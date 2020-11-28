Rüyada aldatıldığını görmek nasıl yorumlanır? Rüyada aldatıldığını görmek ne anlama geliyor?

Rüyalar insanları etkisi altına alma özelliğine sahiptir. Kimi rüyalar insanları korkutarak etkisi altına alırken, kimi rüyalar ise mutlu ederek etkisi altına alır. Korkutarak kişinin kendinden uzak durmasını dilediği rüyalar genelde kişiye kötü hissettiren rüyalardır. Bu rüyalardan biri de rüyada aldattığını aldatıldığını görmektir. Kişinin birlikte olduğu kişi tarafından aldatıldığını, rüyada bile olsa görmesi kişiye büyük üzüntü verir. Bu sebeple aldatılmak oldukça yaralayıcı üzücü bir durumken rüyada görülmesi de kişi etkilemektedir.



RÜYADA ALDATILMAK

Rüyada aldatıldığını görmek tahmin edildiği gibi kötü bir şeye neden olmamaktadır. Rüyada aldatıldığını gören kişi mutluluk verici olaylar yaşayacağı, yeni başlangıçlar yapacağı şeklinde ifade edilir. Rüyada aldatıldığını gören kişi yeni başlangıçlar yapacak evlenme kararı alacak ve bu karardan dolayı sevinç gözyaşları dökecektir. Rüyada aldatılmak aslında gerçek hayatın tam tersi olan bir durum şeklinde de karşımıza çıkar. Rüyada aldatıldığını gören kişi gerçek hayatta birlikteliğinde bir üst seviyeye çıkacak ve birlikteliğinin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Rüya sahibi bu rüyadan dolayı çok mutlu olacak ve gözyaşları dökecektir. Rüyada aldatılmak kişiye kısmet şans olarak da görülebilir.

RÜYADA ALDATIRKEN YAKALANMAK

Rüyada aldatıldığını görmek rüyada bile olsa insanları oldukça etkileyen bir durumdur. Ancak bu durum mutluluk veren olayları sebebiyet vereceğine işaret eder. Bu sebeple rüyada aldatıldığını görmek gayet olumludur. Rüyada kişinin eş sevgili ve arkadaşını aldattığını görmesi ve ona aldatırken yakalanması kişinin dünya hayatında yaptığı, onaylanmayan bir durumun ortaya çıkmasına ve bunun sonucunda başkaları tarafından kınanacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA KİŞİNİN NİŞANLISINI ALDATMASI

Gerçek hayatta nişanlı olan birinin, rüyada nişanlısını aldattığını görmesi nişanlısıyla evleneceği şeklinde yorumlanır. Rüyada aldatırken nişanlısı tarafından yakalanmak ise kişinin yapacağı bazı hatalara işaret eder. Bu hatalar sebebiyle kişi ve nişanlısı arasında kısa süreli küslükler, tartışmalar meydana gelecektir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİ TARAFINDAN ALDATILMAK

Eski sevgililer rüyalara sık sık giren durumlardır. Bu durumlarda kişi eski sevgilinin düşündüğü şeklinde yorumlar bulunur. Eski sevgilisi tarafından aldatıldığını gören kişi eski yaşadığı aşk hayatına bağlılığına işaret ederken, yine kişinin bu durumu bu durum açmak için aşmak için olayları unutmaya çalışacağı şeklinde rivayetler vardır. Yani rüyada eski sevgilisini görmek kişinin eski hayatı ile ilgili düşüncelerine işaret eder.

RÜYADA EVLİ KADININ KOCASINI ALDATMASI

Evli olan bir kadının rüyada kocasını aldattığını görmesi, kişinin eşinden dolayı bazı durumlardan rahatsızlık duyduğu ve bu rahatsızlıktan dolayı kendine yapılan bazı davranışları kabul etmediği şeklinde yorumlar mevcuttur. Aynı zamanda rüyada kocasını aldattığını gören kadın gerçek hayatta da doğru olmayan bazı davranışlara yöneleceği, Bundan dolayı kolay yalan söyleyebileceği şeklinde de yorumlar mevcuttur.

RÜYADA SEVGİLİSİNİ ALDATMAK

Rüyada kişinin sevgilisini aldattığını görmesi, kişinin sevgililik ilişkisi ile ilgili bazı durumlarda rahatsızlıklarının ve tereddütlerin olduğu şeklinde ifadeler mevcuttur. Rüyada sevgilisi ile olan durumu ileriye taşıma konusunda kişinin tereddütleri olduğunu gösterir. Kişinin doğru insan olup olmadığı konusunda aklında soru işaretleri mevcuttur.

RÜYADA EŞİ TARAFINDAN ALDATILMAK

Kişinin rüyasında eşi tarafından aldatıldığını görmesi rüya sahibinin kısmetlerinin önüne geçen, kendini çekemeyen kıskanç kişilerin varlığına işaret eder. Bu sebeple işleri sürekli sıkıntıya giren kişi bu kıskanç kadınla ilgili önlemler almalıdır.

RÜYADA ALDATILMAKLA İLGİLİ BAŞKA BİR YORUM

Rüyada birisi tarafından aldatıldığını görmek, Allah Teâlâ'nın kendisine yardım edeceğine işâret eder.