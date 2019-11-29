Rüyanızda altın gördüyseniz dikkat

Rüyada altın görmenin anlamları rüyanın nasıl görüldüğüne göre değişiyor. Rüyada altın görmek çoğunlukla hayra yorulur. Rüyada görülen altın insanın feraha kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Tabi bunun bir bilinçaltı oyunu olmadığından da emin olunması gerekir çünkü bilindiği üzere rüyalar bazen anlam bile taşımayabilir.

RÜYADA ALTIN GÖRMENİN TABİRLERİ

RÜYADA ALTIN GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada altın görmek gerek olumlu gerek olumsuz şekillerde yorumlanmaktadır. Genel olarak rüyada altın görmek, dileklerinizin gerçekleşeceğine, sevinç ve mutluğa işaret eder. Söz konusu dilekler maddi mutluluk da manevi mutluluk da getirebilir. Tabii dileğinizin yerine gelmesi size huzur da sağlar. Bundan dolayı bir rahata, huzura erme durumu söz konusudur. Maddi manevi arzularınızın gerçekleşmesi sırasında yakınlarınızdan bir destek görebilirsiniz. Rüyayı gören kişi hasta ise rüyada altın görmek yakın bir zamanda şifaya kavuşacağı anlamına gelir.

Altınla ilgili bir rüya gördüyseniz ve bir işe atılacaksanız, bu işte başarılı olacağınız ve yolunuzun açık olduğu anlamına gelir. Yani el atacağınız işlerde beklentinizin üstünde büyük başarılar kazanacak ve çevrenizden büyük takdir toplayacaksınız. Rüyada altın görmek bazen yakın çevrenizdeki kişilere karşı duyduğunuz şüphelerin gereksiz olduğuna da işaret eder. Fakat bazen ise rüyada görülen altın, çevrenizde dolaşan dedikodu anlamına gelebilir. Altın görmenin farklı bir şeklinde ise önemli bir kişi hakkında çok gizli ve ciddi bir bilgi sahibi olacağınız anlamına gelebilir.

Altın rüyada görülen şekle göre anlamı değişen bir semboldür. Kişiliğin iyi ve değerli yönlerine işaret eden altın, aynı zamanda güç, nüfus ve parayı simgeler. Bunun dışında altın görmek, rüyayı gören kişinin sahip olduğu bazı niteliklerin farkında olmadığına da delil olarak sayılır.

Rüyada altın görmek, gelecekten emin olmanız, her şartta başarılı olacağınız, önemli ciddi ilişkilere adım atacağınız, şanslı bir zamana gireceğiniz anlamına gelebilir. Rüyada altın ile ilgili duruma göre bir şeyleri saklamaya çalışmak, bir dostunuz ile aranızın bozulacağı, bir işin üstesinde gelebilmek şeklinde farklı yorumlara sahiptir. Şimdi rüyada altın görmenin tabirlerine bakalım.

RÜYADA ALTIN YÜZÜKLER GÖRMEK

Rüyada altın yüzükler görmek, rüyayı gören kişinin yeni atılımlarda bulunacağına, büyük bir cesaret örneği göstererek ve ya Allah diyerek çok riskli işlere gireceğine, deyim yerindeyse boğulacaksan büyük denizde boğulacaksın mantığından hareket edeceğine ve Allah’ın izni ve yardımıyla amacına ulaşarak istediğini alacağına ve hayallerine kavuşacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin sürekli artan bir zenginlik, durmadan yükselen de bir makam sahibi olacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN ZİNCİR GÖRMEK

Rüyada altın zincir görmek, rüyayı gören kişinin helal olan yollardan, çok daha fazla gelir ve rızık elde edeceği anlamına gelir. İşlerin hafiflemesine, hayatın kolaylaşmasına, geçim derdinin son bulmasına, rüyayı gören kişinin bir alırken ikinciyi alma konusunda tereddütte ve sıkıntıya düşmesine neden olan zorlukları aşmasına, kazancını arttıracak yeni işler yapmasına ve bu sayede daha iyi yaşama imkânları elde etmesine alamet eder.

