Ramazana özel 3 aşamada revani tatlısı tarifi

Ramazanda kolay revani tatlısı tarifi merak ediliyor. En kolay şerbetli tatlılar arasında yer alan revaninin püf noktası kekin sıcak şerbetin soğuk olmasıdır. Peki, hem nefis hem de kolay tatlı revani nasıl yapılır? Revani tarifi malzemeleri arasında irmik, un, yoğurt, şeker ve yağ yer alıyor. Revaninin yapılışı üç aşamada gerçekleşiyor. İftara kolay tatlı arayanların ilk tercihi olan revani tatlısının yapılışını ve püf noktasını sizler için hazırladık. İşte ramazana özel üç aşamada kolay revani tatlısı tarifi…

REVANİ TATLISI İÇİN MALZEMELER

Kek için;

1 su bardağı şeker

3 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

· 3 su bardağı su

· 3 su bardağı seker

· Yarım limon suyu

REVANİ TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

1. İftara kendinizi yormayacak bir tatlı arıyorsanız revani tatlısı tam size göre. Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şerbet için tencereye şekeri ve suyu ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altını kapatın.

2. Kek için yumurta ve şekeri bir kaba alarak iyice çırpın. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik ilave ederek çırpmaya devam edin. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek iyice karıştırın.

3. Fırın tepsisini yağlayın ve hazırladığınız revani kekini tepsiye dökün.

4. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı çıkınca şerbeti iyi çekmesi için keki dilimleyin ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökün.

5. 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre krem şanti, Hindistan cevizi ya da fıstık vb. ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

REVANİNİN PÜF NOKTASI

Revaninin şerbetinin iyi çekmesi için önce mutlaka kesin ve sıcak revani üzerine şerbeti soğuk dökün.