Ramazana özel ev yapımı şerbet tarifleri Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Ev yapımı şerbet tarifleri ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Çeşitli besinler ve bitkilerden oluşan Ramazan şerbetleri arasında meyan şerbeti ve demirhindi şerbetleri çok sevilmektedir. Zengin bir şerbet kültürüne sahip olan Türk mutfağında ramazanda sofralarda mutlaka yer alan ev yapımı şerbetler, hem sağlık açısından hem de lezzet açısından vazgeçilmez içecekler olarak kabul edilmektedir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ramazana özel ev yapımı şerbet tariflerini sizler için hazırladık.

RAMAZAN ŞERBETİ

Ramazan şerbetinin malzemeleri arasında; dörde bölünmüş 2 elma, 30-40 gram demirhindi, 2 çubuk kabuk tarçın, 5-6 adet karanfil, bir avuç dolusu kuşburnu, 3 çorba kaşığı narçiçeği, 20 gram taze zencefil, 5 litre su ve 400 gram şeker yer alıyor.

Tüm malzemeler 5 litre suda şeker katılmadan 1 saat kaynatıyoruz. Ardından şeker eklenen karışımı 20 dakika daha kaynatıyoruz. Bir süre dinlendirilen şerbeti süzüyoruz ve içmeye hazır hale getiriyoruz. Şerbet buzdolabında ağzı kapalı kalacak biçimde saklanabilir. Ayrıca malzemeler ve şeker oranı damak tadına göre ayarlanabilir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Demirhindi şerbeti, Ramazanın sevilen şerbetleri arasında yer alıyor. Özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen demirhindi ağacının olgunlaşmış meyvelerinden yapılan bu şerbet, hazmı kolaylaştırması bakımından da özellikle iftar sofralarında yerini alıyor. Mide, romatizma ve kas ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. Demirhindi bir kaba konur, suyu bir taşım kaynatılıp üzerine boşaltılır. İyice karıştırılır. Temiz bir kaba süzdürülür. Şeker katıp eriyinceye kadar karıştırılır. Soğuduktan sonra bardaklara boşaltılarak servis yapılır.

MEYAN ŞERBETİ

100 gram yani yaklaşık bir avuç meyan kökü, 3 litre su ile hazırlanabilir. Öncelikle meyan köklerini iyice yıkıyoruz, temizliyoruz. Sonra tencerenin içine boşaltıyoruz ve bunu bir gece beklemeye bırakıyoruz ama bunu hemen içeceğim derseniz bekleme süresini 1,5-2 saate kadar indirebilirsiniz. Bekleme süresi bittikten sonra meyanı bir süzgeç yardımı ile tencereden çıkartıyoruz. Sıvıyı bir tülbent ile süzüyoruz. Bu şekilde süzdükten sonra içeceğimiz bu şerbetimizi şişelere doldurup buzdolabında saklayarak soğuk halde içmeye hazır hale getirebiliriz. Meyan şerbeti, özellikle ramazanda susuzluk çekilen dönemde ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisinin yanında halsizlik ve yorgunluk gibi durumlarda da etkili olan bir içecektir. Hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışarak içmelidir.