RÜYADA ALTIN BİLEKLİK GÖRMEK

Rüyada altın bileklik görmek, rüyayı gören kişiye çok uzak bir akrabasından hiç beklemediği bir anda çok büyük bir miktarda miras kalacağına, bu sayede borçlarından ve sorunlarından kurtulacağına, çok iyi bir işe kavuşacağına, sıkıntılarını üzerinden atacağına, endişe duyduğu konularda çok büyük adımlar atacağına ve çok mutlu olacağına rivayet eder.

RÜYADA ALTIN SAAT GÖRMEK

Rüyada altın saat görmek, rüya sahibinin disiplinli ve düzenli bir yaşam tarzını benimsediğine ve buna uygun yaşayarak, onun dışına çıkmadığına yorulur. Rüyayı gören kişinin sözüne sadık, güvenilir, mert ve erdem sahibi olduğu anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda bazı aksilikler ve engellerle karşılaşmaya, işinde başarısız olmaya ve bu nedenle zor atlatılacak bir dönem geçirmeye işaret eder.

RÜYADA ALTIN TAKILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada altın takıldığını görmek mutluluktur. Rüya sahibinin kendisine altın takıldığını görmesi uzaklardan sevinçli bir haber aacak demektir. Bir başkasına altın takıldığını görmesi, kendisini sevindirici bir haber vereceğine işarettir. Altın takıldığını görmek ile ilgili rüyalarda hayır vardır. Altın mutluluktur. Takıldığını görmek gelecek olumlu şeylerin habercisidir.

RÜYADA ALTIN KÜNYE GÖRMEK

Eğer bir erkek rüyada altın bir künye taktığını görürse, sıkı maddi koşullar demektir. Bir kadın için rüyada bir altın künye görmek; iyilik yapmak için tüm kalbiyle çaba harcayan doğru kişiyi temsil edebilir. Bir rüyada altın bir künye bileklik takmak ya istismar edileceğini ya da engelleneceğini ya da kelepçeleneceği anlamına gelebilir.

RÜYADA ALTIN YÜZÜK GÖRMEK

Rüyada altın yüzük görmek, güzelliklerle, iyiliklerle ve mutluluklarla karşılaşmaya rivayet edilir. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda zenginliğe ulaşmaya, güzel bir hayata kavuşmaya, mutlu bir yuva kurmaya, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeye rivayet edildiği gibi rüya sahibinin işindeki performansı sayesinde malının da kazancının da giderek çoğalacağı ve tüm ihtiyaçlarını hiç para sıkıntısı çekmeden gidereceği anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN İŞ GÖRMEK

Rüyada altın diş görmenin anlamı, rüya sahibinin hem maddi hem de manevi olarak hedeflerine ermesine yorulur. Rüyadaki altın diş, kimi alime göre gönül ilişkisini temsil eder. Kişi bu nedenle mutlu olacağı bir evliliğe yelken açar. Diğer yandan da ticari kazanç anlamını taşır. Rüyada altın diş görmenin tabiri, kendisine zarar verme ihtimali olan herkesten geri duracağı, hayalindeki kariyeri için tüm zorluklara göğüs germesine delalet eder.

RÜYADA ALTIN KEMER GÖRMEK

Rüyada altın kemer görmek, kişinin girdiği her toplulukta yüksek ilgi göreceğine, iyi bir yer edinerek adından sıklıkla söz ettireceğine, kurduğu arkadaşlıkların, ilişkilerin sağlamlığına yorumlanır. Altın kemer korkulardan arınmaya ve verilemeyen kararlarda kolaylıklar görmeye, alınacak destekle daha zengin bir hayat sürmeye alamettir ve ikili ilişkilerde kişiyi heyecana sürükleyen, maceralarla dolu bir beraberliğin başlangıcının yapılacağına yorumlanır. Mesleki açıdan da tabir edilmesi gereken rüya, eğitim hayatı süren kişiler için iş hayatına atıldıklarında çok büyük makamlara erişebileceklerine ve resmi makamlarda önemli görevler alarak yurt dışına çıkacaklarına alamet eder. Fikirlerine ihtiyaç duyulan, önemli anlarda görüşlerinden yararlanılan, bilgili biri olunacağına da delalet eder. Değerli kimselerle beraber olmak, iyi eğitim almak, çok üst seviyede bir yönetici olmak demektir.

