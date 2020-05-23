Ramazan Bayramında burçları neler bekliyor? 24 Mayıs burç yorumları

24 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. Ay, İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu durum Ramazan Bayramında burçları nasıl etkileyecek? Başak burcu bayrama enerjiyle başlayacak. Boğa burcu sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilir. Aslan burcu için yeni kitaplara başlama zamanı. Hayata dair fikir veren günlük burç yorumları araştırılıyor. Özellikle evde kalınan şu günlerde gelece dair bilgi veren burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. İşte 24 Mayıs 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay İkizler burcunda ilerlemesine devam ederken kardeşlerinle birlikte olmak ve onlarla yoğun bir iletişim içinde olmak seni mutlu edebilir. Saat 14.09’dan sonra Ay boşlukta ilerleyeceğinden yeni bir şeyler başlatmaman daha iyi olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde parasal kazanımlarınla alakalı olarak iletişime geçmen gerekebilir. Sabah saatlerinde sanatsal konularda yeteneklerini gösterebilirsin. Aynı zamanda bugün birtakım konularda aşırı hassas hassasiyet gösterebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim konuları bugünlerde senin için çok fazla ön planda olabilir. Günün ikinci yarısın iletişim konularında değişken enerjiler altında olabilirsin. Akşam saatlerine doğru anlayışlı olacağın durumlar var.

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