Yeni doğan bebeğinize doğanın armağanı: Buğday ruşeymi

Ruşeymin tüketimi Avrupa ülkeleri ve ABD’de oldukça yaygındır. Son yıllarda Türkiye’de de tüketimi artan ruşeym, hücre zarının dayanıklılığını arttırarak hücrelerin korunmasını yardımcı olarak kanser riskini azaltır. İçerdiği vitaminler ile oldukça faydalı olan ruşeym, kahvaltılık gevrekler ve kuru meyvelerle zenginleştirilerek kullanılabilir.

RUŞEYMİN NEDİR?

Ruşeym buğdaydan elde edilen bir besin kaynağı. Ruşeym, buğdayın en üst kısmında yer alan, buğdayın büyüyüp çoğalmasını ve çimlenmesini sağlayan kısım. Buğday işlem geçtiğinde ruşeymi kaybolabiliyor ve bu nedenle faydalarından yararlanmak güç hale gelebiliyor. Bu yüzden doğru şartlarda elde edilmesi ve korunması gerekiyor. Buğdayın hayat kaynağı diyebiliriz ruşeym için. O küçücük ruşeymlerin içerisinde ciddi bir protein, magnezyum ve mineraller gizli.

Son zamanlarda doyurucu ve çok sağlıklı olmasıyla gündemimizde. Çok kıymetli olması da cabası. 1 ton buğdaydan sadece 1 kilo elde ediliyor, bu nedenle çok özel bir besin. Gelin hadi, sağlık dolu ruşeymin faydalarını öğrenelim.

RUŞEYMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Ruşeymin içerisinde buğdayın içerisinde bulunandan birkaç kat daha fazla lif bulunuyor. Bu yüzden sindirim sistemine destek oluyor.

Doymamış yağ asitlerince yüksek olması nedeniyle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Belli oranlarda tüketildiği sürece tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor.

Bitkisel bir ürün olduğu için içerisinde kolestrol bulundurmuyor.

E, A, B1, B6 ve en önemlisi de folik asit bakımında oldukça zengin.

Kan şekerini dengeliyor, bu şekilde ani acıkmaların ve tatlı krizlerinin de önüne geçiyor. Şeker yeme isteğinizi azaltıyor.

İçerisindeki vitamin ve minareller sayesinde daha enerjik olmanızı sağlıyor.

Saçlarınızın ve tırnaklarınızın daha güçlü olmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmesi şikayetlerini en aza indiriyor.

RUŞEYMİN NASIL TÜKETİLİR? NEREDE SATILIR?

Ruşeymleri, kefirinizin içerisine, yoğurdun, sütün içerisine karıştırarak yiyebilirsiniz. Tıpkı yulaf lapası gibi pişirerek sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Bunun yanında toz haldeki ruşeymlerinizi ekmek hamuru yapımında kullanabilir, protein ve minerallerce zengin ekmekler hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerinizin içerisine koyarak daha sağlıklı kurabiyeler yapabilirsiniz.

Bunların yanında yemeklerinizin içerisine ilave edebilirsiniz. Dilerseniz omletlerinizin içerisine buğday ruşeymi koyarak omletinizi daha doyurucu hale getirebilirsiniz. Ruşeymi büyük marketlerin sağlıklı ürünler satan reyonlarından ya da aktarlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca sağlıklı ürünler satan dükkanlardan da ulaşabilirsiniz.

RUŞEYM TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?