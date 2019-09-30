Rüyada acı mı çekiyordunuz? İşte anlamı!
Uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisini yaşayanlar rüya tabirlerine başvuruyor. Rüyasında acı çekenler bunun anlamını merak ediyor. Rüyada acı çekmenin anlamı ve yorumu bulunuyor. Rüya tabirlerini yakından takip edenler rüyada acı çekmeyi sorguluyor.
Rüyada acı çektiğini görenler uyandıktan sonra bunun etkisinde kalıyor. Gördüğü rüyanın etkisinde kalanlar rüya tabirlerine başvuruyor. Rüya tabirlerinde görülen rüyaların yorumları bulunuyor. Rüyada acı çekmeninde anlamı ve yorumu vardır.
RÜYADA ACI ÇEKMENİN ANLAMI VE YORUMU
Rüyada acı çekmek, acının tersine oldukça hayra yorulan bir rüyaya yorumlanır. Rüyayı gören kişi, hayatından hiç olmadığı kadar rahatlığa, huzura kavuşacağına, hayatını olumlu yönde etkileyecek kadar önemli haberler alacağına ve tüm dertlerinden kurtulacağına delalet etmektedir.
RÜYADA ACI HİSSETMEK
Rüyasında özellikler bir yerinde acı hisseden kişi, çevresindekilere çok dikkatli olmalı. Özellikle güven konusunda direkt bel bağlayıp sırlarını açmamalı. Yoksa bu durum rüyayı gören kişiye çok büyük zararlar verecek.
Rüyada acı çekmek, rüya sahibinin tüm kötülüklerinden arınacağı, hayatını imana adayacağı demektir. Kişinin Allah katında hoşgörü ile karşılanacağı, cennetin nimetlerinden faydalanacağı anlamına gelmektedir.
RÜYADA VÜCUDUNDA YARA GÖRMEK
Rüya sahibinin istemeden yanlış yollara gireceğine, hak yolundan ayrılıp ahiret hayatından vazgeçeceğine, böylece tüm kötü huylara bulaşacağına işarettir.
RÜYADA BAŞ AĞRISI ÇEKMEK
Gerçek hayatta rüya sahibi, başını ağrıtacak işlere kalkışacağı ve dili yüzünden çok zora gireceği anlamına gelir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için kişi düşünceli olmalı ve diline hakim olmayı bilmeli.
RÜYADA DİŞ AĞRISI ÇEKMEK
Rüya sahibinin yaşayacağı hayırlı olaylara işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin dileklerinin gerçekleşeceğine ve iş hayatında büyük bir bolluk olacağına yorulur.
RÜYADA AMELİYAT OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüya sahibinin hayatında olmadığı kadar huzura kavuşup, maddi ve manevi bollukta bir hayat süreceğine delildir.
RÜYADA ACI ÇEKİP AĞLAMAK
Rüyada acı çekip ağlamak, rüya sahibinin saygı duyulan birisi olacağına delalet etmektedir.
RÜYADA ACI HİSSETMEMEK
Rüyada acı hissetmemek, kişinin iş hayatında başarıdan başarıya koşacağına işaret etmektedir.
RÜYADA FİZİKSEL ACI HİSSETMEK
Rüyada fiziksel acı hissetmek, rüya sahibinin hanesinden mutluluğun eksik olmayacağına ve mal mülk sahibi olacağına rivayet etmektedir.
RÜYADA KALP ACISI ÇEKMEK
Rüyada kalp acısı çekmek, rüya sahibinin eskiden yaşamış olduğu bir sevdiğini tekrardan özleyeceği ve onu aklına getireceği manasına gelir.
RÜYADA DUYGUSAL ACI ÇEKMEK
Rüyada duygusal acı çekmek, rüya sahibinin kırılgan ve hassas birisi olduğuna, üzüntü dolu haberler alacağına alamet eder.
RÜYADA CANININ YANMASI
Rüyada canının yandığını görmek, kişinin hayallerine ve ulaşmak istediği isteklerine kavuşacağına, rüya sahibinin her gün mutlu ve huzurlu bir şekilde uyanacağına işaret eder.
RÜYADA BAŞKASININ ACI ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada başkasının acı çektiğini görmek, rüya sahibinin yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine delalet etmektedir.