RÜYADA ALTIN GERDANLIK GÖRMEK

Rüyada altın gerdanlık taktığını gören kişi, hayatının en güzel ve en parlak dönemini yaşayacak, işinden yana önemli oranda verim alacak, güç ve çevre kazanacak, mesleğinde sözü geçen ve yetki sahibi kişi haline gelecek ve saygınlığı artacak demektir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER TABİRLER

RÜYADA ALTIN GÖMMEK

Rüya altın gömmek kendiniz hakkında bir şeyler saklamaya çalışıyor olduğunuzu göstermektedir.

RÜYADA ALTIN MADENİ GÖRMEK

Rüyada altın madeni görmek başarı ve zenginlik göstergesidir.

RÜYADA ALTIN KAYBETMEK

Rüyanızda altın kaybetmeniz aynı altın tozu gibi yorumlanmaktadır. Hayatınızda önemli olan bir kişi veya bir nesneyi kaybetmiş olabilirsiniz. Bu kaybınız sizi, kendinizin bile fark etmediği kadar üzmüş. Bu üzüntü bir suçluluk duygusunun da tezahürü olabilir.

Rüyanızdaki altın kısaca sizin için değerli olan maddi ve manevi her şeyi simgeleyebilir. Rüyanızda gördüğünüz durumlarla birlikte yorumladığınızda aslında bilinçaltınıza neleri ittiğinizi açığa rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

RÜYADA BİRİNİN ALTIN VERMESİ

Rüyada birinin size altın veriyor ve veren kişi eğer ölmüş biriyse yakında sıkıntı ve dertten kurtulacağınız anlamına gelir. Fakat verilen altını almamış iseniz bazı insanlar sizin canınızı bir konu yüzünden sıkacak demektir.

Rüyada size verilen altın büyük miktarda mesela külçe altın ise çalışan iseniz işyerinizde yüksek bir makama gelecekseniz, iş sahibi iseniz yeni bir işe et atacaksınız demektir.

Rüyayı gören kişi kadın ve altını veren kişi erkek ise, bu rüyayı gören kişinin bir erkekle gizli bir ilişki yaşayacağına ve bu durumun yakın bir zamanda ortaya çıkacağına işaret eder.

RÜYADA ALTIN DAĞITMAK

Rüyanızda çok miktarda altın altın sahibi olduğunu görüyorsanız ve bu altınları dağıtıyorsanız yakın zamanda borçlarınızdan kurtulacaksınız demektir. Fakat rüyanızda bir kişiye altın veriyor ve verdiğiniz altın kırık, bozuk, ezilmiş ise bu kişi ile bir tartışma yaşayacaksınız demektir. Tam tersi durumunda bir kişi ise bozuk altın veriyorsa yorum aynı şekildedir.

HAMİLE KADININ RÜYADA ALTIN GÖRMESİ

Hamile bir kadının rüyasında altın görmesi, bebeğin kız olacağının müjdecisidir.

RÜYADA ALTIN SAKLAMAK

Rüyanızda altın bulup, bu altınları sakladığınızı görmeniz yakın zamanda, size şaşırtıcı bazı sırlar verileceği anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN PARA BASMAK

Bu rüyayı gören kişi, dinin temel vazifelerini yerine getirmeye başlayacak ve dini yaşamı hayatının içerisinde daha fazla yer tutacak anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN TOPLAMAK

Rüyanızda altın topladığınızı görmeniz yeni bir işe gireceğinizin veya bir işyeri açacağınızın habercisidir.

RÜYADA ALTIN BULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyanızda bir tane altın bulursanız, size emanet edilen mal sebebiyle şahitlik yapmak durumunda kalacaksınız demektir. Bir diğer yoruma göre ise böyle bir rüya, gerçek yaşamınızda da altın bulacağınıza delalet eder. Eğer bulduğunuz altınlar 5 tane ise, yakın zamanda namaz kılmaya karar verebilirsiniz.

