Astım hastalarına şifa salata: Roka!

Roka, birçok kanser türünün engellenmesine yardım eder. Kanserli tümörlerin büyümesini engeller. Özellikle prostat, göğüs, kolon ve yumurtalık kanserlerine karşı koruma sağlar. Antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve vücuda temizlik sağlar. Anemi ve kansızlık hastalıklarına karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Mideyi rahatlatmaktadır. Tırnak ve saçlar için güzellik sağlar, saçları kuvvetlendirme özelliği vardır. Rokayı çiğ tüketmekten daha faydalıdır. Aksi takdirde roka pişirildiğinde içerisindeki vitamin ve mineralleri kaybeder. İşte, rokanın faydaları…

ROKANIN FAYDALARI NELERDİR?

A ve C vitaminlerini içerir.

İçeriğinde potasyum, demir ve kükürt gibi mineral maddeler de bulunur.

Zayıflamak isteyenlerin de diyet listesinden ayırmadıkları bir sebze türüdür. Kalorisi oldukça düşüktür. 100 gramında 25 kalori vardır. Kilo vermek isteyen kişiler rokayı bolca tüketebilir.

Cinsel gücü arttırarak cinsel hayatın düzenlenmesine yardım eder.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Sindirim sistemini rahatlatarak hazımsızlığı ve şişkinliği önler.

Astıma karşı da fayda sağlaması roka faydaları arasındadır.

Bağırsak iltihaplarını önlemeye yardım eder. Bağırsaklar için faydalıdır.

Kas kasılmalarını engeller.

Kan damarlarına fayda sağlar.

Omega 3 açısından zengin bir sebzedir.

Birçok kanser türünün engellenmesine yardım eder. Kanserli tümörlerin büyümesini engeller. Özellikle prostat, göğüs, kolon ve yumurtalık kanserlerine karşı koruma sağlar.

Vücudun toksin maddelerden arınmasına yardım eder.

Kolesterolün dengelenmesine büyük katkı sağlar. Kolesterol rahatsızlığı yaşayanlar rahatlıkla tüketebilir.

Anemi yani kansızlığa karşı da oldukça faydalı bir bitkidir.

Mideyi rahatlatır, mide için faydalıdır.

Karaciğer için büyük bir sağlık kaynağıdır.

Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Tırnaklar ve saç için de fayda sağlar. Cildin güzelleşmesine yardım eder.

İyi bir kalsiyum ve demir kaynağıdır.

İskorbüt hastalığına karşı koruma sağlar.

Kemiklerin güçlenmesine yardım eder. Kemik ve eklem ağrılarının giderilmesini sağlar.

Beyin fonksiyonlarını geliştirici özelliği vardır.

Alzheimer hastalığının tedavisine katkı sağlar.

Dalak için faydalı bir bitkidir.

ROKA NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Bu şifalı sebzeyi pişirerek tüketmek yerine salatalarda çiğ olarak tüketmek gerekir. Roka pişirildiğinde içindeki birçok vitamin ve minerali kaybeder. Bu yüzden yüksek ısıda uzun süre pişirmek yerine en fazla 5 dakika suda haşlayarak yada hiçbir işlem uygulamadan çiğ salatalarda tüketmenizi öneririz. Ayrıca hazırlanan sandviçlerin içine de bu şifalı sebzeyi koyarak tüketebilirsiniz. Ceviz ve peynir ikilisi ile de salata şeklinde tüketilmesi sıklıkla tercih edilir. Yoğurtla sos hazırlayarak tüketilmesi de oldukça lezzetlidir.

ROKA SALATASI TARİFİ

ROKA SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 demetroka6 adetcherry domates1 yemek kaşığıdolmalık fıstık5-6 ince dilimparmesan peyniri(veya eski kaşar)Sosu için:1 yemek kaşığıbalzamik sirke3 yemek kaşığızeytinyağı1/2 çay kaşığıtuz-karabiber

ROKA SALATASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Rokaları yıkayıp, 10 dakika kadar sirkeli suda bekletin.

Domatesleri ortadan ikiye bölün.

Dolmalık fıstıkları yağsız tavada kokuları çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun.

Sos malzemelerini derin bir kâseye alın ve karıştırın. Domatesleri sosun içerisine atın ve harmanlayın.

Rokaların suyunu iyice süzün ve sos kâsesine atıp, bir maşa yardımıyla ezmeden karıştırarak sosun her yere bulaştığına emin olun.

Servis kâsesine alın, üzerine dolmalık fıstıkları serpin.

Parmesan veya eski kaşarı ister ince ince dilimleyin, ister gelişi güzel traşlayarak salatanın üzerine ekleyin.

ROKA SALATASI TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Salatanızı daha göz alıcı ve leziz hale getirmek için meyvelerden yardım alabilirsiniz. Kış mevsiminde zarlarından ayrılmış portakal, greyfurt; taneli olarak da nar kullanabilirsiniz. Baharda çilek dilimleri ve mozarella topları kullanabilirsiniz. Sonbaharda ise incir ve keçi peyniri ile harikalar yarabilirsiniz.

Dolmalık fıstık yerine kavrulmuş ceviz ve pekan cevizi kullanıp kuru meyvelerle(yaban mersini, kuru incir) kombinleyebilirsiniz.