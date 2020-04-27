Ramazana özel kolay revani tarifi Portakallı revani nasıl yapılır?

Revani tarifi için şerbetli tatlılar arasında neredeyse en hızlı ve pratik olanı diyebiliriz. Vakti olmayanlar ve hamur açmak istemeyenler için lezzetli portakallı revani tarifi hazırladık. Hem kek seviyorum hem de şerbetli tatlı seviyorum diyorsanız ikisinin buluşmasından oluşan revani tarifi tam size göre olacaktır. Revaninin temel malzemeleri arasında yumurta, şeker, irmik, yoğurt ve un yer alıyor. İşte kolay portakallı revaninin yapılışı ve malzemeleri...

REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1,5 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

2 çay bardağı portakal suyu

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker,

3 su bardağı su,

1 çay bardağı portakal suyu

KADAYIFLI REVANİ YAPILIŞI

1. Şerbeti hazırlamak için, su ve toz şeker tencereye konulup 10-15 dakika kısık ateşte hafif koyulaşıncaya kadar kaynatın. Daha sonra portakal suyu ilave edin ve bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakın.

2. Çırpma kabının içerisine yumurta ve toz şeker konulup, mikser ile köpürünceye kadar çırpın. En son unu ve kabartma tozunu ekleyin karıştırın.

2. Kek hamurundan biraz daha akıcı kıvamda bir hamur hazırlayın. Hazırlanan portakallı revani hamuru, yağlanmış fırın tepsisine dökün ve 180° fırında kızarıncaya kadar pişirin.

3. Pişen portakallı revani fırından aldıktan sonra 10 dakika bekletin.

Daha sonra soğuk şerbet her tarafına eşit şekilde dökülüp şerbetini çekmesi için bekletin.

PORTAKALLI REVANİNİN PÜF NOKTASI

Tatlının şerbetini çekmesi önemlidir. Bu nedenle iftardan hemen önce yapılmamalıdır. Tatlınızın şerbetini çekmesi için kekinizin soğuk şerbetinin sıcak olması gerekmektedir ya da bunun tam tersi olmalıdır. Portakal suyunu kendiniz sıkarsanız aroması daha lezzetli olacaktır.

PORTAKALLI REVANİ SÜSLEME ÖNERİSİ

Portakal dilimi veya cevizle süsleyebilirsiniz.