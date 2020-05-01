Ramazana özel kolay su böreği tarifi Su böreğinin yapılışı ve püf noktası

Su böreği tarifi zor olsa da ramazanda sofralarda sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Eğer iftara canınız su böreği istiyorsa ramazana özel kolay su böreği tarifi tam size göre. Su böreği malzemeleri arasında yumurta, un, tereyağı, su ve tuz yer alıyor. İster peynirli ister kıymalı yapabileceğiniz bu geleneksel lezzet yapılırken yoran yerken mutlu eden bir tattır. Hemen kafanız karışmasın. Çünkü evde kolayca yapabileceğiniz adım adım kolay su böreği tarifi hazırladık. İşte ramazana özel kolay su böreğinin yapılışı ve malzemeleri…

RAMAZANA ÖZEL SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

4 tane yumurta

5 su bardağı un

1 çay bardağı su

200 gram eritilmiş tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Haşlamak için:

1,5 litre sıcak su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir dilim limon

İç harcı için:

· Beyaz peynir

· 1 demet maydanoz

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

1. Unu eleyin ve büyük bir kaba alın. Tuzu ekleyin. Unun ortasını elinizle havuz gibi açın. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirerek yoğurun.

2. Hamurun toparlanması için yavaş yaşa suyu ekleyin. Toparlanan hamuru, mutfak tezgâhınızın üzerine alın. Uzun bir süre iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam edin ve en az 1,5 saat hamurun üzerine bir bez örtün ve bekletin.

3. Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve üzerini kurumaması için bir bezle kapatın. Hamur açacağınız yeri unlayın. Hamur bezelerini oklava yardımıyla incecik açın. Yufkaların ince olması önemli. Her yufkayı bir bez üzerine serin.

4. 10 Hamur bezesini de açtıktan sonra kolay haşlamak için yufkaları üst üste koyun ve ortadan ve uzunlamasına keserek hepsini bir anda dörde bölmüş olacaksınız.

5. Açtığınız hamurları haşlamak için; derin bir tencereye sıcak su, tuz ve limon sıkın. Su kaynamış olmalıdır.

6. Kaynayan suya açtığınız hamurları birer birer ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için yavaşça çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın.

7. Böreğin iç harcı için; maydanozu incecik kıyın. Beyaz peyniri sertliğine göre rendeleyin ya da bir çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış maydanozla birlikte harmanlayın.

8. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. 1 kuru yufkayı tepsinin en altına serin. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Hazırladığınız peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Ardından haşladığınız 1 yufkayı ekleyin. Ardından yine harcınızdan ilave edin. Bunu son bir yufka kalana kadar yapın ve her haşlanmış yufka üzerine mutlaka erimiş tereyağı sürün.

9. En son kalan kuru yufkayı da tepsinin üstüne yerleştirin ve tereyağı sürün.

10. Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Böreği ters çevirerek hem altının hem üstünün pişmesini sağlayın. Sıcacık nefis böreğiniz hazır. Afiyet olsun.

SU BÖREĞİ KIYMALI OLUR MU?

İsteğe göre kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli harç yerine kıyma harcı hazırlayıp aynı işlemleri kıymalı harç ile tekrarlayabilirsiniz.

SU BÖREĞİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Öncelikle un mutlaka elenmelidir. Hamur iyi yoğrulmalı ve mutlaka bekletilmelidir. Aksi takdirde açması zor olur. Haşlanmış yufkalar tepsiye dizilirken aralarına erimiş tereyağı sürmeyi unutmayın.