Rüya altın bulmak kendi içinizde değerli bir şey keşfettiğinizi gösterir. Bu bazı gizli yetenekler ya da bilgi olabilir.

Altın bulduktan sonra, altının erimesi veya kaybolması, rüyayı gören kişinin annesinden dolayı kısa süreli bir üzüntü yaşayacağını işaret eder.

RÜYADA SAHTE ALTIN GÖRMEK

Rüyanızda gerçek zannettiğiniz ve sonradan sahte olduğunu anladığınız altın görmeniz, bir arzunuzun tam gerçekleşecekken bir anda işlerin ters gideceği ve arzunuzun gerçekleşmeyeceği manası taşır.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyasında altın bilezik gören bir kişi, beklemediği bir yerden zenginliğe kavuşur.

RÜYADA ALTIN KIYAFETLER GİYMEK

Rüyanızda altından yapılmış kıyafetler kuşandığınızı görmeniz, seçeceğiniz eşin sizinle eşit statüde olmayacağı anlamını taşımaktadır.

RÜYADA ALTIN KÜLÇESİ GÖRMEK

Altın külçesi her ne kadar olumlu bir anlama sahipmiş gibi görünse de, eski rüya tabircilerine göre bunun tam zıttı bir anlama sahiptir. Rüyasında altın külçesi gören kişi, maddi kayba uğrar.

RÜYADA EVİN ALTINA DÖNÜŞMESİ

Rüyasında evinin altına dönüştüğünü gören kişinin evinde yangın çıkar.

RÜYADA ELLERİN ALTINA DÖNÜŞMESİ

Elleriniz altına dönüşürse, çalıştığınız işle ilgili sıkıntılı bir döneme girersiniz.

RÜYADA ALTIN İŞLEMEK

Rüyanızda altını şekle sokan ve madenden çıkaran bir işçi görmeniz size yol gösterecek ve yanlışlarınızı dürüstçe söyleyecek bir dosta işaret eder.

RÜYADA ALTIN İŞLEME USTASI OLMAK

Rüyada altını işleyen bir usta veya kuyumcu görmeniz neşe ve mutluluğu temsil eder. Bir diğer taraftan kuyumcu görmek bir çocuğunuzun olacağının müjdesi olabileceği gibi etrafınızda dönen hile ve yalanların da tezahürü olabilir.

Rüyanızda altın ustası, altın bir ziynet eşyasının üzerini değerli taşlarla süslüyorsa; düşmanlarınızla anlaşma sağlayacaksınız demektir. Etrafınızdaki kötü kişilerden kurtulacaksınız. Aynı zamanda bu rüya olumsuz bir dönemin sonu, bolluk ve bereket dolu bir dönemin başlangıcı şeklinde de yorumlanmaktadır.

RÜYADA ALTIN HURDASI GÖRMEK

Altın hurdası görmek aile ve dost çevrenizde sizi hoşnut edecek kişilerin olduğunu ifade eder.

RÜYADA ALTIN EŞYALAR GÖRMEK

Rüyada altın eşyalar görmek, mutlu günlerin sizi beklediğinin habercisidir. Rüyanızda altından yapılmış yemek takımları, bardaklar veya tabaklardan yemek yer veya bir şeyler içerseniz sıkıntılarınız yakın zamanda geçecektir.

RÜYADA ALTIN ZİYNET EŞYALARI GÖRMEK

Rüyada görülen altın ziynet eşyaları her zaman olumlu yorumlanır.

RÜYADA ALTIN GERDANLIK GÖRMEK

Rüyanızda gördüğünüz altın gerdanlık; eğer rüyayı gören kadınsa evliliğe, eğer rüyayı gören erkekse devlet kapısında gireceği bir iş ve saygınlığa işaret eder.

RÜYADA ALTIN KOLYE GÖRMEK

Rüyada görülen altın kolye hayırlı kabul edilmektedir. Mutlu olacağınız haberler ve gelişmeler yaşayacaksınız.

