Reflü bebek anneleri için pratik uyutma önerileri

‘Reflüsü olan bebekler’ annelerin endişe duyduğu konular arasında yer alıyor. Reflü için genellikle sessiz kelimesi kullanılır ama bu yanlıştır diyebiliriz. Çünkü reflü sorunu yaşayan bebekler bunu ağlayarak belirtirler. Reflüsü olan bebekler ağrı çekebilirler.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:42
16 Ağustos 2019 Cuma 14:42
Reflü bebek anneleri için pratik uyutma önerileri

Reflüsü olan bebekler çektikleri acıyı farklı farklı durumlarla ifade ederler. Fazla çamaşır kirletmekte reflüsü olan bebeklerde görülen bir durumdur. Reflü rahatsızlığı geçici bir durumdur. Genellikle 6-8 ay içinde iyileşme görülür. Reflü dönemlerinde işinize yarayacak birkaç bilgiyi sizinle haberimizde paylaştık.

REFLÜSÜ OLAN BEBEKLER

Sessiz reflü genelde yanlış bir tanımdır. Çünkü şikâyeti olan bir bebek hiç de sessiz değildir. Acı ile ağlar ve bağırırlar. Hamilelik döneminde yaşadığın reflüyü hatırladığında ne kadar acı çektiğini de düşün. Şimdi minik bebeğinin acısını daha iyi anlayacaksın.

Reflüden şikâyetçi olan bebek ailesi için stres yaratabilir. Maalesef ne kadar acı çektiğini konuşarak anlatamaz. Bunun yerine ağlamayı tercih edecektir. Ağlamalarını durduramamak seni daha da strese sokabilir. Zorlanıyor olman, başarısız olduğun anlamına gelmez.

Reflü rahatsızlığı olan bir bebek aynı zamanda daha fazla çamaşır kirletecektir. Bu eşyalarına da zarar verse de bebeğinin elinde olmayan bir şey olduğunu bilerek kendini rahatlatabilirsin. Bu dönemde biraz fazla yorulabilirsin. Ama emin ol bu durum da geçici… Birçok bebek 6 ile 8 ay arasında büyük ölçüde iyileşir. Bu süre bebeklerin desteksiz olarak oturabilmeye başlamaları ve hareketlenmeleri aşamasına rastlar. Genelde reflü şikâyeti bu yaştan sonra azalır. Tabii istisnalar hariç! Bazı bebekler emeklemeyi öğrenirken reflü şikâyetleri artabilir.

Bu dönemde sana yol gösterecek birkaç ipucu veriyoruz:

  • Beli sıkan kıyafetler kullanmayın
  • Yemek sonrası hareketli oyunlardan veya bebeği zıplatmaktan kaçının
  • Emzik kullanımı bazı bebeklerin reflüsüne yardımcı olabilir
  • Eğer kusan bir reflü bebekse her zaman beslerken yakınınızda bir bez veya havlu bulundurun
  • Plastik arkalıklı önlük kullanın
  • Fazla miktarda kusma olduğunda dağılmasını önlemek için yere yatağın her iki tarafına bir kilim veya bez koyun
  • Yatağı yaparken iki çarşaf ve yatak koruyucu kullanın. Böylece bebek kusarsa üstteki takımı sıyırınca altta temiz çarşaf ve koruyucu hazır olur.
  • Bebeği her zaman bir yere dayalı oturtun veya yatırın

REFLÜ PROBLEMİ BULUNAN ERKEKLERDE UYKU

  • Reflü problemi yaşayan çoğu bebek aynı zamanda uyku problemi de çeker. Bebeğinin uykusunu alamaması hem senin hem de onun kötü zamanlar geçirmesine neden olabilir
  • Uyuma zamanı gelince bebeğini her zaman sırtüstü yatırın
  • Karyolasının başucunu yükseltmek, uyumasına yardımcı olabilir. Yatak altına defter, katlanmış havlu ya da yastık koyarak karyolayı yükseltebilirsiniz
  • Bebeğine masaj yaparak sindirimine yardımcı olabilirsiniz. Masaj reflü ve kolik rahatsızlıkları yaşayan bebekleri rahatlatır
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