Restoranları aratmayan evde İskender kebabı tarifi İskender kebabının püf noktası

İskender kebabı tarifi merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen İskender, sosuyla birleştiğinde iftar sofralarına harika bir lezzet ortaya çıkıyor. İskender kebabının püf noktası ise İskender üstüne dökülen sosudur. “İftara ne yapsam?” diye düşünüyorsanız restoranlardaki tadı aratmayacak İskender kebabı tarifi ve sos tarifini sizler için hazırladık. İşte “İskender kebabı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası…

EVDE İSKENDER KEBABI VE SOSU İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet bayat pide

400 gram dana eti

Yoğurt

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kekik

Tuz

İSKENDER KEBABI YAPILIŞI

İskender kebap sosunu hazırlamadan önce kebabımızın en önemli maddesi olan dana etini ince ince döner şeklinde doğruyoruz. Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyup ince ince doğradığımız dana etimizi koyuyoruz. Etlerimiz suyunu çekince tuzunu atıp kızartıyoruz. Etimiz piştikten sonra pidelerimizi alıp küp küp doğrayıp servis yapacağımız kaba koyuyoruz. Ön hazırlıkları yaptıktan sonra İskender kebap sosunu hazırlamaya başlayabiliriz.

Ayrı bir sos tavası alıp içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyup eritiyoruz. Tereyağını erittirdikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan salçanın içine toz biber, karabiber ve kekiği ekleyelim. Salçayı akıcı kıvama getirmek için bir su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip sosumuzu pişirmeye devam ediyoruz.

Sosumuz kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. İskender kebap sosumuz hazırlandıktan sonra küp küp doğranmış pidelerin üzerine gezdiriyoruz. Sosunu döktüğümüz pidelerin üzerine de kızarttığımız etlerimizi koyalım. Son olarak hazırlanan tabağın kenarına yoğurdunu ekleyelim. Kalan iki yemek kaşığı tereyağını eritip içerisine kırmızı toz biberimizi atıp İskender kebabımızın üzerinde gezdirelim, sıcak servis edelim.