Ramazana özel 7 adımda kolay içli köfte tarifi İçli köftenin püf noktası nedir?

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi içli köfte tarifi araştırılıyor. Güneydoğu mutfağının harika lezzeti olan bu yemek, artık neredeyse her yöre tarafından seviliyor ve yapılıyor. İçli köftenin iç harcı yörelere göre değişiklik gösterse de temel malzemeleri arasında maydanoz, soğan, kıyma ve baharatın yanında isteğe göre ceviz yer alıyor. Ramazana özel 7 adımda içli köfte tarifini sizler için hazırladık. İşte içli köfte tarifi ve içli köftenin püf noktası…

İçli Köfte Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı köftelik ince bulgur

1/4 su bardağı su

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

100 gram kıyma(iki kez çekilmiş)

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 adet yumurta

1/4 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

50 gram ince çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

2 su bardağı Ayçiçek yağı

İÇLİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. İçli köftenin iç harcını hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tavada eritin.

2. Doğradığınız kuru soğan ve orta yağlı kıymayı kavurun. Sırasıyla; biber salçasını, domates salçasını, ceviz içini, tuzu, pul biberi, kimyonu ve karabiberi ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. İç harcı ılınması için bir kenarda bekletin.

3. İçli köftenin dışını hazırlamak için; köftelik ince bulguru derin bir kabın içine alın. İki kez çekilmiş kıymayı, irmiği, unu, rendelenmiş kuru soğanı, yumurtayı ve tuzu ekleyin. Suyu azar azar ilave ederek tüm malzemeyi iyice özleşene kadar yoğurun.

4. Hazırladığınız harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın ve parmaklarınızla kenarlarını düzelterek ortasını çukurlaştırın.

5. Önceden hazırlayıp, kıvam alıp bütünleşmesi için soğuttuğunuz iç harçtan alarak köftelerin içini doldurun. Arzuya göre; yuvarlayarak ya da kenar kısımlarını kapattıktan sonra parmaklarınızla bastırıp, uç kısımları sivri olacak şekilde köfteler hazırlayın.

6. Her birine aynı işlemi uyguladığınız köfteleri bir servis tabağına dizin. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın.

7. Hazırladığınız içli köfteleri kızgın derin yağda bir maşa yardımıyla çevirerek altın sarısı renk alana kadar kızartın. Sıcak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

İçli Köfte Tarifinin Püf Noktası

İçli köftelerin kolay şekil alması için; orta kısımlarını, elinizi suya ya da yağa batırarak açın.

İÇLİ KÖFTE TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

İçli köfteleri, kızartmak yerine haşladıktan sonra da servis edebilirsiniz.