere, galibiyete ulaşacağınıza, çekilen sıkıntıların ardından feraha ve huzura kavuşacağınıza, sıkıntılara göğüs gererek ulaşacağınız mertebeye, maddi sıkıntı sonrası zenginliğe erişeceğinize, aşık olduğunuz kişinin yardımıyla hayalini kurduğunuz hayata kavuşacağınıza dalalet eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ AĞLARKEN GÖRMEK

Rüyada aşık olduğun kişinin ağladığını görmek tam umudunuzu kesmişken çok daha iyi bir hayata kavuşacağınıza, içinde bulunduğunuz sıkıntıların hepsinin üstesinden gelerek huzura ereceğinizi, karşılaştığınız bütün sıkıntılara sabrederek çok iyi mertebelere ulaşacağınıza, yaptığınız hatalardan dersler çıkarıp onları bir daha tekrarlamayacağınıza, sağlık problemlerinizin sona erip sağlıklı bir hayata kavuşacağınıza, çok çalışarak, zahmet çekerek ihtiyacınız olan paraya kavuşacağınıza işaret eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ GÜLÜMSERKEN GÖRMEK

Rüyanızda aşık olduğunuz kişiyi gülümserken görmek aşk hayatınızın iyi gittiğine, mutlu bir beraberliğiniz olduğuna, sevince, hoşgörülü bir ilişkiye, sadakate işaret eder. Ayrıca şöhrete ve başarıya delalettir.

RÜYADA PLATONİK AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ GÖRMEK

Rüyada platonik olarak aşık olduğunuz kişiyi görmüşseniz bu üzüntü duyacağınıza, mutluluğun peşinizi bırakmayacağına, karışık bir olayla yüzleşeceğinize, bir takım ufak tefek sorunlara, daha da küçük sıkıntılara delalet eder.

RÜYADA ESKİDEN AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ GÖRMEK

Eğer şimdi başka birisine aşıksanız ama daha önce aşık olduğunuz kişiyi rüyanızda görmüşseniz bu ilişkinizin iyi gitmeyeceğine, ilişkinizin biteceğine, mutsuzluğa, sadakatsizliğe işaret eder. Ama şu an hayatınızda birisi yoksa yeni bir aşka adım atacağınıza, mutlu bir birlikteliğe delalet eder. Eğer evli biri rüyasında eskiden aşık olduğu birini görürse bu evlilik hayatında yaşayacağı sorunlara, sıkıntılara, anlaşmazlıklara yorulur.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUN KİŞİYİ KISKANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada aşık olduğun kişiyi kıskandığını görmek rahatınızın bozulacağına, bir düşmana, sıkıntıya düşeceğinize, maddi anlamda zorluklar yaşayacağınıza, şöhretinizde azalma yaşayacağınıza , çok çalışmanıza rağmen istediğiniz başarıyı elde edemeyeceğinize işaret eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ SEVGİLİNİZ OLARAK GÖRMEK

Rüyada aşık olduğunuz kişiyle sevgili olduğunuzu görmek iyiye yorulur. Zorluklarla mücadele ederek başarıya kavuşacağınıza, çok çalışmanızın karşılığını alarak servete ve şöhrete ulaşacağınıza, sıkıntıları ve problemleri aşarak ulaşmayı umduğunuz hayata ulaşacağınıza, çok görmek istediğiniz ve özlediğiniz kişiye kavuşacağınıza işaret eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ EŞİNİZ OLARAK GÖRMEK

Rüyanıza aşık olduğunuz kişiyle kendinizi evli olarak görmüşseniz bu bir müjdeli haber alacağınıza, elinize toplu bir para geçeceğine, sağlık probleminiz varsa sağlığınıza kavuşacağınıza, size manevi huzursuzluk veren bir kişiden uzaklaşacağınıza işaret eder. Rüyada aşık olduğunuz kişiyi eşiniz olarak görmek refah, saadet, huzur, sevinç anlamına gelir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ ZAYIFLAMIŞ GÖRMEK

Rüyada aşık olduğunuz kişiyi zayıflamış görmek vefalı akrabaya, sizi arayıp sormayı hiç bir zaman aksatmayan, iyi günde de kötü günde de yanınızda olmayı ihmal etmeyen, bir ihtiyacınız olduğunda yardıma koşmaktan imtina etmeyen yakınlıktaki akrabaya işaret eder. Rüyayı gören kişi bir işini bitirmekte zorlanıyorsa, birinden yardım alarak istediği başarıya ulaşacağına, yardımlar sayesinde gelişen ve büyüyen işleri ile bol helal rızık alacağına işaret eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUN KİŞİYİ HASTA GÖRMEK

Rüyada hasta veya hastalık görmek iyi değildir. Eğer aşık olduğunuz kişiyi hasta görmüşseniz o kişinin üzerinde manevi bir ağırlığın olduğuna, kul Hakkı'na girdiği anlamına gelir. Eğer aşık olduğunuz kişi rüyanızda hasta olduktan sonra şifa bulduysa bu onun durumunun bir süre daha ciddiyetini koruyacağına, hangi konu ile ilgili sorunu varsa, o konudaki çözümün o kadar da yakın olmadığına işaret eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUN KİŞİYİ ÖLMÜŞ GÖRMEK

