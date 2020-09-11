Rüyada ağlamak saygıya işaret! Rüyada acı çekmek ne anlama geliyor?

Rüyada ağladığını görenler rüya tabirlerini merak ediyor. Rüya tabirleri gördüğünüz rüyalarla ilgili size fikir sunuyor. Rüyada acı çekmek, ağlamak, acı hissetmek, baş ağrısı, vücudunda yara görmek gibi birçok şeyin anlamı bulunuyor. İşte rüyanızı çözümleyeceğiniz rüyaların anlamları...



RÜYADA AĞLAMAK, ACI ÇEKMEK

Rüyada acı çekip ağlamak, rüya sahibinin saygı duyulan birisi olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA ACI ÇEKMENİN ANLAMI VE YORUMU

Rüyada acı çekmek, acının tersine oldukça hayra yorulan bir rüyaya yorumlanır. Rüyayı gören kişi, hayatından hiç olmadığı kadar rahatlığa, huzura kavuşacağına, hayatını olumlu yönde etkileyecek kadar önemli haberler alacağına ve tüm dertlerinden kurtulacağına delalet etmektedir.

RÜYADA ACI HİSSETMEK

Rüyasında özellikler bir yerinde acı hisseden kişi, çevresindekilere çok dikkatli olmalı. Özellikle güven konusunda direkt bel bağlayıp sırlarını açmamalı. Yoksa bu durum rüyayı gören kişiye çok büyük zararlar verecek.

Rüyada acı çekmek, rüya sahibinin tüm kötülüklerinden arınacağı, hayatını imana adayacağı demektir. Kişinin Allah katında hoşgörü ile karşılanacağı, cennetin nimetlerinden faydalanacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA VÜCUDUNDA YARA GÖRMEK

Rüya sahibinin istemeden yanlış yollara gireceğine, hak yolundan ayrılıp ahiret hayatından vazgeçeceğine, böylece tüm kötü huylara bulaşacağına işarettir.

RÜYADA BAŞ AĞRISI ÇEKMEK

Gerçek hayatta rüya sahibi, başını ağrıtacak işlere kalkışacağı ve dili yüzünden çok zora gireceği anlamına gelir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için kişi düşünceli olmalı ve diline hakim olmayı bilmeli.

RÜYADA DİŞ AĞRISI ÇEKMEK

Rüya sahibinin yaşayacağı hayırlı olaylara işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin dileklerinin gerçekleşeceğine ve iş hayatında büyük bir bolluk olacağına yorulur.

RÜYADA AMELİYAT OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüya sahibinin hayatında olmadığı kadar huzura kavuşup, maddi ve manevi bollukta bir hayat süreceğine delildir.

RÜYADA ACI HİSSETMEMEK

Rüyada acı hissetmemek, kişinin iş hayatında başarıdan başarıya koşacağına işaret etmektedir.

RÜYADA FİZİKSEL ACI HİSSETMEK

Rüyada fiziksel acı hissetmek, rüya sahibinin hanesinden mutluluğun eksik olmayacağına ve mal mülk sahibi olacağına rivayet etmektedir.

RÜYADA KALP ACISI ÇEKMEK

Rüyada kalp acısı çekmek, rüya sahibinin eskiden yaşamış olduğu bir sevdiğini tekrardan özleyeceği ve onu aklına getireceği manasına gelir.

RÜYADA DUYGUSAL ACI ÇEKMEK

Rüyada duygusal acı çekmek, rüya sahibinin kırılgan ve hassas birisi olduğuna, üzüntü dolu haberler alacağına alamet eder.

RÜYADA CANININ YANMASI

Rüyada canının yandığını görmek, kişinin hayallerine ve ulaşmak istediği isteklerine kavuşacağına, rüya sahibinin her gün mutlu ve huzurlu bir şekilde uyanacağına işaret eder.

RÜYADA BAŞKASININ ACI ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada başkasının acı çektiğini görmek, rüya sahibinin yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine delalet etmektedir.