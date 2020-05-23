Ramazan Bayramına özel kadayıf tatlısı tarifi! Bayrama özel kadayıf lezzeti

Kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Bayrama özel cevizli kadayıf tarifi nasıl? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde geçen Ramazan Bayramı süresince ailesini mutlu etmek isteyenler mutfakta bayram hazırlıklarına başladı. Bu sene virüsten dolayı bayram buruk geçse de geleneksel olan Ramazan tatlıları her zamanki yerini alıyor. İşte Ramazan Bayramına özel kadayıf tatlısı tarifi ve malzemeleri…

CEVİZLİ KADAYIF TATLISI İÇİN MALZEMELER

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

CEVİZLİ KADAYIF TATLISININ YAPILIŞI

Taze tel kadayıfı geniş bir karıştırma kabına alın. Tereyağını kısık ateşte eritip ılıtın ve kadayıfların üzerine dökün. Elinizle kadayıfı didikleyip küçük parçalara ayırın ve yağıyla iyice harmanlayın.

Yarısını 26 x 37 cm ebadındaki fırın tepsisine yayın. Elinizle veya tabanı düz bir kavanozla sıkıca bastırın. Kırık cevizi her yerine eşit bir şekilde serpin. Kalan kadayıfı cevizlerin üzerine döşeyip yine sıkıca bastırın.

200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kızaran kadayıfı aynı ebatlardaki bir tepsiye ters çevirin. Bu şekilde dilimlendiğinde kadayıf daha düzgün görünüyor.

Eğer alt kısım az kızarmışsa 10 dakika daha pişirin. Kadayıf soğurken şerbeti hazırlayın. Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 17-18 dakika kadar yüksek ateşte kaynatın ve tencereyi ocaktan alın.

Soğuk kadayıfın üzerine sıcak şerbeti dökün. En az 3 saat dinlendirip dilimleyerek servis edin. Servis ederken dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz.