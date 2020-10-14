Regl sancısına ne iyi gelir? Regl ağrısı neden olur?

Regl sancısı gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok kadın her ay bu ağrıyla mücadele ederek "Regl sancısına ne iyi gelir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, regl sancısı diye bildiğiniz ağrı ya öyle değilse? Bunu hiç düşündünüz mü?



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Op. Dr. İlknur Sayar, regl sancılarının anlamı hakkında bilgi vererek "Regl sancısına ne iyi gelir?" sorusunun cevabını yanıtladı.

AĞRILARIN SEBEBİ NE OLABİLİR?

"Adet döneminde ya da hemen öncesinde tamamen kas yapıdan oluşan rahmin kasılması ile oluşan ağrılar 'dismenore' yani regl sancısıdır." diyen Sayar, şu bilgileri verdi:

"Ağrının şiddeti kişiye göre değişebilmektedir. Bazı kadınlar bu dönemi çok hafif ağrılar ile geçirirken , bazı kadınlarda şiddetli regl sancısına bulantı, kusma, ishal gibi ek rahatsızlıklar eşlik edip günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Şiddetli regl sancısına neden olabilecek myom, kronik enfeksiyon, adenomyozis ve endometriozis olarak adlandırılan rahim içi dokusu ile ilgili bozukluklar organik sebepler olabileceği gibi; herhangi bir organik sebebe bağlı olmadan da sancı olabilir. Regl dönemini şiddetli sancı ile geçiren kadınlar ya da sancıları eskisine göre daha şiddetli olanlar muayene için mutlaka bir uzamana başvurmalıdır."

REGL SANCISINA NE İYİ GELİR?



Öncelikle sancıya sebep olan organik bir sebep var ise sebebe yönelik ileri tedavi yapılmalıdır.

Sancıyı gidermek için ağrı kesici ilaçlar, yumurtlamayı önleyen ve krampları azaltan doğum kontrol hapları, magnezyum gibi vitamin takviyeleri kullanılabilir.

Ilık duş, rezene çayı, bölgesel olarak uygulayabileceğiniz sıcak uygulama fayda sağlayabilir.

Ayrıca haftada en az 3 gün yapılan egzersiz, dengeli ve düzenli beslenme , düzenli ve yeterli uyku alımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri sancıları azaltmada yardımcı olacaktır.