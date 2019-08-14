Renkler insanlarda nasıl etki bırakıyor?

‘Renklerin anlamları nelerdir?’ sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. Renklerin insanlar üzerinde birçok etkisi vardır. Bu etki kişilerde farklı farklı duyguları anımsatabilirler. Renklerin anlamları nerde kullanıldığına göre farklılıkta gösterebilir. Örnek olarak ticaret alanında, pazarlama alanından, siyaset alanında kullanılan renkler anlamları açısından farklılık gösterir.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
Renkler insanlarda nasıl etki bırakıyor"

Renklerin anlamları merak edilen konular arasında yer almaktadır. Renkler kendi içinde birçok derecede ayrılabilir. Buna sıcak renkler ve soğuk renkler olarak ayrılmaları örneği verilebilir. Aynı zamanda bu şekilde ayrılan renkler çağrıştırdıkları anlamlar bakımından da farklılık gösterir. Renklerin anlamlarını sizinle haberimizde paylaştık. Detaylar haberimizde...


RENKLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

Beyaz: Bilindiği gibi saflığı ve temizliği ifade eder.

Siyah: Gücü, asilliği ve matemi temsil eder.

Yeşil: Doğanın rengidir. Huzuru temsil eder.

Kırmızı: Canlılık rengidir. Kararlılığı ifade eder.

Sarı: Neşe ve zekâyı temsil eder.

Mor: Asaleti, lüksü temsil eder.

Pembe: Neşe ve rahatlığı ifade eder.

Turuncu: Dışa dönük olmak ve güveni temsil eder.

Lacivert: Sonsuzluk ve otorite demektir.

Mavi: Sonsuzluk ve özgürlüktür.

Kahverengi: Doğallığı temsil eder.

Gri: Alçak gönüllülüğü temsil eder.

RENKLERİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Renklerin psikolojik etkilerine bakacak olursak, her renk insanda farklı duygular uyandırır. Örneğin, sıcak renkler sıcaklık hissi uyandırırken soğuk renkler serinlik hissi uyandırır. Renkler ruh ve sinir hastalıklarında destekleyici olarak kullanıldığı gibi ticaret, pazarlama ve siyaset alanında da kullanılarak insanlar üzerinde önemli etki bırakılır.
Siyah, konsantrasyonu ve özgüveni artırırken beyaz hüzünlendirir. Mavi sakinleştirir ve özgürlük hissi verirken yeşil, huzur verir ve dinlendirir. Kırmızı, tansiyonu ve kan akışını hızlandırırken mor, hüzünlendirir ve korkuyu tetiklediği için bilinçaltını olumsuz etkileyebilir. Kahverengi, güven verirken gri, uzlaştırır.

 

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