Bu rüya aşık olduğunuz kişinin uzun, sağlıklı, refah, sevinç dolu bir hayat yaşayacağına yorulur. Bu kişinin hayatı boyunca istediği başarıyı, şöhreti, itibarı yakalayacağı anlamına gelir. Yani aşık olduğunuz kişi için hayırlı bir rüyadır. Ayrıca imrenilen bir evlilik hayatına, aşk hayatınızda güven ve huzura delalet eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUN KİŞİYİ DARGIN GÖRMEK

Eğer rüyanızda aşık olduğunuz kişinin size küstüğünü görmüşseniz bu pek hayra yorulmaz. Çünkü köyü niyetli bir yabancı tarafından zarar görmeye delalet eder. Ama bazı yorumlara göre de zahmet çekeceğinizi ama bu zahmetin karşılığını fazlaca alacağınız, cefa çektikten sonra sefasını süreceğiniz manasına gelir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ YEMEK YERKEN GÖRMEK

Bu rüya aşık olduğunuz kişinin çektiği sıkıntıların ardından maddi durumunun düzeleceğine, eline toplu para geçeceğine, işlerinin düzeleceğine, temiz kazanca, verimli işlere, hayırlı evliliğe delalet eder.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ YEMEK YAPARKEN GÖRMEK

Rüyada aşık olduğunuz kişi eğer yemek yapıyorsa bu kişinin alın teriyle helal para kazanacağına, parasıyla fakir doyuracağına, bu kişinin gönlünün zengin, gözünün tok olduğuna, toplum arasında itibarının artacağına işaret eder. Bu rüya saygınlığa, itibara, onura yorulur.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ DERS ÇALIŞIRKEN GÖRMEK

Rüyada aşık olduğun kişinin ders çalıştığımı görmek güzel bir yoruma sahiptir. Bu kişinin düşlediği başarıya ulaşacağı şeklinde tabir edilir. Bu kişinin zamanla gözlediği güce, refaha, feraha, mutluluğa erişeceğine yorulur. Ama bunlara ulaşmak için de çok çalışacağı, meşakkatli yollardan geçeceği, zahmet çekeceği anlamına gelir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ EVİNİZE GELMİŞ GÖRMEK

Eğer rüyanızda aşık olduğunuz kişiyi kendi evinizde gördüyseniz bu güzel bir evliliğe yorulur. Muradınıza ereceğinize, evleneceğinize işarettir. Bazı yorumlara göre de mutlu bir haber alacağınıza yorulur.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ BAŞKASIYLA GÖRMEK

Eğer rüyanızda aşık olduğunuz kişiyi başkasıyla gördüyseniz hemen vesveseye kapılmayın çünkü bu rüya gördüğünüz rüyanın aksini işaret eder. Aşık olduğunuz kişinin sizi her daim saf, temiz duygularla seveceğine, size hep dürüst ve sadık olacağına yorulur. Bu kişinin sizi el üstünde tutacağına, her zaman yanınızda olacağına, size destek olacağına, size değer vereceğine delalet eder. Bu kişinin sizi çok seveceğine, sevgisiyle yücelteceğine, her zaman size kendinizi özel hissettireceğine, bu kişinin yanında huzuru ve mutluluğu bulacağınıza işaret eder. Rüyada aşık olduğunuz kişiyi başkasıyla görmek güven, huzur, mutluluk demektir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYİ EVLİ GÖRMEK

Eğer rüyanızda aşık olduğunuz kişiyi başka biriyle evli görmüşseniz bu rüya özel hayatınızda bu kişiyle ilgili sizi düşündüren, rahatsız eden bazı soru işaretleri ve şüphelerin olduğu anlamına gelir. Rüyada aşık olduğunuz kişiyi evli görmek bu kişiyle güven ve sadakat sorunu yaşayacağınıza yorulur. Bu rüya sadakatsizlik, dargınlık, kavga, tartışma, huzursuzluk, kargaşa anlamına gelir.

RÜYADA AŞIK OLDUĞUNUZ KİŞİYE SARILMAK

Rüyanızda aşık olduğunuz kişiye sarıldığınızı gördüyseniz bu huzurlu ve mutlu bir birlikteliğe, sadakate, kendinizi güvende hissedeceğiniz bir beraberliğe işaret eder. Aşık olduğunuz kişiyle saadet dolu anlar paylaşacağınıza, hiç ayrılmayacağınıza, daha da yakınlaşacağınıza yorulur. Rüyayı gören kişinin hayalini kurduğu evliliği aşık olduğu bu kişiyle yapacağı anlamına gelir. Bu rüya aşık olduğunuz kişinin sizi sarıp sarmalayacağı, el üstünde tutacağı, size her zaman değer vereceği bir birliktelik ve ardından gelen mutlu bir evlilik demektir.