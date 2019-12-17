Gaz sancısına son! O çayı içenler rahatlıyor

Gaz sıkışması yaşayanlar doktora gitmeden bu sorunu nasıl halledebilirim diye düşünüyor. Gaz sıkışması için uzmanlar bitki çaylarından rezene çayının faydalı olabileceğini söylüyor. Rezene çayının gaz sıkışması dışında da sağlığa birçok konuda faydası bulunuyor. Haberimizin devamında rezene çayının faydalarını bulabilirsiniz.

CİLT YENİLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Rezene, maydonozgiller ailesinden olsn bir bitkidir. Cilt için oldukça faydalı olduğu bilinen bu bitkinin çayı düzenli olarak içildiği zaman cildin yenilenmesine yardımcı olur. Cildin parlaklık kazanmasını sağlar.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Rezene çayı gözle ilgili sağlık sorunlarının giderilmesi veya etkilerinin azaltılmasında da yardımcıdır.

GAZ SIKIŞMASINA İYİ GELİYOR

Rezene çayının bir başka özelliği ise bağırsak florasını dengelemesidir. Bu çay sindirim sistemini olumlu etkileyerek midede biriken gazların dağılmasına yardımcı olur. Rahatsızlığı tedavisi etmese de midedeki sıkıntının etkilerini geçirmeye yardımcı olur. Rezene çayının içeriği tansiyonun da düzenlenmesinde etkilidir. Rezene tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ OLARAK KULLANILIYOR

Kış aylarında da tercih edilebilecek bir çay olarak öksürüklü soğuk algınlığında balgam söktürücü olarak kullanılabilir.