Rezene çayı içen kadınlar bu dönemi kolay atlatıyor

Rezenenin faydaları çok sık gündeme gelen bir konu olmaya başladı. Rezenenin faydalarının sonu gelmiyor. Vücuttaki hormonal aktiviteleri düzenleyerek menopoz dönemindeki kadınlar için rahatlatıcı ve ağrı kesici bir etkiye sahip olan rezene; son yılların en tercih edilen çayları arasında yerini alıyor. Ses kısıklığı ve boğaz ağrısı için gargara şeklinde kullanılabiliyor.

İŞTE REZENENİN FAYDALARI

Rezene, özellikle Çin, Hindistan başta olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinde bilinen ve kullanılan bir bitkidir. Rezenenin faydaları arasında hazımsızlığa iyi gelmesi, beyne fayda sağlaması, kolesterolü ve tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Rezene çayı, yağı ve tohumları birçok hastalığa karşı kullanılır.

A ve C vitaminleri açısından zengin bir bitkidir. Sodyum, magnezyum ve kalsiyum bulunduran rezenenin faydalarından bazıları:

Kansızlığa fayda sağlayan bir bitkidir: İçeriğinde bol miktarda demir mineralinden bulundurur. Demir ile birlikte histidin adı verilen bir bileşik de ihtiva eder. Demir hemoglobinin ana bileşenini oluştururken, histidin hemoglobin üretimini uyarır. Bu iki bileşen sayesinde anemiye karşı fayda sağlar.

Hazımsızlık için de kullanılabilir: Mide ve bağırsak iltihabını azaltır, besinlerin emilimini kolaylaştırır, sindirim ve mide suyu salgılanmasını uyarır. Aynı zamanda kabızlık için de yarar sağlar. Rezene tohumu kabızlığı yok edici etki yapar.

Bağırsaklardaki gazları giderir: İçeriğinde bulunan aspartik asit nedeniyle gaz giderici özelliği vardır. Şişkinliği azaltır, mide ve bağırsaklardaki gazların kolay çıkarılmasına yardın eder.

Kolesterole karşı yarar sağlar: İyi bir lif kaynağıdır. Bunun sonucunda kandaki kolesterol oranını dengeler. Kolesterolü dengelemesiyle de kolesterol sonucu oluşabilecek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Rezene tohumu özü kansere karşı koruma sağlar: Tümörlü hücrelerin büyümesini engeller. Birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

Tansiyonu düşürücü özelliği vardır: Önemli bir potasyum kaynağıdır. Potasyum, kan damarlarının gerginliğini azaltır ve kan basıncını düşürür. Bu sayede kan basıncını düşürerek tansiyonu da düşürücü etki yapar. Ayrıca tansiyon yüksekliği sebebiyle kalp krizi, felç geçirme gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar.

Beyne karşı yarar sağlar: Potasyum, rezene çiçeğinin soğan kısmında ve tohum kısımlarında yüksek miktarda bulunan bir mineraldir. Potasyum sayesinde beyin fonksiyonları güçlenir, beyne fazla oksijen ulaşır.

İyi bir C vitamini kaynağıdır: C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt dokusunu onarır. Cilt için kolajen bir yapı oluşturur.

Menopoz döneminde de faydalıdır: Vücuttaki hormonal aktiviteleri düzenler. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için rahatlatıcı ve ağrı kesici bir etkiye sahiptir.

Göz sağlığını korur: Erken yaşlanmayı azaltmasının yanı sıra, yaşlanma sebebiyle ortaya çıkan göz bozukluklarına da iyi gelir. İçeriğindeki C vitamini, arginin gibi maddeler yaşlanmayı engellemesinin yanı sıra göz yorgunluğunu giderir. Göz sağlığını korur.

Balgam söktürür: Tohumları balgam söktürücü etki yapar, boğazı ve burun kanallarını açar. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Bronşit ve öksürüğe fayda sağlaması da rezenenin faydaları arasındadır.