RÜYADA ALTIN TAÇ GÖRMEK

Rüyada görülen altından yapılmış bir taç güç, onur ve saygınlığı simgeler. Aynı zamanda bilinç ya da ruhsal farkındalığın daha yüksek seviyelerine ulaşacağınızın bir işaretidir. Başarı ve üstesinden geleceğiniz olayları da sembolize ediyor olabilir. Bu rüya yorumlanırken, rüyanızda gördüğünüz taçı kimin taktığı da önemlidir.

RÜYADA ALTIN YEMEK GÖRMEK

Rüyanızda altınları yediğinizi görmüşseniz, ilerleyen dönemlerde birikim yapacaksınız demektir.

RÜYADA SANDIK İÇİNDE ALTIN GÖRMEK

Sandıkta veya sandık gibi kapalı kutularda bulunan altınlar yeni mallar edineceğinizin işaretidir. Altınlar eğer kese gibi şeylerle bağlanmışsa rüya yine aynı şekilde yorumlanır.

RÜYADA ALTIN TUTMAK

Rüyanızda birkaç tane altın parayı tutuyorsanız, karşılaşacağınız bazı olaylardan dolayı kederlenebilirsiniz. Hakkınızda dedikodular dolaşıyor olabilir. Eğer beş adet altın tutuyorsanız, çevreniz tarafından onaylanan bir işe girişebilirsiniz. Bir tane altın tutuyorsanız yeni bir ev alabilirsiniz.

RÜYADA ALTIN PARA BASMAK

Rüyada basılan altın paralar, dini vecibelerinizi yerine getireceğinizin işaretidir.

RÜYADA RESİMLİ ALTIN GÖRMEK

Rüyada görülen üstünde resim bulunan altınlar, doğru yolu şaşırabileceğiniz konusunda size gelen bir uyarıdır. Gelecek dönemlerde sergileyeceğiniz davranışlar ve vereceğiniz kararlar hususunda ciddiyetle düşünmeli ve ince eleyip sık dokuyarak hareket etmelisiniz.

RÜYADA ALTIN KAYBETMEK

Bu rüya geleceğe işaret ettiği gibi geçmişi de simgeliyor olabilmektedir. Rüyanızda elinizdeki altınları kaybettiğinizi gördüyseniz dini vecibelerinizi yerine getirmediğiniz manası taşımaktadır. Bir diğer rüya tabirine göre ise kaçıracağınız fırsatları simgeler. Karşınıza çıkacak fırsatları kaçıracak olabilirsiniz.

RÜYADA BÜYÜK ALTIN GÖRMEK

Rüyada görülen büyük bir altın size verilecek bir emanete veya bir konuda kazanacağınız uzmanlığa işaret eder.

RÜYADA ALLAH YAZILI ALTIN GÖRMEK

Rüyada üzerinde Allah yazılı veya Allah’ın isimlerinden biri yazılı bir altın görürseniz yakın zamanda hayırlı olaylarla karşılaşacağınız anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN TOZU GÖRMEK

Rüyanızda gördüğünüz altın tozu bazı kişisel ilişkilerinizin sona ermesi ile ilgili pişmanlıklarınızı ve bu konuda hata yaptığınızı kabul ettiğinizi gösterir.

RÜYADA ALTIN GÖRMENİN PSİKOLOJİK ANLAMI

Rüyada altın görmek; zenginlik ve servet beklediğinizi ya da zaten bir servete sahip olduğunu düşündüğünüzü ifade eder. Yani bu rüya, bilinçaltınızdaki beklentilerinize işaret eder. Şifa, aydınlanma, gelişim ve zenginlik beklentilerinin sembolü olan rüyada altın görmenin bunların dışında olumsuz anlamları da olabilir. Bunlar herhangi bir şeye gösterilen aşırı hırs ya da günahlarınızın yansıması olabilir. Diğer yandan altın, manevi olarak zenginliği, zarafet ve kendinizi geliştirmenin sembolü olarak sayılır.