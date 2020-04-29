Ramazana özel magnolia tatlısı tarifi Magnolia tatlısının yapılışı ve malzemeleri

Ramazanda artık şerbetli tatlılar yerine magnolia tatlısı gibi hafif tatlılar da tercih ediliyor. Hem hafif hem de evdeki bisküvileri değerlendirmek istiyorsanız hazırladığımız magnolia tatlısı tarifi tam sofranıza layık bir tatlı. Sofrada görsel güzelliği de olan magnolia tatlısının yapılışı oldukça basit. Dünyada da bilinen bu magnolia tatlısının malzemeleri arasında çilek, süt kreması, yumurta ve bisküvi yer alıyor. İşte ramazana özel kolay magnolia tatlısı tarifi…

MAGNOLİA TARİFİ İÇİN MALZEMELER



2 tane yumurta sarısı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi ya da pötibör bisküvi

10 adet çilek

MAGNOLİA TARİFİ YAPILIŞI



1. Nişasta, şeker, un, toz vanilya ve yumurtayı bir tencerede karıştırarak ocağa alın.

2. Yavaş yavaş sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak topaklanmasına engel olun.

3. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın. Kıvamı yakaladığınızda altını kapatın.

4. Eğer topaklanma oldu ise blenderden geçirin ve soğumaya bırakın.

5. Muhallebi soğurken bisküvileri rondodan geçirin.

6. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket kremayı ekleyin. Ardından blenderla veya çırpma teli ile karıştırın.

7. Cam kâseye, kuplara veya borcama dökebilirsiniz.

8. Sıra en keyifli kısma geldi. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin. Evde çilek yoksa kiviyle de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.